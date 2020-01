Neu von Pixum: Die Foto-Schokobox mit Ferrero Pralinen für süße Grüße zum Valentinstag

Pixum

Damit zum Tag der Liebe die Herzen ordentlich in Wallungen geraten, hat sich der Online-Fotoservice Pixum eine romantische Geschenkidee für alle Verliebten ausgedacht: Die Pixum Foto-Schokobox mit Ferrero Pralinen. Das neue, hochwertige Fotoprodukt ist ab sofort auf der Pixum Webseite erhältlich und bietet die perfekte Möglichkeit, seine schönsten gemeinsamen Erinnerungen zum Valentinstag zu verschenken. Wer lieber auf Schokolade verzichtet, greift einfach zur Foto-Geschenkbox zum Selbstbefüllen, um seinem Schatz eine Überraschung zu bereiten. Die schokoladenfreie Alternative ist sogar völlig vegan.

Individuelle Liebesbeweise können so einfach sein. Am einfachsten und schnellsten gelingen sie mit Pixum. In diesem Jahr bietet der Online-Fotoservice dazu ganz neu die Foto-Schokobox mit Ferrero Pralinen an. Für die individuelle Gestaltung werden lediglich zwei Fotos benötigt.

Auf der Außenseite kann ein individuelles Foto mit optionalem Text eingefügt werden. Nach dem Aufklappen des Deckels, überrascht ein weiteres Motiv auf der Innenseite der Box. Auch hier lässt sich eine persönliche Botschaft einfügen. Die Box überzeugt sowohl durch ihre außergewöhnliche Verpackung als auch durch ihren besonderen Inhalt. Im Inneren offenbart sie einen bunten Mix aus 16 köstlichen Ferrero Pralinen, wie Ferrero Küssen oder Ferrero Rocher. Eine edle Geschenkhülle mit Herzausschnitt, durch die das Foto der Außenseite sichtbar ist, sorgt für ein besonders romantisches Auspack-Erlebnis.

Für alle, die anstelle von Schokolade ein selbst gewähltes Präsent überreichen möchten, bietet Pixum die vegane Foto-Geschenkbox auch zum Selbstbefüllen an. Hierbei können ebenfalls zwei individuelle Motive eingefügt werden. Das Foto der Außenseite wird zudem über die Ränder der Schachtel gedruckt. Auf der Deckelinnenseite kann ein zweites Lieblingsbild eingebunden werden. Im Inneren bietet die Schachtel Platz für ein persönliches Geschenk, etwa in der Größe eines Taschenbuchs. Auch diese Box kommt in einer edlen Geschenkhülle mit Herzausschnitt und ist damit ein besonderer Hingucker.

Wer die Liebste oder den Liebsten am 14. Februar mit einem individuellen Fotogeschenk überraschen möchte, findet bei Pixum also genau die richtige Mischung aus süßer Schoko-Überraschung und persönlicher Note.

Mehr Informationen zu den Pixum Foto-Geschenkboxen unter https://www.pixum.de/fotogeschenke/foto-geschenkbox.

