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Plantarfasziitis erkennen und behandeln: Orthopädische Einlagen bieten Hilfe bei Fersenschmerzen

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Bayreuth (ots)

Mögliche Anzeichen einer Plantarfasziitis: Der Schmerz beginnt oft schleichend und entwickelt sich zu stechenden Anlaufschmerzen. Eine Plantarfasziitis kann unbehandelt auch zu einem Fersensporn führen. Dabei handelt es sich um einen knöchernen Auswuchs am Fersenbein. Häufige Auslöser sind langes Sitzen, Fußfehlstellungen, High Heels oder Rheuma.

Die Plantarfaszie ist die Sehnenplatte an der Fußsohle. Sie reicht vom Fersenbein bis zu den Zehen, wo sie sich auffächert. Zu ihren Aufgaben zählen die Stabilisierung des Fußgewölbes, das Abfedern von Stößen und wichtige Funktionen beim Abrollen des Fußes. Ist die Plantarfaszie verkürzt, kann dies zu Verletzungen und Rissen am Sehnenansatz zum Fersenbein führen. Diese machen sich besonders am Morgen oder nach längerem Sitzen als stechender, brennender Anlaufschmerz bemerkbar. Oft lässt er im Tagesverlauf oder bei leichter Aktivität nach, nimmt aber bei intensiver Aktivität wieder zu. Dann können orthopädische Einlagen bei Fersenschmerz helfen.

Orthopädische Einlagen bei Fersenschmerz

Die innovativen igli Einlagen haben ein einfaches und wirksames Prinzip: Die flexible Carbonspange an der Unterseite wird mit frei platzierbaren Postings kombiniert. So können eventuelle Fehlstellungen korrigiert werden, die eine Plantarfasziitis begünstigen. Die natürliche Beweglichkeit des Fußes wird nicht eingeschränkt und durch die Einlage individuell unterstützt und geführt. Die Ausführungen igli Heel und igli Heel Light entlasten mithilfe der Aussparung an der Ferse und einer Weichpolsterung gezielt die Ferse und die Fußsohle, um Schmerzen zu reduzieren. Die dünnere Konstruktion der igli Heel Light eignet sich besonders für Sneaker oder schmale Schuhe.

Durch die Fersenaussparung und die weiche Polsterung federn die Einlagen jeden Schritt angenehm ab und entlasten durch den langen, extraweichen Kanal entlang der Plantarfaszie die schmerzhaften Regionen an der Fußsohle.

Die spezielle Konstruktion stabilisiert den Fuß durch die optimierte Druckverteilung. Das Fußgewölbe wird unterstützt und Fußfehlstellungen können individuell korrigiert werden.

Übungsprogramm für die Füße zur gezielten Entlastung

Gut trainierte Muskeln entlasten die Sehnen und tragen dazu bei, die Füße zu unterstützen und die Beschwerden zu lindern. medi bietet ein Übungsprogramm mit Aktivierungs-, Dehnungs- und Kräftigungsübungen. Oft erleben Anwender:innen ein neues Gehgefühl mit den orthopädischen Einlagen. Sie können bei medizinischer Notwendigkeit ärztlich verordnet und im medizinischen Fachhandel individuell angepasst werden.

Die Broschüren "Übungsflyer Fersenschmerz" sowie zu den igli Carbon-Einlagen können im medi Verbraucherservice, E-Mail verbraucherservice@medi.de, angefordert werden. Download unter: www.medi.de/infomaterial (Bereich "Footcare"). Weitere Informationen unter www.medi.biz/uebungen-fersenschmerz l www.medi.de/produkte/igli-heel l www.medi.de/produkte/igli-heel-light l www.medi.biz/igli

Zwecksetzung igli® Heel und igli® Heel Light: medi Einlagenrohlinge zur Abgabe an die versorgenden Fachkreise für die Erstellung von Sonderanfertigungen zur indikationsgerechten Versorgung von Fußdeformitäten.

medi - ich fühl mich besser.Für das Unternehmen medi leisten am Standort Bayreuth rund 1.800 Mitarbeiter:innen (weltweit rund 3.000) einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung, orthopädische Einlagen und digitale Gesundheitslösungen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem Netzwerk aus Distributoren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

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