Monstermäßige Quote: "The Masked Singer" legt auf 29,0 Prozent Marktanteil zu // Stefanie Hertel faucht unter der Panther-Maske

Unterföhring

Quoten-Rekord am Hitze-Rekord-Tag: "The Masked Singer" auf ProSieben legt weiter zu. Die Gesangs-Rate-Show begeistert am Donnerstag fantastische 29,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen Zuschauer. Damit ist "The Masked Singer" zum fünften Mal in Folge ganz klarer Tagessieger und macht ProSieben mit 16,2 Prozent zum Tagesmarktführer. Jahresbestwert für "red.": Das Star- und Lifestyle-Magazin punktet im Anschluss mit einem hervorragenden Marktanteil von 19,5 Prozent.

Dieser Panther is on Fire! Am Ende der fünften Show ist sich das Rateteam einig und liegt richtig: Unter der Panther-Maske singt Volksmusik- und Schlagerstar Stefanie Hertel, die ihren 40. Geburtstag auf der "The Masked Singer"-Bühne begeht und vom Studio mit einem Ständchen gefeiert wird: "Das war der ungewöhnlichste Geburtstag, den ich je hatte!" Als sexy schwarzer Panther begeistert die blonde Sängerin fünf Wochen lang die Zuschauer: "Ich hatte zuerst etwas Bunteres im Kopf, aber dann musste es der Panther sein. Ich habe mich von Woche zu Woche mehr in den Panther verliebt." Finale Rate-Runde Fünf Undercover-Sänger, fünf Enthüllungen: Welcher Star behält am längsten seine Maske auf? Im Finale von "The Masked Singer" nächsten Donnerstag, 1. August, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben kämpfen der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu und das Monster um den Pokal. Wer gewinnt, entscheiden die Zuschauer. Ab sofort kann für die Lieblingsmaske abgestimmt werden. Alle Infos zum Voting auf themaskedsinger.de. Das Spiel geht weiter! "The Masked Singer"-Fans dürfen sich schon jetzt freuen: 2020 schickt ProSieben die Gesangs-Quiz-Show in eine neue Runde - mit neuen Masken und neuen Stars, für neuen Rätselspaß.

EndemolShine-CEO Magnus Kastner: "'The Masked Singer' ist der Show-Hit des Sommers! Monster, Astronaut & Co. haben Deutschlands Herzen erobert und brechen von Folge zu Folge neue Rekorde. Diese einzigartige Show mit einem Mix aus Musik- und Rate-Spaß begeistert wirklich alle Altersgruppen und zieht ganze Familien in ihren Bann. Und auch in den sozialen Medien wird mitgeraten und spekuliert, wer hinter den aufwendig gestalteten Masken steckt - kein Prominenter ist mehr sicher! Wir freuen uns sehr, 2020 mit ProSieben in die zweite Runde zu gehen und die Zuschauer wieder in die bunte und geheimnisvolle Show-Welt von 'The Masked Singer' zu entführen."

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "'The Masked Singer' hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Hätte vor zwei Monaten jemand behauptet, dass in diesem Sommer die Leute darüber spekulieren, wer das Monster oder der Astronaut ist, wäre er ausgelacht worden. Ganz Deutschland spricht über diese wunderbare TV-Show - im Büro, mit Freunden, Online oder in den Sozialen Netzen. Das zeigt die Magie von Live-Fernsehen. Ich freue mich jetzt auf neue verrückte Masken im nächsten Jahr auf ProSieben. Danke an das Team von EndemolShine Germany für diese liebevolle, verrückte Show."

"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.

