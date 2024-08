Sky Deutschland

Rund 1.000 Spiele und über 3.500 Stunden Live-Berichterstattung: die Fußball-Saison 2024/25 bei Sky Sport

Unterföhring

Die Heimat der Bundesliga: der Samstag und insgesamt 200 Spiele aus der Bundesliga, alle 306 Begegnungen der 2. Bundesliga sowie die Relegationen und der Supercup live

Außerdem zeigt Sky Sport den DFB-Pokal der Männer und Frauen, die Premier League und die Women's Super League sowie erstmals auch regelmäßig die U19 und U17 DFB-Nachwuchsliga live

Neu in dieser Saison: Simon Terodde als Sky Experte in der 2. Bundesliga, Fredi Bobic als Stammgast bei "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" und Rachel Rinast als Kommentatorin

Neues Studio und neuer Look bei den Bundesliga-Sendungen und "Sky90"

Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 13. August 2024 - Die 2. Bundesliga ist bereits in die neue Saison gestartet, am kommenden Wochenende folgen die Premier League, der Supercup und der DFB-Pokal der Männer, bevor in zehn Tagen auch in der Bundesliga der Ball endlich wieder rollt.

Sky Sport präsentiert in der Spielzeit 2024/25 wieder die volle Ladung Fußball: rund 1.000 Spiele und 150 Konferenzen sowie insgesamt weit über 3.500 Stunden Live-Berichterstattung können Fans in dieser Saison live und größtenteils exklusiv erleben.

Neu bei Sky Sport: Rachel Rinast, Simon Terodde und Fredi Bobic

Neben dem Sky Sport Studio, das sich bei den Bundesliga-Sendungen und "Sky90" in neuer Optik präsentieren wird, dürfen sich die Zuschauer auch auf neue Gesichter und Stimmen bei Sky Sport freuen: Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde verstärkt seit Anfang August das Sky Expertenteam in der 2. Bundesliga. Außerdem wird Fredi Bobic ab dieser Saison Stammgast bei "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" auf Sky Sport News sein. Zudem gehört mit Rachel Rinast ab sofort auch wieder eine weibliche Stimme zum KommentatorInnen-Team von Sky Sport. Die ehemalige Schweizer Nationalspielerin wird zunächst in der Premier League zum Einsatz kommen.

Die Heimat der Bundesliga und 2. Bundesliga

Auch in der neuen Spielzeit überträgt Sky Sport alle 200 Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz. Außerdem zeigt Sky in "Highlights XXL" ausführliche Spielzusammenfassungen aller Freitags- und Sonntagsspiele kurz nach Abpfiff. Hinzu kommen alle 306 Partien der 2. Bundesliga live, 272 davon exklusiv, ebenfalls einzeln und in der Konferenz, alle Relegationsspiele sowie der Supercup.

An Bundesliga-Samstagen dürfen sich die Zuschauer auf das volle Programm freuen: der "tipico Countdown" mit den Sky Experten Didi Hamann und Erik Meijer sowie im Wechsel Britta Hofmann und Michael Leopold, die Einzelspiele und die Original Sky Konferenz um 15:30 Uhr sowie das "tipico Topspiel der Woche" mit Sky Experte Lothar Matthäus, den Sky Expertinnen Julia Simic und Tabea Kemme im Wechsel sowie Sebastian Hellmann am Abend. Zu den weiteren Gesichtern und Stimmen der Bundesliga bei Sky Sport zählen unter anderem Wolff Fuss, Patrick Wasserziehr, Kai Dittmann, Martin Groß, Jonas Friedrich und Mirko Slomka. In der 2. Bundesliga werden neben Neuzugang Simon Terodde die bekannten Sky Experten Torsten Mattuschka und Sören Gonther die Begegnungen analysieren.

Der Samstag bleibt das Herzstück der Bundesliga-Berichterstattung bei Sky Sport: Angefangen mit "Guten Morgen Fans!" über die Nachmittagsspiele der 2. Bundesliga und Bundesliga bis zum abendlichen "tipico Topspiel der Woche" in beiden Ligen können Fans von 9:00 bis 23:00 Uhr durchgehend live dabei sein. Außerdem verlängert Sky Sport zur neuen Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga samstags "Alle Spiele, alle Tore", um noch mehr Zeit für alle Highlights und alle Stimmen zu haben.

Neben der umfassenden Live-Berichterstattung rund um die Spiele, bleiben Formate wie "Sky90", "Guten Morgen Fans!", "Glanzparade", "Matchplan", "Triple - der Schüttflix Fußballtalk", "100% Fußball", "HvK und Tusche - Dein Zweitligatalk" sowie Magazine im Rahmen von Vereins-Kooperationen auch 2024/25 fester Bestandteil des Fußball-Wochenendes. Darüber hinaus erfahren Fans auch unter der Woche täglich alles Wissenswerte aus der Welt des Fußballs auf Sky Sport News, auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie über die Social-Media-Kanäle von Sky Sport.

Der DFB-Pokal der Männer und Frauen

Aber auch über die Bundesliga und 2. Bundesliga hinaus kommen Fußballfans bei Sky Sport voll auf ihre Kosten. Wer alle Sensationen im ewigen Duell "David gegen Goliath" live erleben will, kann diese nur bei Sky Sport mit der Live-Übertragung aller 63 Spiele des DFB-Pokals, wahlweise einzeln und in der Konferenz, 48 davon exklusiv. Auch den DFB-Pokal der Frauen begleitet Sky umfassend: Pro Runde des Wettbewerbs wird mindestens eine Partie live übertragen, ab dem Viertelfinale alle Begegnungen.

Die Premier League mit Thomas Hitzlsperger, René Adler, Mladen Petric und Shkodran Mustafi

Noch mehr Spitzenfußball erwartet Kundinnen in der englischen Premier League: alle 380 Spiele der Premier League zeigt Sky in voller Länge, über 280 davon live. Regelmäßig zu sehen und hören sein werden hier 2024/25 die Experten Thomas Hitzlsperger, René Adler, Mladen Petric und Shkodran Mustafi, außerdem Florian Schmidt-Sommerfeld, Toni Tomic sowie Joachim und Uli Hebel. Darüber hinaus überträgt Sky Sport auch die Women's Super League live, in der Regel ein bis zwei ausgewählte Topspiele pro Spieltag.

Die U19 und U17 DFB-Nachwuchsliga erstmals regelmäßig live

Neu im Programm sind ab dieser Saison auch regelmäßige Live-Übertragungen der U19 und U17 DFB-Nachwuchsliga. Rund 70 Partien wird Sky Sport in dieser Saison live zeigen, darunter das wöchentliche "Topspiel der Junioren", das in der Regel sonntags um 11:00 Uhr stattfindet.

Highlights der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der 3. Liga

Weiterhin sind auch die Highlights jedes Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der 3. Liga. Im Programm von Sky Sport zu sehen. "Nachspielzeit", die Show zur Frauen-Bundesliga, wird ab dieser Saison montags schon ab 20:30 Uhr ausgestrahlt.

Fußball mit Sky Stream live erleben

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets bzw. des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

