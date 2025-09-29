Autostadt GmbH

Winterzauber in der Autostadt: Spaß, Schnee und festliche Momente

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfsburg (ots)

Stimmungsvoller Winterzauber vom 28. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 in der Autostadt

Neu in diesem Jahr: Weihnachtskaufhaus mit ausgesuchten Geschenkideen und festlicher Atmosphäre

Erlebniswelt für Familien: Eislaufen auf 4.000 Quadratmetern, Wintermarkt, Schneewelt, Karussell und Kettenflieger

Weitere Highlights: Showtraining der Grizzlys Wolfsburg und kreative Winter-Workshops für Kinder und Familien

Mehr unter: www.autostadt.de/winter

Unter dem Motto "Probier's mal mit Besinnlichkeit" lädt die Autostadt in Wolfsburg vom 28. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 zu ihrer jährlichen Winterinszenierung ein. Die diesjährige Winterwelt bildet den festlichenAbschluss des Jubiläumsjahres "25 Jahre Autostadt" und verwandelt das Gelände in eine zauberhafte Erlebniswelt für die ganze Familie.

"Mit viel Liebe zum Detail gestalten wir auch in diesem Jahr eine Winterwelt, die zum Staunen, Innehalten und gemeinsamen Erleben einlädt", sagt Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt. "Gerade in der Winterzeit möchten wir einen Ort schaffen, an dem Besinnlichkeit und wertvolle Zeit miteinander im Mittelpunkt stehen. Zugleich steht das diesjährige Winterevent für den stimmungsvollen Abschluss unseres Jubiläumsjahres. Ein festlicher Höhepunkt, den wir gemeinsam mit unseren Gästen feiern möchten."

Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen, das besondere Momente für die ganze Familie garantiert: Schlittschuhlaufen auf der großzügigen Eisfläche mit abendlicher Eisdisco, eine 1.100 Quadratmeter große Schneewelt für Kinder und das neue Weihnachtskaufhaus im Stile einer historischen Fachwerkscheune. Zahlreiche Winterbuden mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie nostalgische Klassiker wie das Kinderkarussell sorgen für eine festliche Stimmung.

Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr das neu eröffnete Weihnachtskaufhaus. In einem charmanten Fachwerkbau in der Nähe des Porsche Pavillons finden Besucherinnen und Besucher auf 80 Quadratmetern liebevoll ausgewählte Weihnachtsartikel wie originelle Baumkugeln und festliche Dekorationen. Direkt gegenüber lädt die neu platzierte Curling-Bahn zu geselligen Runden ein und bietet einen schönen Blick auf das winterliche Treiben.

An den Buden des Wintermarkts können Besucherinnen und Besucher liebevoll gefertigtes Kunsthandwerk und kleine Geschenkideen entdecken. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Stände mit winterlichen Köstlichkeiten: von Kaiserschmarrn und Waffeln bis zu Käsespätzle und Spießbraten.

Erlebniswelten auf Eis und Schnee

Das Herz der Winterwelt bildet die 4.000 Quadratmeter große Eisfläche, auf der Gäste täglich von 10 bis 22 Uhr ihre Runden drehen können. Wer keine eigenen Schlittschuhe mitbringt, kann sich vor Ort ein Paar für 5 Euro leihen. Wenn die Dämmerung einsetzt, wird die Eisfläche von Sonntag bis Donnerstag zur beliebten Eisdisco mit einem stimmungsvollen Musik-Mix aus den 70ern bis heute.

Die 1.100 Quadratmeter große Schneewelt ist ein Paradies zum Toben und Träumen für die jüngsten Gäste. Kinder zwischen vier und zwölf Jahren können hier rodeln und Schneemänner bauen. Nostalgisches Flair versprüht das historische Karussell vor dem Kundencenter für Kinder von drei bis zehn Jahren. Der Kettenflieger auf dem Piazzavorplatz sorgt für luftige Momente für Kinder ab sechs Jahren.

Besondere Event-Highlights

Am 2. Dezember zeigen die Eishockey-Stars der Grizzlys Wolfsburg beim Showtraining auf der Eisfläche ihr Können. Erstmals dabei ist die Young TV Crew: Die Nachwuchsreporter sind im Rahmen der neuen Kooperation zwischen der Autostadt und den Grizzlys vor Ort und berichten direkt vom Geschehen.

Ergänzt wird das Winterprogramm durch kreative Bildungsworkshops für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Eltern-Kind-Teams. Vom 23. November 2025 bis 5. Januar 2026 lädt die Autostadt zum Mitmachen ein, von Weihnachtsbäckerei und Dekorationsideen bis hin zu spannenden Technikprojekten wie Lasercutting oder dem Bau von Elektro-Modellautos. Eingebettet in die festliche Winterwelt werden die Workshops zu einem besonderen Familienerlebnis, das Lernen, Kreativität und gemeinsame Zeit verbindet.

Für den Besuch des Winterzaubers ist eine gültige Eintrittskarte für die Autostadt erforderlich. Im Eventzeitraum gelten angepasste Öffnungszeiten für den Themenpark: Vom 28. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 sind die Pavillons der Autostadt täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester (24. bzw. 31. Dezember 2025) bleibt die Winterwelt wie die gesamte Autostadt geschlossen.

Öffnungszeiten (wetterabhängig):

Eisfläche: Mo. bis So. 10 bis 22 Uhr

Schneewelt: 12 bis 20 Uhr

Wintermarktbuden: Mo. bis Fr. 14 bis 22 Uhr, Sa. und So. ab 12 Uhr bis 22 Uhr

Eisdisco: So. bis Do. 16:30 bis 19:30 Uhr (keine Eisdisco am 25.12.)

Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell