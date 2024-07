Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Die Hochschulperle des Monats Juli geht an das bundesweite Netzwerk Querschnittsthemen in der Lehrkräftebildung

Im Netzwerk Querschnittsthemen in der Lehrkräftebildung tauschen sich rund 60 Expertinnen und Experten der Lehrkräftebildung bundesweit zur erfolgreichen Vorbereitung von Lehrkräften auf ihren Berufsalltag aus. Querschnittsthemen umfassen gesellschaftliche Herausforderungen wie Inklusion, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung oder Digitalisierung in Klassenzimmer und Gesellschaft. Die Mitglieder des Netzwerks setzen insbesondere auf überfachliche und multidisziplinäre Ansätze beim Umgang mit Querschnittsthemen. Für dieses über dienstliche Verpflichtungen hinausgehende Engagement vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats Juli.

Die Hochschulperle des Monats Juli zum Thema "Lehrkräftebildung neu gestalten" geht an das Netzwerk Querschnittsthemen in der Lehrkräftebildung, das gerade bundesweit auf- bzw. ausgebaut wird. Die Idee zur Gründung des Netzwerks geht auf einen Workshop zum Umgang mit Querschnittsthemen im Rahmen des Bundeskongresses der Zentren für Lehrer*innenbildung und Schools of Education im September 2022 in Heidelberg zurück. Die Workshop-Leiter sowie Teilnehmenden beschlossen, ein Netzwerk zu gründen, damit Erfahrungen im Umgang mit Querschnittsthemen geteilt werden können und gemeinsam an der Bewältigung von Herausforderungen mittels überfachlicher und multidisziplinärer Ansätze gearbeitet werden kann.

Mittlerweile beteiligen sich rund 60 Personen an über 30 Standorten im Netzwerk. Die Mitglieder sind an Zentren für Lehrkräftebildung sowie Schools of Education tätig und tauschen sich über das Netzwerk intensiv zu Querschnittsthemen aus, teilen Good-Practice-Beispiele und stellen Informationsmaterialen zusammen. Ziel ist es, mittelfristig die Ergebnisse und Materialien aus der Netzwerkarbeit im Rahmen einer öffentlichen Internetseite und auf Fachtagungen allen in der Lehrkräftebildung Tätigen (etwa als Open Educational Resources) zugänglich zu machen. Aktuell nutzt das Netzwerk einen eigenen Moodle-Diskussionsraum, hat einen E-Mail-Verteiler etabliert und hält bis zu drei (digitale) Treffen im Jahr ab. Es hat sich zudem eine zusätzliche kleinere Untergruppe zur Theorie der Querschnittsthemen herausgebildet. Gemeinsame Publikationen, Workshops und Tagungen sind derzeit in Planung. Das Netzwerk steht für alle Interessierten weiterer Standorte und für den phasenübergreifenden Austausch mit weiteren Beteiligten der Lehrkräfteaus- und -fortbildung offen.

"Wir finden dieses Projekt auszeichnungswürdig, da es einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Kompetenzvermittlung in der Lehrkräftebildung leistet", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juli an das Netzwerk Querschnittsthemen in der Lehrkräftebildung zu vergeben. "Wir begrüßen die bundesweite Vernetzung der Zentren und Schools und ihre Zusammenarbeit an zukunftsrelevanten Themen mittels eines multidisziplinären Ansatzes. Unter Future Skills verstehen wir auch, zentrale neue fachliche und pädagogische Inhalte zu vermitteln, wie zum Beispiel Multiprofessionalität. Wir freuen uns über dieses Projekt, das diesem Verständnis Rechnung trägt."

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2024 sucht der Stifterverband nach Projekten, die zeigen, wie zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung aussehen kann. Diese sollen angelehnt an den Masterplan des Stifterverbandes zur Lösung der hier definierten Maßnahmen beitragen www.stifterverband.org/masterplan-lehrkraeftebildung.Einerseits besteht ein massiver Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, andererseits werden künftige Lehrkräfte in der aktuellen Ausbildung nur unzureichend auf Herausforderungen im Berufsalltag und der Transformation vorbereitet. An vielen Hochschulen gibt es aber bereits gute Ansätze, um diese Probleme anzugehen - diese Ideen und Konzepte möchte der Stifterverband auszeichnen und sichtbar machen. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

