Innovative Begeisterung für den Beruf als Lehrkraft

Die Hochschulperle des Monats Oktober geht nach Sachsen-Anhalt

Die Hochschulperle des Monats Oktober zum Thema "Lehrkräftebildung neu gestalten" geht an die Herbst-Uni Lehramt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Universität hat dieses Jahr erstmals unter dem Motto "Wecke die Lehrkraft in Dir!" eine dreitägige Herbst-Uni für rund 70 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 13 sowie für Studieninteressierte mit Schulabschluss aus ganz Deutschland veranstaltet. Der überwiegende Teil der Finanzierung für Übernachtung, Verpflegung und Begleitprogramm wurde von der Universität und von Sponsoren getragen.

Das Programm der Herbst-Uni umfasste fast 50 Workshops und Seminare zu verschiedenen Themen und Angeboten, die alle Schulfächer der Schulformen Grundschule, Förderschule, Sekundarschule und Gymnasium abdeckten, die an der Martin-Luther-Universität selbst auf Lehramt mit dem Abschluss Staatsexamen studiert werden können. Teilnehmende konnten sich in unterschiedlichen Veranstaltungen wie "Kinderfragen als Ausgangspunkt zur Welterschließung im Sachunterricht", "Digitalgestütztes Lernen im Altsprachenunterricht" oder "Mathematisch, praktisch, gut! Einblicke in die praxisnahe Mathematik-Ausbildung" ausprobieren und bekamen Feedback zur Eignung für den Beruf als Lehrkraft. In ergänzenden Veranstaltungen gab es außerdem die Möglichkeit, Herausforderungen und Möglichkeiten des Lehrberufs zu besprechen und die individuelle Eignung so besser einschätzen zu können.

Auch zu Themen wie der Bedeutung von Auslandsaufenthalten für zukünftige Lehrkräfte oder Stressbewältigung konnten Fragen zu Möglichkeiten und Anforderungen des Lehrberufs besprochen werden. Die Teilnehmenden wurden zu gegenseitigem Austausch und Vernetzung eingeladen und hatten die Möglichkeit, durch Angebote wie eine Stadt-Rallye, Halle an der Saale als möglichen zukünftigen Studienort kennenzulernen.

Die Herbst-Uni steht unter der Schirmherrschaft von Eva Feußner, Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt, und wurde in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung und der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH entwickelt. Das Ergebnis der Evaluation der Veranstaltung wird entscheiden, ob die Herbst-Uni Lehramt verstetigt wird.

"Wir freuen uns, mit der Herbst-Uni Lehramt ein weiteres beispielhaftes Projekt auszeichnen zu können", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Oktober an diese Initiative der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu vergeben. "Auszeichnungswürdig sind insbesondere das innovative Format der Herbst-Uni, das eine bessere Einschätzung des Berufs als Lehrkraft ermöglicht und das übergeordnete Ziel unserer Zukunftsmission Bildung, die Lehrkräftelücke zu schließen, unterstützt. Begrüßenswert ist außerdem, dass die Herbst-Uni zu einer Verbesserung des Images von Lehrkräften beiträgt."

Weitere Informationen zur Herbst-Uni Lehramt finden Sie unter: www.uni-halle.de/herbstuni

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

