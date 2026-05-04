medi GmbH & Co. KG

Optimierte Lumbamed Orthesen von medi

Mehr Komfort und gezielte Unterstützung für die Lendenwirbelsäule

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Bayreuth (ots)

Der Medizinprodukte-Hersteller medi hat die Komfortlinie seiner bewährten Lumbamed Rückenorthesen umfassend optimiert. Die Weiterentwicklung zielt insbesondere auf eine verbesserte Passform ab, gesteigerten Tragekomfort und eine bequemere Handhabung. Neu: Jede Orthese ist in einer Unisex-Variante verfügbar und durch zusätzliche Größen können nun auch Leib- sowie Hüftumfänge bis 170 cm versorgt werden (Größe I bis VII). Bestellbar sind die Lumbamed plus, Lumbamed basic, Lumbamed facet, Lumbamed disc und Lumbamed sacro ab sofort. Im Laufe des Jahres ergänzt mit der Lumbamed pro eine weitere Rückenorthese die Komfortlinie von medi - Details dazu folgen.

Seit Jahren wird die Lumbamed Komfortlinie in der konservativen sowie teilweise in der postoperativen Therapie von Rückenbeschwerden eingesetzt - etwa bei unspezifischen Lumbalgien, Schmerzen am Iliosakralgelenk, Facettengelenkarthrose oder Bandscheibenverletzungen. Zu diesem Sortiment gehören die Lumbamed plus, Lumbamed basic, Lumbamed facet, Lumbamed disc und Lumbamed sacro. Ab sofort punkten die genannten Lumbalorthesen mit einem noch komfortableren Trageerlebnis. Hierfür wurden einheitliche Komfort-Features bei den aufgeführten Rückenorthesen etabliert: Comfort Material, Comfort Fit, Comfort Handling und Comfort Effect - letzterer variiert je nach Orthese.

Verbesserte Funktionalität und Trageeigenschaften

Neu sind bei allen Lumbamed Orthesen der Komfortlinie folgende drei Features:

Der bisherige Polyester-Anteil des Gestricks von zwölf Prozent wurde komplett durch das innovative SEAQUAL YARN ersetzt, ein Garn hergestellt aus recycelten PET-Flaschen - dies entspricht durchschnittlich einer PET-Literflasche pro Versorgung. Durch die Kombination aus Hightech- und Naturfasern wie Eukalyptus ist das Gestrick besonders sanft zur Haut und die Orthese somit angenehm zu tragen. Das verwendete SEAQUAL YARN ist zertifiziert nach dem Global Recycled Standard und besteht zu 10 Prozent aus Marineplastik sowie zu 90 Prozent aus Plastikflaschen von Landquellen. Bezogen wird das Garn von der SEAQUAL INITIATIVE, einer Gemeinschaft aus Spanien, die sich für die Reinigung der Ozeane und Wiederverwertung von Plastik einsetzt. (1)

Eine Komfortzone mit 2-Zonen-Gestrick, die für leichtes Anziehen und ein angenehmes Tragegefühl sorgt - bei bewährter Stabilität. Dabei besteht das neue 2-Zonen-Gestrick aus einer seitlichen Dehnungszone und einer strafferen Stabilisierungszone im Rückenbereich.

Eine nützliche Ankletthilfe, mit der Patient:innen ihre Orthese besonders einfach schließen können.

Optimiert wurde bei der Passform zweierlei:

Der Beinausschnitt im sensiblen Beugebereich setzt nun besonders hoch an, um Druckstellen zu vermeiden.

Abklappende Verschlussränder erhöhen spürbar den Komfort in der Bewegung und beim Sitzen aufgrund der verbesserten Sitz-Knick-Kante.

Alle überarbeiteten Lumbamed Rückenorthesen im Überblick

Die Lumbamed plus kann bei unspezifischen Rückenschmerzen verschrieben werden. Ihren Effekt entfaltet sie aufgrund des Aufbaus: Das Zusammenspiel aus kompressivem 2-Zonen-Gestrick und der flexibel positionierbaren Vario-Flex-Pelotte mit 3D-Profil unterstützt die Schmerzlinderung - Schmerzpunkte können gezielt massiert, Muskelverspannungen abgebaut und die Durchblutung gefördert werden. Die beidseitigen Handschlaufen lassen ein einfaches und kraftsparendes Anlegen zu. Zum Einsatz kommt die Lumbamed plus, wenn eine Stabilisierung der Lendenwirbelsäule durch Druckumverteilung mit einer Rücken-Pelotte notwendig ist, zum Beispiel bei Lumbalgien oder muskulären Dysbalancen im Lendenbereich.

Bei der Lumbamed basic stabilisieren vier dorsal integrierte Stützelemente den Lumbalbereich. Durch die Entlordosierung wird eine Haltungskorrektur erreicht, die zu einer Schmerzreduktion führen kann. Die fest verbauten Stützelemente sind anatomisch vorgeformt und fächerförmig angeordnet - für komfortables Tragen. Das Einsatzgebiet umfasst alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der Lendenwirbelsäule notwendig ist wie Lumbalgien, muskuläre Insuffizienzen oder Schmerzzustände im lumbosakralen Übergang.

Ein häufiger Grund für Schmerzen im Bereich der Lendenwirbel ist ein Verschleiß der Zwischenwirbelgelenke, eine natürliche Abnutzung der Facettengelenkflächen. Die Lumbamed facet kann bei der daraus resultierenden Facettengelenkarthrose helfen. Durch das präzise Doppel-3-Punkt-Gurtsystem lässt sich der zirkuläre Druck individuell und stufenlos einstellen. Während über das Bauchsegel abdominal Kraft ausgeübt wird, richtet der untere Gurt das Becken auf und der obere Gurt unterstützt die Entlordosierung. Eingearbeitete, anatomisch vorgeformte Stützelemente im Rücken stabilisieren und entlasten gezielt die Lendenwirbelsäule. Zusätzlicher Vorteil: Das Gurtsystem ist individuell kürzbar. Verschrieben werden kann die Lumbamed facet bei allen Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule notwendig ist. Dazu zählen zum Beispiel Facettengelenkarthrose, Bandscheibenprotrusion, -prolaps und Lumbalgie.

Bei der Lumbamed disc handelt es sich um eine Orthese, die bei allen Indikationen unterstützen kann, bei denen eine Teilentlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der Lendenwirbelsäule notwendig ist. Sie ist modular aufgebaut und kann im Therapieverlauf abgerüstet werden: So sorgt in der Entlastungsphase das Gestrick mit Stützelementen und Gurtsystem inklusive Überbrückungspelotte für Halt und Entlastung der Lendenwirbel. Im weiteren Therapieverlauf kann das Gurtsystem inklusive Überbrückungspelotte für die anschließende funktionelle Mobilisierung abgenommen werden. Es kann - je nach Ausprägung der Wirbelsäulenkrümmung - um 180 Grad gedreht am Gestrick befestigt werden. Die Gurte sind außerdem individuell kürzbar. Anwendung findet die Orthese unter anderem bei einem Bandscheibenprolaps oder einer Bandscheibenprotrusion (konservativ und postoperativ), dem pseudoradikulären Schmerzsyndrom und muskulären Dysbalancen im Lendenbereich.

Die Beckenorthese Lumbamed sacro kommt bei diversen Erkrankungen des Iliosakralgelenks (ISG) wie dem ISG-Syndrom, der ISG-Instabilität sowie bei Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion zum Einsatz. Liegt beispielsweise nach einer Schwangerschaft eine Beckenringinstabilität vor, kann die Lumbamed sacro ebenfalls verwendet werden. Die Beckenorthese punktet mit ihrem modularen Aufbau und kann individuell an das Schmerzgeschehen und den Aktivitätsgrad der Patient:innen angepasst werden. Die Akutvariante besteht aus einem elastischen Komfort-Gestrick, zwei tropfenförmigen Massage-Pelotten und einer unelastischen Beckenspange. Diese Kombination eignet sich vor allem zu Beginn der Therapie, um die größtmögliche Stabilisierung durch die zirkuläre Kompression zu erzielen. Über die Zuggurte der Orthese wird der Druck individuell und stufenlos eingestellt. Dieser fördert die Entlastung der erkrankten Strukturen und trägt zur Schmerzlinderung bei. Die flexibel positionierbaren Pelotten massieren die Schmerzpunkte im Bereich des ISG. Die Beckenspange kann auch als Light-Variante ohne das Gestrick getragen werden.

Weiterführende Hinweise

Patient:innen haben die Möglichkeit, kostenlos therapiebegleitende Übungen und Informationen zu den häufigen Indikationen des unteren Rückens abzurufen unter: medi.biz/lumbamed

Zusätzlich kann eine Karte mit Zugang zu den Übungen kostenfrei über den medi Arzt-Service bestellt werden, die Ärzt:innen den Betroffenen beim Gespräch mitgeben können: arzt@medi.de. Diese Übungen können einfach zu Hause durchgeführt werden und zielen darauf ab, die Rückenmuskulatur zu stärken und die Beweglichkeit zu verbessern bei unspezifischem Rückenschmerz, Facettengelenkarthrose, ISG-Beschwerden und Bandscheibenbeschwerden.

Die Arzt- und Fachhandelsbroschüre kann angefordert werden unter: medi.biz/lum-broschuere

Weitere Informationen unter: (1) www.medi.de/faq/bandagen-orthesen/seaqual-yarn-recycling/

Quelle:(2) Thomas R et al. Der Einfluss von Lumbalorthesen auf Schmerzlinderung, Muskelkraft und Statik. Orthopädie-Technik 2013;12:64-69

Surftipps:

www.medi.de/fachhandel/

www.medi.de/produkte/orthesen/rueckenorthesen

www.medi.de/produkte/highlights/komfortlinie-lumbamed/

www.seaqual.org/seaqual-yarn/

www.medi.de/faq/bandagen-orthesen/seaqual-yarn-recycling/

Zweckbestimmungen:

Lumbamed® plus ist eine Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Rückenpelotte.

Lumbamed® basic ist eine Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule.

Lumbamed® facet ist eine Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule.

Lumbamed® pro ist eine Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung und zur funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule.

Lumbamed® disc ist eine Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung und zur funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule.

Lumbamed® sacro ist eine Orthese zur Stabilisierung des Beckens.

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