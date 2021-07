LichtBlick SE

Hochwasser: LichtBlick übernimmt Stromrechnung der Flutopfer und spendet

Hamburg (ots)

LichtBlick hilft Flutopfern schnell und unbürokratisch. Bei seinen vom Hochwasser betroffene Kund*innen übernimmt Deutschlands Ökostrom-Marktführer für drei Monate die Stromrechnung. Weiterhin spendet LichtBlick 50.000 Euro und wirbt über seine Homepage und die sozialen Medien bei seinen Kund*innen und seinen über 400 Mitarbeiter*innen für Geldspenden. Alle Spenden fließen direkt an die Hochwasserhilfe des Deutschen Roten Kreuzes. Dazu erklärt Constantin Eis, Geschäftsführender Direktor bei LichtBlick: "Die Bilder aus den betroffenen Regionen sind schockierend. Die Menschen stehen vor unglaublichen persönlichen und finanziellen Herausforderungen. Da wollen wir schnell und unbürokratisch helfen. Der Klimawandel trifft Deutschland mit bisher unbekannter Wucht. Es ist die Mission von LichtBlick, Lösungen für ein klimaneutrales Leben anzubieten. So tragen wir mit unseren Kund*innen auf Dauer dazu bei, die extremen Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Jetzt geht es aber erst einmal um die direkte Unterstützung der Betroffenen." Von der Flut betroffene LichtBlick-Kund*innen in NRW, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen können sich in den kommenden Tagen und Wochen per Mail (info@lichtblick.de) oder Telefon (040-80803030) bei LichtBlick melden. Als Nachweis reicht ein Foto vom beschädigten Gebäude. Über LichtBlick: Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energien stark zu machen. Heute ist Ökostrom das neue Normal und LichtBlick Deutschlands führender Anbieter für Ökostrom und Öko-Wärme. Bundesweit leben und arbeiten über 1,7 Million Menschen mit der Energie von LichtBlick. Über 400 LichtBlickende entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralen Lebensstil. 2020 erreichte das Klimaschutz-Unternehmen einen Umsatz von 1,1 Milliarde Euro. LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco. Eneco will seine Wind- und Solarkapazität bis 2025 verdoppeln und damit Ökostrom für rund 2,4 Millionen Haushalte erzeugen. Info: www.lichtblick.de

Original-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell