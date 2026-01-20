toom Baumarkt GmbH

toom erreicht nächstes Zertifizierungsniveau im audit berufundfamilie

Vierte Auszeichnung in Folge bestätigt zehn Jahre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik

Köln (ots)

toom hat sich zum vierten Mal in Folge erfolgreich dem audit berufundfamilie gestellt und erneut das Zertifikat für eine besonders familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik erhalten. Die Baumarktkette, die 2016 als erster Baumarkt in Deutschland das Audit durchlief, nahm die offizielle Rezertifizierung am bereits im Dezember 2025 entgegen. Damit bestätigt das Unternehmen seit nunmehr zehn Jahren konsequent seinen Einsatz für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das Zertifikat gilt für weitere drei Jahre.

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben zählt für toom zu den zentralen Säulen einer nachhaltigen, verantwortungsbewussten und lebensphasenorientierten Personalstrategie für die rund 18.000 Mitarbeitenden in den Märkten bundesweit sowie in der Kölner Zentrale. Seit der ersten Zertifizierung im Jahr 2016 hat sich der Fokus kontinuierlich weiterentwickelt: von einzelnen Angeboten wie Sabbaticals oder Pflegeunterstützung hin zu ganzheitlichen, strukturellen Lösungen, die mehr Flexibilität ermöglichen.

Heute umfasst das Angebot unter anderem flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle inklusive Homeoffice (Zentrale), bezuschusste Schülernachhilfe sowie Kooperationen wie awo Lifebalance. Ergänzt wird es durch Benefits wie den "Geburtstagsfrei"-Tag sowie "Flexible Freizeit" und ein modernisiertes System der Arbeitszeitplanung mit einer digitalen Zeitwirtschaftslösung, die den Mitarbeitenden in den Märkten mehr Transparenz und Flexibilität bietet.

"Die Lebens- und Arbeitsrealitäten unserer Mitarbeitenden verändern sich und wir gestalten diesen Wandel aktiv mit. Das audit berufundfamilie ist für uns ein wichtiger Kompass, um Lösungen zu entwickeln, die eine lebensphasenorientierte Personalpolitik erlebbar machen. Die erneute Zertifizierung bestätigt unseren Einsatz und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehe", sagt Jochen Vogel, CEO toom Baumarkt.

Das Audit, durchgeführt von der berufundfamilie Service GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, gilt als strategisches Managementinstrument für eine nachhaltig familienbewusste Personalpolitik. Der Prozess umfasst die Überprüfung bestehender Maßnahmen ebenso wie die Definition neuer Ziele. Erstmals löst toom die bisherige Zielvereinbarung durch ein umfassendes Handlungsprogramm ab, das die strategischen Maßnahmen für die kommenden drei Jahre definiert. Das Handlungsprogramm wurde im Rahmen des Dialogverfahrens gemeinsam mit Führungskräften sowie Mitarbeitenden aus Märkten, Zentrale und Logistik entwickelt und anschließend durch das Management und die Geschäftsführung verabschiedet.

Nach zehn Jahren berufundfamilie-Zertifizierung zieht toom ein positives Fazit: Das Zertifikat macht das Engagement sichtbar - intern wie extern. Gleichzeitig sorgt der regelmäßige Auditierungsprozess dafür, dass Maßnahmen konkret, überprüfbar und wirksam bleiben. "Was auf dem Zertifikat steht, muss im Alltag erlebbar sein.", so Vogel.

Mehr Informationen zur Mitarbeit bei toom:

www.toom.de/ueber-toom/nachhaltigkeit/mitarbeiter

Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 96 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

