Sheldon trifft Sheldon in der Crossover-Folge von #TBBT und "Young Sheldon" am 11. März auf ProSieben

Unterföhring (ots)

7. März 2019. Ein kleiner Rat und ein großes Geheimnis: Am 11. März treffen der erwachsene Sheldon (Jim Parsons) von "The Big Bang Theory" und seine kleine Version (Iain Armitage) aus "Young Sheldon" auf ProSieben zum ersten Mal in der selben Folge aufeinander! Der deprimierte Sheldon ist in der neuen Episode von #TBBT kurz davor, seine Physiker-Karriere an den Nagel zu hängen. Doch dann sieht er sich eine VHS-Kassette an, auf der er als 9-Jähriger eine Botschaft für genau solche Krisensituationen aufgenommen hat. Ob ihn das Motivationsvideo wieder auf die richtige Spur bringt? Denn was wäre Sheldon ohne die Wissenschaft - oder seinen Lieblingsausdruck "Bazinga"? Was es mit dem berühmten Ausspruch eigentlich auf sich hat, erfährt der Zuschauer außerdem in der neuesten Folge von "Young Sheldon" ... ProSieben zeigt je eine neue Folge von "The Big Bang Theory" (12. Staffel, 20:15 Uhr) und "Young Sheldon" (zweite Staffel, 20:45 Uhr) am Mad Monday, 11. März 2019.

