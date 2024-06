Aurora Solar

Enerix und Aurora Solar - zwei Marktführer kooperieren, um Effizienz in Vertrieb und Planung von PV-Systemen zu steigern

Aurora Solar ermöglicht Solarbetrieben Umsatzsteigerung durch attraktive 3D-LiDAR-Modelle und genaue Ertragsprognosen, die Hausbesitzende besser informieren und schneller überzeugen.

Software erspart Zeit bei Vor-Ort-Besuchen und ermöglicht eine schnellere Grobplanung der Anlage.

Die direkte Schnittstelle der Aurora Solar Cloudlösung mit dem enerix CRM-System erleichtert das Arbeiten und sichert eine korrekte Datenübertragung.

Aurora Solar, führender Anbieter für PV-Vertriebs- und Planungssoftware in den USA und mit Sitz in München, gibt heute seine Kooperation mit enerix, der führenden Fachbetriebskette für dezentrale Energiesysteme, bekannt. Ziel der Kooperation ist es, durch den Einsatz der Planungssoftware von Aurora Solar die Angebote von enerix digital zu optimieren: Damit wird traditionelles Handwerk mit Software unterstützt und rare Fachkräfte werden entlastet.

Den Vertrieb durch Technologie effizienter gestalten

Die Software von Aurora Solar macht die Planung von Solaranlagen für den Hausbesitzer greifbar und steigert so den Erfolg des PV-Vertriebs: Der cloudbasierte Service hat den Vorteil, dass sich die Vertriebler mit den Kundinnen und Kunden am sprichwörtlichen Küchentisch ein ansprechendes 3D-Modell ihres Hauses ansehen können: 3D-Visualisierungen, Verschattungsanalysen, die Darstellung des Sonnenverlaufs und Ertragsprognosen machen sichtbar, was die Anlage leisten wird. Neben der Expertise der Planer nutzt die Software auch die Erfahrung von umfassenden Datenpools und künstlicher Intelligenz, die auf Daten von bereits über 20 Millionen Solarprojekten basieren.

Verbesserter Kundenservice durch Software

Das in Regensburg ansässige Unternehmen enerix verbaut seit über 20 Jahren schlüsselfertige Photovoltaik- und Speichersysteme. Stefan Jakob, Mitbegründer und Geschäftsführer von enerix, sagt: "Der Kundenkontakt und die nahtlose Betreuung stehen bei uns an oberster Stelle. Mit der Software von Aurora Solar schaffen wir es, die Vor-Ort-Besichtigungen nach Erstkontakt zu reduzieren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: Für die Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht, greifbar und zeitnah eine Solaranlage zu realisieren."

Die Fachbetriebskette enerix gehört mit über 40.000 installierten Photovoltaikanlagen zu den größten Solar-Installationsbetrieben in Deutschland. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Bandbreite der dezentralen Energieversorgung ab und hat mit 120 Franchise-Nehmern allein 2022 rund 25.000 Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen realisiert. Mit der Software von Aurora Solar können enerix-Partner schon vor dem ersten Termin eine Vorqualifizierung vornehmen und ein initiales, auf das Haus zugeschnittenes Angebot erstellen. Zum ersten Termin kommen die Solarteure dann bestens vorbereitet und können gleich ein ansprechendes Angebot, basierend auf Satellitendaten, besprechen.

Peter Knuth, Geschäftsführer und Mitbegründer von enerix, sagt: "Von der Beratung über die Planung und Installation bis hin zur Montage und Inbetriebnahme, kümmern wir uns um alles rund um die Energiewende des Endkunden. Durch die Implementierung von Aurora Solar in seine Planungsabläufe konnte enerix bereits wichtige Schritte gehen, um die Planungen der Photovoltaikanlagen schneller und effektiver durchzuführen."

Katharina Meran, VP & General Manager DACH bei Aurora Solar, kommentiert die Partnerschaft mit enerix: "Unsere Software kommt zwei wesentlichen Bedürfnissen im Markt nach: Eine Solaranlage ist eine nicht zu unterschätzende Investition. Hausbesitzende möchten schwarz auf weiß sehen, wie und wann sich die Anlage lohnt und wie sich ihr Haus optisch dadurch verändert. Gleichzeitig fehlt es in der Branche an Fachkräften. Die Software beschleunigt und vereinfacht die Grobplanung vor dem Vor-Ort-Besuch und schickt Installateure mit einem für das Dach passgenauen Angebot zum Kunden. Wir freuen uns sehr, nun durch die Zusammenarbeit mit enerix die bestmöglichen Services gebündelt anbieten zu können."

Über Aurora Solar

Aurora Solar bietet ein professionelles Vertriebs- und Planungstool für Solarbetriebe. Durch eine moderne, datengetriebene 3D-Technologie ermöglicht Aurora Solar Vertriebs- und Planungsteams, die Transformation zu PV-Anlagen schneller, planbar und präzise umzusetzen. Aurora Solars cloudbasierte Plattform nutzt dafür eine Vielzahl von Daten, Automatisierungsfunktionen und KI, um Prozesse zu optimieren und das Wachstum von Solarunternehmen zu beschleunigen. Weltweit verlassen sich über 7.000 Organisationen auf Aurora Solar und mehr als 20 Millionen Solarprojekte konnten bereits realisiert werden.

Über Enerix

Enerix ist Deutschlands erste Fachbetriebskette für dezentrale Energielösungen. Das Unternehmen plant und installiert dezentrale Energiesysteme, mit denen Eigenheimbesitzer und Gewerbebetriebe ihren eigenen Strom herstellen können und sich damit unabhängig von steigenden Stromkosten und Energiekonzernen machen. Die Fachbetriebskette für Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Ladesystemen wurde 2007 in Regensburg gegründet und ist derzeit mit über 120 Standorten in Deutschland und Österreich vertreten. Ziel von Enerix ist der weitere Ausbau der Solartechnik, für eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung. Ob Photovoltaiklösungen, oder Versicherungs- und Finanzierungsmöglichkeiten Interessenten werden bei ihrer Energiewende vollumfänglich beraten.

