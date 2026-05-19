medi GmbH & Co. KG

medi erweitert Sortiment in der Venentherapie

Neue Muster für den mediven comfort® print

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bayreuth (ots)

Der Medizinprodukte-Hersteller medi bringt frischen Wind in die medizinische Kompression: Für den rundgestrickten mediven comfort print sind ab 7. Juli 2026 vier zusätzliche Prints in zwei Farbvarianten bestellbar. Damit reagiert medi auf die Wünsche von Patient:innen nach mehr Vielfalt. Erst im Oktober 2025 wurde der innovative rundgestrickte medizinische Kompressionsstrumpf mit 360°-Rundum-Digitaldruck eingeführt. Das Besondere: Er verbindet die therapeutische Wirksamkeit eines RAL-zertifizierten Kompressionsstrumpfs mit modischer Gestaltung - und ist dadurch optisch kaum von einem herkömmlichen, stilvollen Kniestrumpf zu unterscheiden.

Präsentiert werden die acht neuen Designs erstmalig auf der OTWorld in Leipzig am medi Stand D20 in Halle 1: Tropical Blue, Tropical Coral, Grid Brown, Grid Blue, Classic Rose-Blue, Classic Olive, Leo Pink und Leo Lilac. Damit erweitern die neuen Muster das bestehende mediven comfort print Sortiment auf insgesamt 14 Traum-Styles. Die rundgestrickten medizinischen Kompressionskniestrümpfe sind speziell auf die Bedürfnisse von Patient:innen mit Erkrankungen des Venensystems zugeschnitten, die modeaffin sind und ihre Individualität auch durch ihre Kleidung unterstreichen möchten. Zudem punktet das Produkt mit einem breiteren Bündchen für erhöhten Tragekomfort und weiche Materialien für leichtes An- sowie Ausziehen.

Innovation für mehr Adhärenz

Gerade bei langfristiger medizinischer Therapie spielt die Akzeptanz der Kompressionsversorgung eine entscheidende Rolle: Attraktive Designs können dazu beitragen, die Tragebereitschaft zu erhöhen und somit den Therapieerfolg zu unterstützen. medi greift diesen Ansatz gezielt auf und erweitert das mediven comfort print Sortiment um trendige Muster und moderne Farbwelten, die sowohl dezent als auch ausdrucksstark sein können. Für den Fachhandel eröffnen die neuen Designs zusätzliche Beratungsmöglichkeiten: Die größere Auswahl erleichtert es, individueller auf Patientenwünsche einzugehen und die Versorgung noch persönlicher zu gestalten.

Kreative Kampagnenumsetzung: Reale Models in KI-generierten Umgebungen

Ein besonderes Merkmal der aktuellen mediven comfort print Kampagne ist die visuelle Umsetzung mit realen Models vor KI-generierten Hintergründen. So entstehen Bildwelten, die gleichermaßen authentisch wie inspirierend sind - und die Vielfalt der Designs auf eine neue, spielerische Weise erlebbar machen. "Die Verbindung aus echten Models und KI-generierten Umgebungen hat unsere kreative Arbeit spürbar beflügelt", erzählt Katharina Funk, Product Marketing Managerin Compression bei medi, begeistert. "Wir können heute Bildwelten schaffen, die in einem klassischen Shooting so kaum realisierbar wären - vielfältiger, einprägsamer und deutlich flexibler. Gleichzeitig bleibt durch die realen Models die Authentizität erhalten, die für uns in der Ansprache von Patient:innen und Fachkreisen entscheidend ist. KI gibt uns die Möglichkeit, aus einer großen Bandbreite an Motiven genau die Bilder auszuwählen, die unsere Botschaft am besten transportieren. Print Your Dreams. Print Your Compression."

Erhältlich ist der mediven comfort print in der Länge AD, Kompressionsklasse 1 und 2, Größe I bis VII.

Surftipps:

www.medi.de/produkte/highlights/digital-print/

www.medi.de/fachhandel/

www.medi.de/produkte/highlights/vielfalt-oedemtherapie/

www.medi.de/produkte/highlights/vielfalt-venentherapie/

www.medi.de/produkte/kompressionsstruempfe/extras/farben/

Zweckbestimmung mediven comfort® print: Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

Original-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell