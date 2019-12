Pixum

Weihnachtsgrüße zum Fest: Pixum veranstaltet Fotoaktion im Bethanien Kinder- und Jugenddorf Bergisch Gladbach

Köln (ots)

Was könnte an Weihnachten persönlicher sein, als ein aktuelles Foto der Lieben? Das dachte sich auch der Online-Fotoservice Pixum und überraschte die Kinder des Bethanien Kinder- und Jugenddorfs mit einer weihnachtlichen Fotoaktion. Einen ganzen Tag lang konnten sich die Kleinen in stimmungsvoller Kulisse für ganz besondere Weihnachtsfotos ablichten lassen. Als besondere Überraschung gab es noch Pixum Gutscheine für die Wohngruppen, sodass die neuen Fotos direkt auf Weihnachtskarten und Fotoabzügen an Familie und Freunde versendet werden können.

Professionell gemachte Fotos sind eine ganz besondere Erinnerung. Leider kommt nicht jeder allzu oft in den Genuss eines professionell aufgenommenen Fotos.

Das dachte sich auch der Online-Fotoservice Pixum, der den Kindern des Bethanien Kinder- und Jugenddorfs kurzum einen Tag mit Profi-Fotografin Jeanette Hacet (https://www.jeanettehacet.com) schenkte.

Winterlich gekleidet und in weihnachtlicher Kulisse von Pixum gestaltet, konnten die Kleinen nach Lust und Laune vor der Kamera rumalbern und posieren. Egal ob Portraitfoto oder Gruppenaufnahmen, Fotografin Jeanette Hacet nahm sich Zeit für die Wünsche der Kleinen. Zu guter Letzt durften sich alle über Pixum Gutscheine für ihre Wohngruppen freuen, mit denen sich die neu aufgenommenen Fotos im Handumdrehen in liebevolle Weihnachtsgrüße verwandeln lassen.

Mehr Informationen zum sozialen Engagement von Pixum unter: https://www.pixum.de/sonne-im-herzen

Über das Bethanien Kinderdorf

Im Bethanien Kinderdorf Bergisch Gladbach leben rund 120 Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können.

In den aktuell fünf Kinderdorffamilien, sieben Wohngruppen und weiteren auch ambulanten Jugendhilfe-Angeboten haben aktuell rund 120 Kinder ein liebevolles und familienähnliches Zuhause. Zusätzlich bekommen sie fachkompetente, pädagogische Betreuung und Förderung. Die enge Bindung zu ihrer Kinderdorffamilie lässt viele, auch wenn sie längst erwachsen geworden sind, gerne zurückkehren, etwa zu den regelmäßig stattfindenden Ehemaligentreffen.

Seit der Gründung 1968 durch die Dominikanerinnen von Bethanien fanden über 800 Kinder und Jugendliche im Bethanien Kinderdorf ein neues Zuhause.

Neben dem Bethanien Kinderdorf in Bergisch Gladbach gibt es weitere Kinderdörfer in Schwalmtal und Eltville.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bethanien-kinderdoerfer.de/kinderdoerfer/bergisch-gladbach

Pressekontakt:

Ingo Kreutz und Nils Daniel

E-Mail: presse@pixum.com

Telefon: +49 (0) 2236 886 317

https://www.pixum.de/presse



Daniela Fobbe-Klemm

E-Mail: fobbe-klemm@bethanien-kinderdoerfer.de

Telefon: +49 (0) 2204 2002 103

https://www.bethanien-kinderdoerfer.de/presse

Original-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell