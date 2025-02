ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Zehn Tage vor der Wahl – wer bewegt noch was?

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Nur noch zehn Tage bis zur Bundestagswahl. Rund 25 Prozent der Wahlberechtigten sind immer noch unentschieden, wen sie am 23. Februar 2025 wählen sollen. Das Abschneiden von FDP, Linken, BSW und CSU wird immer entscheidender für die nächste Regierungsbildung. Vertreterinnen und Vertreter dieser vier Parteien sind am Donnerstag, 13. Februar 2025, 22.15 Uhr zu Gast bei "maybrit illner" im ZDF – in der Ausgabe mit dem Sendetitel "Zehn Tage bis zur Wahl – wer bewegt noch was?"

Im Rahmen des langen Wahlabends im ZDF und eine halbe Stunde nach Ende des "Klartext"-Wahlforums im ZDF mit den vier Kanzlerkandidaten von SPD, CDU, Grüne und AfD diskutiert Maybrit Illner ab 22.15 Uhr mit Bodo Ramelow (Die Linke), Sahra Wagenknecht (BSW), Wolfgang Kubicki (FDP), Alexander Dobrindt (CSU) und der Journalistin Dagmar Rosenfeld.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek. Der lange Wahlabend am 13. Februar 2025 im ZDF

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell