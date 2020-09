Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Berufliche Bildung in Deutschland stark, ganz besonders in der BAUINDUSTRIE

Berlin (ots)

"Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist quasi eine Beschäftigungsgarantie", kommentiert Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, den OECD-Bericht "Bildung auf einen Blick 2020".

Laut OECD-Bildungsbericht haben in Deutschland 86 % der Auszubildenden nach ihrer Ausbildung einen Job. Entsprechend sind die Perspektiven für junge Menschen mit einem Berufsabschluss hierzulande so gut wie in fast keinem anderen OECD-Land. Besonders gut sind die Job- und Karriereaussichten in der Bauwirtschaft. Laut Bundesagentur für Arbeit gab es hier bei den offenen Stellen in den letzten fünf Jahren einen Anstieg von gut 70 %. Im gleichen Zeitraum ist nach Angaben der SOKA-BAU der Anteil der Arbeitnehmer/-innen mit mindestens 55 Jahren von 18 % auf 23 % angestiegen.

Die Zahlen machen deutlich, dass die Bauwirtschaft - ungeachtet der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie - dringend neue Fachkräfte braucht. Entsprechend ist die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in der Bauwirtschaft in den letzten fünf Jahren um gut 10 % auf das Rekordniveau von derzeit knapp 40.000 Auszubildenden gestiegen.

Attraktiv sind auch die Ausbildungsvergütungen in der Bauwirtschaft, welche im Zuge der diesjährigen Tarifverhandlungen gerade erst um 4,7 % im Tarifgebiet West und 5,2 % im Tarifgebiet Ost für das erste Ausbildungsjahr angehoben wurden. Zudem garantiert die überbetriebliche Ausbildung in der Bauwirtschaft ein hohes Ausbildungsniveau. Knapp ein Viertel der Ausbildungsdauer werden die Auszubildenden in den überbetrieblichen Ausbildungszentren der Bauwirtschaft qualifiziert.

Auch jetzt ist noch Zeit sich für das Ausbildungsjahr 2020/2021 zu bewerben. Offene Ausbildungsstellen finden Sie unter www.bau-dein-ding.de > Angebote > Ausbildungsplatzsuche > Ausbildungsplatzbörse.

