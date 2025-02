Deloitte

KI-Funktionen motivieren zum Smartphonekauf

Jeder Vierte möchte den nächsten Gerätwechsel vorziehen

Weniger Menschen als in den Vorjahren planen 2025, ein neues Smartphone zu kaufen.

Knapp der Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten ist wichtig, dass ihr nächstes Smartphone besonders "KI-fähig" ist.

Live-Dolmetscher sind aktuell die beliebteste KI-Funktionen in Smartphones.

Ein Viertel der Deutschen möchte laut einer aktuellen Deloitte-Befragung sein Smartphone früher wechseln als ursprünglich geplant, um zeitnah ein KI-optimiertes Gerät zu besitzen. Bei einer Smartphoneverbreitung von hierzulande 95 Prozent ist der Austausch von enormer Bedeutung für die Hardwarehersteller. In jüngerer Vergangenheit kaufte jährlich rund ein Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher ein neues Smartphone. Für die kommenden zwölf Monate planen dies nur noch 18 Prozent - also weniger als jeder Fünfte, wie eine Deloitte-Befragung aus dem Januar 2025 zeigt.

"Die Menschen sind in der aktuellen wirtschaftlichen Situation sehr zurückhaltend mit Neuanschaffungen im Bereich der Consumer Electronics. Vor diesem Hintergrund stellen bessere KI-Funktionen einen wichtigen Kaufanreiz dar. Da Hersteller absehbar erste Modelle auch unterhalb des Premiumsegments einführen werden, wird die Verbreitung von KI-optimierten Smartphones schon in diesem Jahr stark zunehmen", ordnet Dr. Andreas Gentner, Partner und Leiter des Branchensektors Technology, Media & Telecommunications bei Deloitte, ein.

48 Prozent der Befragten ist es wichtig, dass ihr künftiges Smartphone KI-Funktionen lokal unterstützt - also über entsprechende Betriebssysteme und Chips verfügt, die Anwendungen spürbar schneller machen. In der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahre ist KI sogar für zwei Drittel ein wichtiges Kaufkriterium, und selbst in der Generation ab 65 Jahren legt über ein Drittel Wert auf diese Features. Dabei dürfte bislang nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung mit entsprechenden Smartphones und Anwendungen in Berührung gekommen sein. Nur jeder Zehnte gab an, bereits ein KI-optimiertes Gerät zu besitzen.

Das Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher konzentriert sich dabei keinesfalls auf eine bestimmte KI-Anwendung. Diverse Einsatzfelder sind attraktiv. Am häufigsten genannt werden Live-Dolmetscher (37%), noch vor GenAI-Tools zum Erzeugen von Bildern, Audios und Videos (32%). Auch intelligente Assistenten (31%), visuelle Suchfunktionen (28%) und KI-basierte Bildbearbeitungslösungen (26%) sind gefragt. Andreas Gentner sagt dazu: "Als meistgenutzte Verbraucherelektronik wird das Smartphone in den kommenden Monaten zu einer spannenden Testumgebung für neue KI-Anwendungen werden. Erfreulich ist, dass das Potenzial auf Verbraucherseite bereits erkannt wird."

