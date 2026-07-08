HPI Hasso-Plattner-Institut

Dr. Daniela Gerd tom Markotten wird HPI-Geschäftsführerin Partnerschaften & Transfer

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Potsdam (ots)

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) gibt bekannt, dass die Hasso Plattner Foundation (HPF) Dr. Daniela Gerd tom Markotten zum 1. August 2026 als Geschäftsführerin Partnerschaften & Transfer am HPI ernannt hat. Gemeinsam mit Prof. Tobias Friedrich und Dr. Henrik Haenecke gehört sie damit künftig zum Führungsteam des Instituts.

Dr. Gerd tom Markotten war von September 2021 bis Dezember 2025 Vorständin für Digitalisierung und Technik der Deutschen Bahn AG. Dabei verantwortete sie im Konzern unter anderem die Bereiche Forschung & Entwicklung, IT, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und die Fahrzeuginstandhaltung. Insgesamt verfügt sie über rund zwei Jahrzehnte Managementerfahrung mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation - darunter mehrere Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Daimler AG im PKW- und LKW-Bereich. Sie war ebenfalls CEO der moovel Group, einer Plattform für digitale Mobilitätslösungen. Außerdem hat sie das Deep-Tech-Startup iuhhoo Gmbh (UG) gegründet, welches Software-Lösungen für KI- und AR-basierte Videoanrufe zur Fernwartung entwickelt hat. Dr. Daniela Gerd tom Markotten studierte Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und promovierte zum Thema IT-Sicherheit an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i.Br.

Am HPI wird Dr. Gerd tom Markotten die Verantwortung für d-school, Engine, Maker Universe, Industry Partnerships, Professional Development und die Public Partnerships tragen. Dr. Frank Pawlitschek verantwortet als Director Transfer weiterhin d-school, Engine und Maker Universe und wird an sie berichten.

Zu ihrer neuen Aufgabe sagt Dr. Daniela Gerd tom Markotten: "Das HPI gehört zu den führenden Standorten in Europa für Digital Engineering und Informatik verbunden mit einem starken Unternehmergeist. Mein Fokus wird sein, an der Schnittstelle von Forschung, Industrie und Gesellschaft Brücken zu bauen und sicherzustellen, dass Ideen konkrete Wirkung entfalten und zu nachhaltigen Partnerschaften führen. Ich bin stolz und fühle mich geehrt, künftig Tobias, Henrik und das herausragende HPI-Team zu verstärken."

Über die Hasso Plattner Foundation (HPF):

Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Potsdam. Sie wurde 2015 gegründet und fördert langfristige Initiativen in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, soziales Engagement und Naturschutz sowie Kunst und Kultur. Ihr Anliegen ist es, heutige und zukünftige Generationen zu bilden und zu inspirieren - etwa durch das Hasso-Plattner-Institut und die gemeinsame Digital Engineering Fakultät an der Universität Potsdam, die Sabine Plattner African Charities, das Museum Barberini und viele andere internationale Bildungsinitiativen.

HPF Pressekontakt: Dr. Herbert Heitmann, pr@plattner.com

Über das Hasso-Plattner-Institut (HPI):

Das Hasso-Plattner-Institut ist ein privat finanziertes IT-Institut in Potsdam, das gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät bildet. Gegründet 1998 durch Hasso Plattner, ist es eine gemeinnützige GmbH, deren alleiniger Gesellschafter die Hasso Plattner Foundation ist. Das Institut steht für praxisorientierte Informatikausbildung, Spitzenforschung in digitalen Technologien, Entrepreneurship und kreative Innovation. In Hochschulrankings belegt das HPI mit seinem Informatikstudium regelmäßig Spitzenplätze und liegt in zahlreichen Kategorien deutlich über dem Mittelwert aller Hochschulen.

HPI Pressekontakt: Leon Stebe, presse@hpi.de

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