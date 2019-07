ProSieben

Final Countdown: ProSieben zeigt vor dem "The Masked Singer"-Finale eine "red."-Spezialausgabe. Live.

Unterföhring

Perfekte Einstimmung auf das große "The Masked Singer"-Finale. ProSieben zeigt direkt vor der alles entscheidenden Show am Donnerstag, 1. August 2019, ab 20:00 Uhr live aus dem Studio in Köln das Spezial "red. live - Das Masked Singer Finale". Annemarie Carpendale spricht mit #TheMaskedSinger-Moderator Matthias Opdenhövel, präsentiert die letzten "Secret Interviews" mit allen Finalisten und trifft eine der Masken zum exklusiven Live-"Talk".

Wie gewohnt gibt es natürlich nach den letzten zwei Ausgaben von "The Masked Singer", am 25. Juli und 1. August, die ersten Reaktionen der enthüllten Stars direkt im Anschluss bei "red." auf ProSieben, live aus Köln. Das Final-Line-up am Donnerstag, 1. August 2019, live auf ProSieben und Joyn: "red. live - Das Masked Singer Finale", um 20:00 Uhr "The Masked Singer", um 20:15 Uhr "red.", im Anschluss Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr. Mehr zu "The Masked Singer" auf www.themaskedsinger.de, weitere Hintergründe, Infos und Fotos auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/themaskedsinger Hashtag zur Show: #themaskedsinger Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 89 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 89 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell