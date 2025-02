ZDF

Biathlon-WM bei "sportstudio live": ZDF überträgt an den ersten WM-Tagen

Die Skijägerinnen und Skijäger kämpfen erstmals im schweizerischen Lenzerheide um die WM-Medaillen. Vom 12. bis zum 23. Februar 2025 findet dort die Biathlon-WM statt. In zwölf Wettbewerben werden die neuen Weltmeister gesucht, den Auftakt macht live im ZDF die Mixed-Staffel. Am Mittwoch, 12. Februar 2025, rückt ab zirka 14.25 Uhr die erste Titelentscheidung in Lenzerheide in den Fokus von "sportstudio live" – zum Abschluss einer langen Übertragungsstrecke, die ab 9.50 Uhr mit der alpinen Ski-WM und der Übertragung von der neuen Team-Kombination startet.

Das ZDF ist in Lenzerheide mit viel eigener WM-Erfahrung präsent – insgesamt 44 WM-Medaillen, davon allein 16-mal Gold: Die ehemaligen Athletinnen Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick bringen ihre Expertise neben Moderator Alexander Ruda ein, während der Wettkämpfe sind Ex-Biathlet Sven Fischer und Kommentator Volker Grube am Mikrofon.

Das ZDF überträgt nach dem Auftakt am ersten WM-Tag am Freitag, 14. Februar 2025, ab 14.50 Uhr den 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen und am darauffolgenden Tag zur gleichen Uhrzeit den 10-Kilometer-Sprint der Männer. Am Sonntag, 16. Februar 2025, sind die Verfolgungsrennen im ZDF zu erleben: ab 11.55 Uhr die 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen, ab 15.00 Uhr die 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer. An allen drei Tagen sind die Biathlon-Übertragungen Teil der langen Wintersport-Strecken im ZDF, die am Freitag von 9.40 bis 10.30 Uhr und von 13.00 bis 16.30 Uhr reichen, am Samstag von 9.30 bis 17.00 Uhr und am Sonntag von 10.15 bis 16.35 Uhr. Neben der alpinen Ski-WM und der Biathlon-WM sind zudem die Weltcup-Veranstaltungen im Skispringen, Langlauf, Bob und Rodeln mitzuerleben.

Die Biathlon-WM ist zudem am Dienstag, 18. Februar 2025, im ZDF präsent. Dann sendet "sportstudio live" von 14.50 bis 17.00 Uhr aus Lenzerheide – mit dem 15-Kilometer-Einzelrennen der Frauen.

Die WM-Medaillenjagd im Schweizer Kanton Graubünden findet auf 1400 Metern Höhe statt – auch das lässt viele Biathlon-Fans gespannt auf den Wettkampfort blicken. Die im Gesamtweltcup derzeit führende deutsche Biathletin Franziska Preuß geht als eine der Favoritinnen in die WM. Auch Nachwuchs-Athletin Selina Grotian und die deutschen Staffeln standen in dieser Saison schon auf dem Podest und können auf WM-Medaillen hoffen.

Die Biathlon-WM online auf sportstudio.de

Auch zur Biathlon-WM finden Wintersportfreunde in den ZDF-Online-Ange­boten eine große Informationsvielfalt: im Livestream, im Wintersport-Blog, im Liveticker oder über die Social-Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Co. können die Wettbewerbe verfolgt, kommentiert und diskutiert werden. News und Ergebnisse zu den WM-Rennen finden Zuschauerinnen und Zuschauer darüber hinaus im Sportressort des ZDFheute-Nachrichtenportals. Und wer die Live-Übertragungen verpasst hat, wird in der ZDFmediathek fündig: Highlights, ausgewählte Interviews und einzelne Wettbewerbe in voller Länge stehen zum Abruf bereit – auch mobil in der ZDFmediathek-App.

Wintersport im ZDF wird angeboten mit Untertiteln und Audiodeskription.

