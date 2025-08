Embat

Embat startet DACH-Geschäft aus München

Andri Schrey und David Vortmeyer führen Expansion als Country Manager an

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mit der Eröffnung des neuen Standorts in München und der Berufung von Andri Schrey und David Vortmeyer als Country Manager DACH beginnt für Embat ein neues Kapitel: Die Expansion in den deutschsprachigen Markt wird ab sofort von München aus gesteuert. Beide Manager bringen unterschiedliche Perspektiven und ein gemeinsames Ziel mit: Embat soll zum strategischen Partner für Chief Financial Officers (CFOs) und Finanzabteilungen im DACH-Raum werden.

Embat löst eines der zentralen Probleme moderner Finanzabteilungen: den Mangel an transparenter, konsolidierter Echtzeit-Übersicht über die Liquidität. Statt fragmentierter Daten und manueller Prozesse, die sich vielfach noch auf Excel-Tabellen stützen, bietet Embat eine automatisierte Plattform, die Cashflows in Echtzeit sichtbar und verwaltbar macht. Ein Highlight ist der integrierte KI-Analyst "TellMe": eine auf künstlicher Intelligenz basierende Anwendung, die wie ein vollwertiges Teammitglied agiert - Analysen erstellt, Anomalien erkennt und proaktiv Handlungsempfehlungen gibt. So werden Finance-Teams in die Lage versetzt, faktenbasiert, schnell und mit hoher Sicherheit zu entscheiden.

Bi-direktionale Anbindungen zu führenden ERP-Systemen und Echtzeit-Konnektivität zu über 15.000 Banken helfen Finanzprozesse zu automatisieren, analysieren und steuerbar zu machen. Über 300 europäische Unternehmen vertrauen bereits auf Embat. In Deutschland wächst die Marktpräsenz rasant - belegt durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Playern wie sennder, Nfon, Hawk, Northern Data und Siemens. Dabei arbeitet Embat eng mit internationalen Partnern wie EY, PwC, Deloitte, KPMG, SAP, Microsoft und Oracle zusammen.

"Mit Andri und David haben wir zwei Persönlichkeiten, die unsere Vision nicht nur teilen, sondern sie lokal vorantreiben können - mit Tiefe, Energie und einem echten Verständnis für den Markt", sagt Antonio Berga, Co-CEO von Embat.

Die Köpfe hinter dem Markteintritt

Andri Schrey, aufgewachsen in Island, geschult in Finanzen & Technologie zwischen Reykjavík, Madrid und Hongkong, verantwortet die Expansion aus München heraus. Seine Mission: mittlere Unternehmen - vom Scale-up bis zum Mittelständler - nicht nur mit Disruption, sondern mit Relevanz und Wirksamkeit zu gewinnen: "Es geht nicht darum, mehr zu tun, sondern intelligenter zu arbeiten. Excel und veraltete Technologie haben ausgedient. Was jetzt gefragt ist sind zentralisierte Daten, Echtzeit-Transparenz und klare Erkenntnisse." Zuvor war Schrey unter anderem bei Amazon Web Services tätig und kennt sowohl klassische Finanzstrukturen als auch moderne, cloudbasierte Architekturen.

David Vortmeyer, gebürtig aus dem Münsterland, bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Wachstum und Digitalisierungsstrategien aus seiner Tätigkeit bei der führenden Unternehmensberatung Boston Consulting Group mit. Seine Vision: die Transformation der Finanzfunktion. Weg von der operativen Verwaltung hin zur strategischen Navigationszentrale des Unternehmens: "Digitalisierung ist kein Etikett. Sie wird erst dann wirksam, wenn sie Entscheidungen verändert - und zwar dort, wo es zählt: im Finanzbereich." Der Fokus seiner Arbeit liegt nun auf dem weiteren Marktausbau in Deutschland: durch den Aufbau nachhaltiger Partnerschaften und gezielte Marktaufklärung trägt er maßgeblich dazu bei, Embats Wachstum im deutschen Markt zu beschleunigen.

Seit Juni verstärkt zudem Simon Schäfer das Team in München als Senior Treasury Specialist. Er kommt von Innomotics (einem Siemens Carve-Out) zu Embat, wo er als Senior Treasury Manager, beim Neuaufbau einer Treasury-Organisation, den Bereich Cash- und Risikomanagement verantwortet hat.

Neuer Player mit klarem Standortbekenntnis

Mit dem neuen Standort in München positioniert sich Embat als Teil des lokalen Ökosystems - nicht als externer Anbieter, sondern als Unternehmen mit physischer Präsenz, operativer Verantwortung und langfristigem Engagement. Das Ziel ist klar: Embat sucht die Nähe zu Kunden, um zum strategischen Partner für CFOs, Finance Leader und Treasurer im deutschsprachigen Raum zu werden.

"Die Unternehmen sind bereit für echte Innovation - aber sie erwarten Ernsthaftigkeit, Tiefe und Respekt vor gewachsenen Strukturen. Genau das bringen wir mit", sagt David Vortmeyer.

Über Embat

Embat ist eine europäische Finanzmanagement- und Treasury-Plattform mit einem Standort in München, die es Finance-Teams in mittleren und großen Unternehmen ermöglicht, sämtliche Aspekte des Treasury- und Accounting-Managements in Echtzeit zu verwalten. Die Plattform bietet einen effizienten Implementierungsprozess und innovative Cloud-Technologie, um sämtliche Inkasso-, Zahlungs- und Treasury-Prozesse zentral zu steuern und volle Transparenz über Cash-, Liquiditäts- und Schuldenpositionen zu schaffen.

Für den deutschen Markt erfüllt Embat zentrale regulatorische Anforderungen - darunter GoBD, DSGVO und ZAG - und integriert sich nahtlos in lokale Systemlandschaften. Ein besonderer Fokus liegt auf einer schnellen, schlanken Implementierung mit minimalem IT-Aufwand. Die Lösung automatisiert die Überwachung von Treasury-Prognosen, die Verbuchung von Einzügen und Zahlungen sowie die Bankabstimmung - und spart so bis zu 75 Prozent der Zeit, die Finance-Teams für diese Aufgaben aufwenden. Ein Highlight ist der integrierte KI-Analyst "TellMe" - er agiert wie ein Teammitglied in Echtzeit: erkennt Anomalien, prognostiziert Cashflow-Muster und gibt datenbasierte Empfehlungen. Gleichzeitig behalten die Menschen dort die Kontrolle, wo es wirklich zählt.

Gegründet wurde das Unternehmen 2021 von den ehemaligen J.P. Morgan-Führungskräften Carlos Serrano García-Lisón und Antonio Berga sowie dem Technologieexperten Tomás Gil. Embat unterhält Büros in Madrid, London und München. Bislang hat das Unternehmen mehr als 21,5 Millionen Euro an Finanzmitteln erhalten, darunter 15 Millionen Euro in einer von Creandum geführten Serie-A-Finanzierungsrunde im Jahr 2024.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.embat.io/de

Original-Content von: Embat, übermittelt durch news aktuell