Happy Birthday Autostadt! Freier Eintritt zum 20-jährigen Jubiläum am 1. Juni 2020

Interview mit Gunnar Kilian und Roland Clement

Video: Drohnenflug durch die Autostadt

- Freier Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher am Montag, 1. Juni 2020 - Kulinarische Grüße aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - 20 Jahre Autostadt: weltgrößtes Auslieferungszentrum und beliebtes Reiseziel - Ausblick: Sommerprogramm startet am 16. Juli 2020 - Interview mit Gunnar Kilian, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Autostadt und Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt - Drohnenflug-Video über www.autostadt.de/geburtstag abrufbar

Am Montag, 1. Juni 2020, feiert die Autostadt in Wolfsburg ihr 20-jähriges Jubiläum. Mit freiem Eintritt und kostenfreien kulinarischen Grüßen lädt die Autostadt ihre Fans am Pfingstmontag zu einem Besuch ein. Kurz nach der Wiedereröffnung bietet sie damit das perfekte Ausflugsziel für Familien und ihre Kinder: Vom Automobilmuseum ZeitHaus über das ID. Studio, die Markenpavillons bis hin zu den geöffneten Restaurants gibt es jede Menge zu erleben, entdecken und zu genießen. Auch von Weitem wird das Jubiläum sichtbar sein, denn glitzernde Lichter überziehen die Autotürme in den Abendstunden.

Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "Wow, 20 Jahre Autostadt! Mit unserer leidenschaftlichen Mannschaft haben wir in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt. Am 1. Juni feiern wir etwas leiser als geplant, laden aber trotzdem alle Fans, Familien und ihre Kids kostenfrei zu uns in die Autostadt ein. Damit sagen wir 'Danke' für 20 überaus erfolgreiche Jahre!"

Und die Erfolge können sich sehen lassen: Im weltgrößten automobilen Auslieferungszentrum wurden seit der Eröffnung im Jahr 2000 mehr als 3 Millionen Fahrzeuge an ihre neuen Besitzer übergeben. Der Einladung, sich im ZeitHaus über das "Gestern" zu informieren und neue Formen der Mobilität im "Heute und Morgen" zu erleben, sind bislang über 42 Millionen Besucher gefolgt. Damit gehört die Autostadt zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands. Ein weiterer Meilenstein ist der Bau der Veranstaltungslocation "Hafen 1" - damit bietet die Autostadt künftig auch anderen Unternehmen die Möglichkeit, die einzigartige Kombination aus Konferenz- und Erlebnisort für sich zu nutzen.

Kostenfrei: Jubiläumsdrink, Minicake und Bioeis am Pfingstmontag

Zur Feier des Tages gibt es kulinarische Grüße für alle: Erwachsene können mit dem "Hugo" eine Reise in das Jahr 2000 unternehmen, denn das beliebte Mixgetränk aus Holundersirup und Sekt war der erste Drink, der vor 20 Jahren in der Autostadt serviert wurde. Kleine und große Besucher dürfen sich auf das hausgemachte Bioeis in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen freuen. Einen Blick in die Zukunft gibt der Minicake, den Gäste in einem Café genießen können, das im Sommer eröffnet. Weitere Specials aus dem regulären und buchbaren gastronomischen Angebot sind unter www.autostadt.de zu finden.

Sommer in der Autostadt startet am 16. Juli 2020

Ob für Familien mit Kindern, Autoliebhaber oder Interessierte an den neuen Formen der Mobilität: Die Autostadt ist immer eine Reise wert - erst recht im Jubiläumssommer. Gäste können sich schon jetzt auf neue Kletterinstallationen, Riesen-Airtramp, Mikromobilitätsparcours sowie den großen Beachbereich mit "Cool Summer Island" und Bootsverleih freuen. Die Autostadt bittet darum, die geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bei der Nutzung der Angebote zu beachten.

