Auch 2026 wieder Konzerte in der Autostadt: OneRepublic kommt zum Sommerfestival nach Wolfsburg

Vom 3. Juli bis 16. August werden wieder nationale und internationale Musik-Acts zu sehen und zu hören sein

GRAMMY®-nominierte Popband OneRepublic spielt am 16. Juli 2026 als erster Headliner

Ein buntes Sommerprogramm für die ganze Familie, der Beachclub "Cool Summer Island" und viele weitere Überraschungen sind garantiert

Vorverkauf startet im Frühjahr 2026

Auch 2026 wird es in der Autostadt in Wolfsburg wieder ein Sommerfestival mit zahlreichen Konzerten geben. Zeitrahmen: vom 3. Juli bis 16. August. Dann verwandelt sich die Parklandschaft für sechs Wochen wieder in eine riesige Open-Air-Bühne mit zwei Stages. Und auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm dürfen sich die Gäste wieder freuen - unter anderem wird es ein umfangreiches Familienprogramm, den beliebten Beachclub "Cool Summer Island" und weitere Überraschungen geben.

Und das erste Highlight des Autostadt-Konzertsommers 2026 steht auch schon fest: Die US-Band OneRepublic wird am 16. Juli 2026 als Headliner das Festivalpublikum begeistern und für ein unvergessliches Konzerterlebnis sorgen.

Die GRAMMY®-nominierte Band um Sänger und Songwriter Ryan Tedder zählt zu den erfolgreichsten Pop-Acts der Welt. Seit ihrem Debütalbum Dreaming Out Loud (2007) mit dem Welthit "Apologize" hat die Band über 5 Milliarden Streams auf Spotify erreicht. Es folgten Erfolgsalben wie Waking Up (2009) und das mit Platin ausgezeichnete Native (2013) mit dem Nummer-1-Hit "Counting Stars". Zu ihren jüngsten Erfolgen zählen "I Ain't Worried" aus Top Gun: Maverick, "I Don't Wanna Wait" mit David Guetta sowie "Fire", der offizielle Song der UEFA Euro 2024.

