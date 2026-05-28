medi GmbH & Co. KG

Erfolgreicher Start zu 75 Jahren

medi eröffnet Jubiläumsjahr auf der OTWorld

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Bayreuth (ots)

Die OTWorld 2026 in Leipzig war für den Medizinprodukte-Hersteller medi gleich in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Meilenstein: Neben Innovationen aus den Bereichen Compression und Orthopädie markierte die Weltleitmesse zugleich den Auftakt der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Firmenjubiläum des Bayreuther Traditionsunternehmens. Unter dem Motto "I feel better. Since 1951." zeigte medi eindrucksvoll, weshalb es seit 75 Jahren zu den führenden Medizinprodukte-Herstellern in der Branche zählt. Stattgefunden hat die Messe vom 19. bis 22. Mai in Leipzig.

Ein neuer Messestand im Jubiläums-Look, Produktneuheiten und zentrale Meilensteine sowie Highlights, die die traditionsreiche Unternehmensgeschichte in den Fokus rücken - das war die ideale Kombination, um den Startschuss für 75 Jahre medi zu geben! An allen vier Messetagen war der medi Stand Anziehungspunkt für Besuchende aus aller Welt, die die Gelegenheit nutzten, neue Produkte erstmals live zu erleben und sich über aktuelle Entwicklungen in der Patientenversorgung zu informieren.

Innovationsstärke im Fokus

Ein besonderes Highlight am medi Messestand war die erstmalige Präsentation der neuen mediven comfort print Muster. Die erweiterten Designoptionen verbinden modische Individualität mit bewährter medizinischer Wirksamkeit - und unterstreichen den Anspruch von medi, funktionale medizinische Kompression mit Lifestyle-Aspekten zu vereinen. Die positive Resonanz der Fachbesucher:innen zeigte deutlich: Der Wunsch nach mehr Individualität in der Versorgung gewinnt auch im medizinischen Bereich zunehmend an Bedeutung.

Ebenfalls großes Interesse galt der überarbeiteten Komfortlinie der bewährten Lumbamed Rückenorthesen. Die weiterentwickelte Produktfamilie bietet mit der neuen Lumbamed pro noch gezieltere Lösungen für unterschiedliche Indikationen im Bereich der Rückenversorgung und unterstützt Patient:innen mit optimiertem Tragekomfort sowie einer noch einfacheren Handhabung.

Innovation meets History

75 Jahre medi, von den einfachen Anfängen in einem Bayreuther Tanzsaal mit drei Mitarbeitenden zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit rund 3.000 Mitarbeitenden (1.800 Mitarbeitende am Standort Bayreuth) - dieser enormen Entwicklung wurde auch am Messestand gezollt. Bei der Compression-Insel konnten Besuchende beispielweise anhand verschiedener Verpackungen die Meilensteine in der medizinischen Kompression nachvollziehen: Vom ersten medi, damals noch WeCo, "Gummistrumpf" aus dem Jahr 1951 über den ersten nahtlosen und hochelastischen Strumpf mit umsponnenem Schussfaden, einer Revolution 1964, bis hin zum medi super 75, dem ersten Kompressionsstrumpf in transparenter Optik. Die ausgestellten Verpackungen aus dem Bereich Compression machten zudem nicht nur die Entwicklung der Produktwelt sichtbar, sondern zeigten zugleich anschaulich den Wandel des medi Corporate Designs über die Jahrzehnte. Von früheren Gestaltungselementen bis hin zum heutigen modernen Markenauftritt ließ sich nachvollziehen, wie sich medi kontinuierlich weiterentwickelt hat - stets mit dem Anspruch, Innovation und Wiedererkennbarkeit auch im Corporate Design miteinander zu verbinden.

2026 kann medi auch auf 40 Jahre im Geschäftsbereich Orthopädie zurückblicken. Mit der M.4 ACL / CI Knieorthese stellte medi seine erste Hartrahmenorthese für Kreuzbandindikationen aus - sie markierte 2002 den Start der erfolgreichen M.4 Produktgeneration, die sich als feste Größe in der funktionellen Knieorthopädie etabliert hat. Mit ihrem innovativen Physioglide Gelenk setzte sie neue Maßstäbe in der physiologischen Führung und Stabilisierung des Kniegelenks - und ist seitdem eines der Highlightprodukte von medi.

Darüber hinaus gewährte medi spannende Einblicke in die Entwicklung orthopädischer Einlagen und zeigte eindrucksvoll den technologischen Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte: Während Anfang des 20. Jahrhunderts noch schwere Metalleinlagen auf Basis von Gipsabdrücken von Hand gefertigt wurden, ermöglichten neue Materialien und innovative Fertigungstechniken zunehmend individuellere und komfortablere Versorgungslösungen. Mit dem "Top Two" Weichschaum-Rohling setzte medi in den 1990er Jahren neue Maßstäbe in der Kombination unterschiedlicher Härtegrade innerhalb einer Einlage. Heute steht die innovative 3D-Einlage bow für modernste Versorgungstechnologie: Dank 3D-Druck und nachgeahmten Windlass-Mechanismus unterstützt sie natürliche Bewegungsabläufe dynamisch und effizient.

Stimmen zu 75 Jahren medi

Die OTWorld machte dabei nicht nur die Innovationskraft und Entwicklung von medi sichtbar, sondern auch die langjährigen Partnerschaften und engen Verbindungen, die das Unternehmen seit Jahrzehnten prägen. Im Rahmen des Jubiläums blicken zahlreiche Wegbegleiter, Kooperationspartner und Testimonials auf besondere Meilensteine, gemeinsame Momente und persönliche Erfahrungen zurück. Hier ausgesuchte Stimmen:

Caroline Sprott, Lipödem-Autorin und medi Testimonial seit 2015: "medi hat mich begleitet, bevor ich mich selbst gesehen habe. Als ich zum ersten Shooting zusagte, dachte ich, ich sei als Backstage-Reporterin dabei. Dass ich selbst vor der Kamera stehen würde, hätte ich mir niemals erträumt. Genau das ist das Besondere an medi: Dieses Unternehmen glaubt an Menschen, bevor sie an sich selbst glauben. medi hat meinen ersten Vortrag gebucht, bevor ich je einen gehalten hatte. Aus einer Anfrage für Hautpflegeprodukte für meinen Blog wurde eine Partnerschaft, die mich bis heute prägt - als Brückenbauerin, als Betroffene, als Mensch. Was ich mit medi verbinde? Entwicklung, Wachstum, Vertrauen. Zum 75. Jubiläum wünsche ich einem Unternehmen, das durch Mut, Menschlichkeit und Neudenken eine ganze Branche bewegt, dass die Zukunft aufregende Abenteuer bereithält - an denen wir alle gemeinsam wachsen dürfen. Danke, dass ich dabei sein darf."

Jana Crämer gehört mit fast 1.000.000 Followern in den sozialen Netzwerken zu den kraftvollsten Stimmen für Selbstliebe und mentale Gesundheit, Lipödem und Essstörungen. Seit 2023 ist auch sie Testimonial von medi: "Mir ist wichtig, vom Produkt und Unternehmen absolut überzeugt und Fan zu sein! Aber die besten Produkte bringen nichts, wenn die Mitarbeitenden nicht dahinterstehen und die Botschaft, die das Unternehmen nach außen vertritt, nicht gelebt wird. Das hat mich bei medi überzeugt! Angefangen vom ersten Kontakt mit den Produktmarketing Verantwortlichen, die mich für die Kampagne angefragt haben, über die Betriebsführung bis hin zum Shooting der Kampagne. Man merkt, wie enthusiastisch alle bei der Arbeit sind und sich bemühen, die Produkte für uns Anwender besser zu machen. Jeder steht hinter dem Markenversprechen ,Ich fühl mich besser' und leistet seinen Beitrag dazu, dies praktisch umzusetzen - zum Wohl für uns Betroffene! Ich kann bestätigen: Ich fühle mich besser mit und in medi Produkten!"

Auch Vanessa Reins, Lipödem-Betroffene und Triathletin, ist seit vielen Jahren mit medi verbunden: "Die Partnerschaft mit medi bedeutet mir viel und ist der ,schönste Nebeneffekt' meines Lipödems. Meine Dankbarkeit im Alltag so viel mehr Lebensqualität zu haben, ist jeden Tag ein Grund zur Freude. Außerdem feiere ich es, als Sprachrohr für uns Lipödem-Betroffene fungieren zu dürfen und somit Denkanstöße für weitere Innovationen oder Verbesserungen geben zu können, damit wir Betroffene es in Zukunft noch leichter haben. Ich bin dankbar, aufgrund von medi Innovationen und kontinuierlichen Verbesserungen schon heute ein wundervolles Produkt tragen zu können, das mir hilft und mir auch Spaß macht, es optisch in meine Outfits zu integrieren. Ich bin gespannt, wo unsere Reise gemeinsam hingeht - und freue mich darauf! Gebt weiterhin alles und niemals auf!"

Surftipps:

www.medi.de/fachhandel

www.medi.de/veranstaltungen/

www.medi.biz/bow

www.medi.de/produkte/highlights/digital-print/

www.medi.de/produkte/highlights/komfortlinie-lumbamed/

Zwecksetzung bow®: Einlagenrohlinge zur Abgabe an die versorgenden Fachkreise für die Erstellung von Sonderanfertigungen zur indikationsgerechten Versorgung des Patienten am Fuß.

Zweckbestimmungen

M.4 ACL / CI: Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.

mediven comfort® print ist ein rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

Lumbamed® pro ist eine Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung und zur funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule.

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