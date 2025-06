HCLTech

Die zweite Ausgabe des HCLTech Grant Americas vergibt 1 Mio. USD an drei Nichtregierungsorganisationen für die Entwicklung skalierbarer Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels

New York und Noida, Indien (ots/PRNewswire)

HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat Osa Conservation als Gewinner und Daily Acts und Ocean Wise als die beiden weiteren Preisträger der zweiten Ausgabe des HCLTech Climate Action Grant in Amerika bekannt gegeben. Die drei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erhalten insgesamt 1 Mio. USD, um skalierbare, nachhaltige Lösungen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in ganz Amerika zu entwickeln.

Im zweiten Jahr stieg die Zahl der Bewerbungen um mehr als 70 %. Nach mehreren Bewertungsrunden und einer strengen Prüfung entschied sich HCLTech dafür, Osa Conservation 500.000 USD und Daily Acts und Ocean Wise jeweils 250.000 USD zu gewähren. Die Anmeldungen stiegen in diesem Jahr um 34 % aus den zehn teilnahmeberechtigten Ländern Amerikas, darunter Argentinien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Mexiko, Panama, Peru und die USA.

Die in Costa Rica ansässige Organisation Osa Conservation wird ihre Fördermittel auf „Climate Lifeboat Corridors" konzentrieren, die Arten dabei unterstützen, im Rahmen des Klimawandels zu migrieren und zu gedeihen. Durch die Wiederverbindung fragmentierter tropischer Lebensräume unterstützt das Projekt die Anpassung an den Klimawandel und schützt gleichzeitig Ökosysteme auf einer Fläche von mehreren Millionen Hektar.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Daily Acts wird die Fördermittel für seine von der Gemeinschaft getragene Initiative zur Stärkung der Klimaresilienz einsetzen. Das Projekt verbindet staatliche Strategien mit Basisinitiativen, um die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die soziale Infrastruktur in den Stadtvierteln von Petaluma, Kalifornien, und darüber hinaus zu verbessern.

Das in Kanada ansässige Unternehmen Ocean Wise wird die Fördermittel für sein Projekt zur Wiederherstellung von Kelpwäldern an der Pazifikküste verwenden. Durch die Bekämpfung der Überpopulation von Seeigeln und die Kombination von fortschrittlicher Technologie und ökologischer Forschung zielt das Projekt darauf ab, die marine Biodiversität zu stärken und Küstengemeinden zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, die diesjährigen Empfänger des HCLTech Grant Americas bei der Erweiterung ihrer innovativen Projekte zu unterstützen, die darauf abzielen, natürliche Lebensräume wieder miteinander zu verbinden, die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften zu stärken und marine Ökosysteme in ganz Amerika wiederzubeleben", erklärte Dr. Nidhi Pundhir, Senior Vice President, Global CSR, HCLTech. „In diesem Jahr verzeichneten wir einen erheblichen Anstieg der Bewerbungen, was die Dringlichkeit der Eindämmung der negativen Auswirkungen des Klimawandels und die Bedeutung der Unterstützung von Initiativen, die den Weg für eine nachhaltige Zukunft ebnen, deutlich macht."

In seinem Gründungsjahr 2023 hat der HCLTech Climate Action Grant in Nord- und Südamerika 5 Mio. USD über einen Zeitraum von fünf Jahren bereitgestellt, um nachhaltige Lösungen zur Bekämpfung der Klimakrise in ganz Nord- und Südamerika zu unterstützen. Die Fördermittel in Nord- und Südamerika bauen auf dem Engagement von HCLTech und der HCLFoundation (dem CSR-Zweig von HCLTech) für kontinuierliche globale Nachhaltigkeit auf, für die bisher insgesamt über 175 Mio. USD in CSR-Programme investiert wurden.

HCLTech wird immer wieder für sein Engagement für einen positiven Einfluss auf die Umwelt ausgezeichnet. Dank unserer Technologie und unserem kollektiven Fachwissen wurde HCLTech vom S&P Global Sustainability Yearbook 2023 für nachhaltige Geschäftspraktiken als „Industry Mover" ausgezeichnet und arbeitet weiterhin mit führenden US-amerikanischen Organisationen wie Feeding America und Girl Up zusammen, um der breiteren Gemeinschaft zu dienen.

Weitere Informationen zum HCLTech Climate Action Grant in Nord- und Südamerika, dessen Mission und zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter americas-grant.hcltech.com.

