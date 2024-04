Automobili Pininfarina

DER BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA VON AUTOMOBILI PININFARINA UND MAHINDRA RACING WÜRDIGEN RENNSPORT-IKONE GIUSEPPE „NINO" FARINA AUF DEN STRASSEN VON MONACO

76 Jahre nach Giuseppe „Nino" Farinas Triumph beim Großen Preis von Monaco 1948 kehrt der Geist des legendären Rennfahrers zurück − in Form des Battista Edizione Nino Farina von Automobili Pininfarina.

Um an die Spitzenleistungen und den unerschrockenen Geist von Nino Farina zu erinnern, wurde der 1.900 PS starke, rein elektrische GT-Supersportwagen mit den Fahrern Nyck de Vries und Edoardo Mortara aus dem Team Mahindra Racing bereits im Vorfeld des Monaco E-Prix der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 2024 präsentiert.

Das exklusive Modell feiert die glanzvolle Rennsportkarriere und den unerschrockenen Geist von Motorsportlegende und erstem Formel-1-Weltmeisters Nino Farina, dem Neffen von Designikone und Firmengründer Battista „Pinin" Farina.

Die auf nur fünf Exemplare limitierte Edizione Nino Farina des Battista ist im Farbton Rosso Nino mit kontrastierenden Akzenten in Bianco Sestriere und Iconica Blu lackiert, kombiniert mit Rädern in Glorioso Gold und der markanten Grafik „01" an der seitlichen Karosserie.

Der Geist des legendären Rennfahrers Giuseppe „Nino" Farina – des ersten Formel-1-Weltmeisters aller Zeiten – ist 76 Jahre nach seinem Sieg auf der legendären Rennstrecke von Monaco in die Straßen der Stadt zurückgekehrt. Der Neffe von Battista „Pinin" Farina, dem Gründer von Carrozzeria Pininfarina, diente Automobili Pininfarina als Inspiration für den Battista Edizione Nino Farina.

Der rein elektrische GT-Supersportwagen, der nun Ninos Namen trägt, kehrte im Vorfeld des Monaco E-Prix im Rahmen der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 2024 zurück auf die Rennstrecke, gefahren von Nyck de Vries und Edoardo Mortara aus dem Team Mahindra Racing.

Die beiden absolvierten den berühmten Stadtkurs mit seinen legendären Abschnitten entlang der Sainte Dévote, über den Place de Casino und durch die „Grand Hotel Hairpin" − die gleichen Orte, die auch Nino Farina im Jahr 1948 passierte.

Die Edizione Nino Farina des Battista ist auf nur fünf Exemplare limitiert und gleichsam eine Hommage an die in Turin geborene Rennfahrerlegende. Jedes Fahrzeug aus dieser Serie würdigt einen von fünf Meilensteinen seiner unglaublichen Karriere. So ist gewährleistet, dass jeder Sammler ein wirklich einzigartiges italienisches Designmeisterwerk erhält.

Im Jahr 1950 trat Nino Farina beim ersten Grand-Prix-Rennen an, das offiziell von der FIA organisiert wurde – der heutigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Dabei führte er ein aus drei Fahrzeugen bestehendes Team an. Seine außergewöhnlich erfolgreiche Karriere war geprägt von einigen bemerkenswerten Siegen, darunter sein berühmter Triumph auf den Straßen von Monte-Carlo im Jahr 1948. Seine Unerschrockenheit am Lenkrad und seine Leidenschaft für den Rennsport faszinieren noch heute Enthusiasten aus aller Welt.

Georgios Syropoulos, Chef-Testfahrer für Automobili Pininfarina, erklärt: „Der Battista Edizione Nino Farina würdigt eindrucksvoll die legendäre Pininfarina-Familie mit ihrem unangefochtenen Erbe. Seine Geschichte ist geprägt von Mut und Kühnheit. Wie könnte man sein Andenken besser würdigen, als mit einem Fahrzeug seines Namens durch die Stadt zu fahren, in der ihm einer seiner größten Siege gelang? Seine glanzvolle Rennsportkarriere ist von vielen spannenden Siegen gekrönt, und Monaco ist eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt."

Nyck de Vries, Rennfahrer für Mahindra Racing, sagt: „Für Edoardo und mich war es ein unglaubliches Erlebnis, den Battista zu fahren. Er ist ein ganz besonderes Fahrzeug, und ich war von seiner Leistung sehr beeindruckt. Es war ein reines Vergnügen, ihn auf der E-Prix-Rennstrecke in Monaco und auf offener Straße zu fahren."

Aufgrund der einzigartigen Beziehung der beiden zur Mahindra-Gruppe gehörenden Marken konnte Automobili Pininfarina von den Ressourcen und der Fachkompetenz von Mahindra Racing profitieren.

Battista Edizione Nino Farina

Das unverwechselbare Außendesign besticht durch eine Lackierung im tiefen und satten Rosso Nino, ergänzt durch farbliche Akzente in den Farbtönen Bianco Sestriere und Iconica Blu im unteren Bereich des Fahrzeugs. Die Räder sind in Glorioso Gold gestaltet und an der seitlichen Karosserie prangt die markante Grafik „01".

Das Ausstattungspaket Furiosa beinhaltet einen überarbeiteten Frontsplitter, Seitenlamellen und einen Heckdiffusor aus Carbonfaser mit einem schmalen Streifen in Bianco Sestriere. Das Carbon-Akzentpaket besticht durch Elemente in schwarzem Sichtkarbon.

Das Goccia-Dach ist mit dunklen Details versehen, während die Oberflächen beim Exterior-Jewellery-Paket in gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium gestaltet sind. Dazu passen die schwarzen Bremssättel und Zentralverschlüsse, ebenfalls aus gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium.

Dezente Details verweisen auf Nino Farina − auf der Scheinwerfereinheit findet sich eine „Nino Farina"-Gravur, ebenfalls in gebürstetem, schwarz eloxiertem Aluminium. Auch auf dem Seitenflügel der Fahrerseite ist der grafische Schriftzug „Nino Farina" zu sehen.

Das Interieur umfasst einen Fahrersitz mit schwarzem Alcantara-Bezug und einen Beifahrersitz in kontrastierendem, beigefarbenem Alcantara, jeweils mit schwarzen Akzenten aus nachhaltig produziertem Luxusleder. Die Kopfstütze des Fahrersitzes ist mit einem gestickten Lorbeerkranz und der Grafik „01" in Gold versehen, die des Beifahrersitzes zeigt das rote „f"-Logo von Automobili Pininfarina. Passend zur Außenlackierung sind die Rückseiten beider Sitze im Farbton Rosso Nino gestaltet.

Auch die Sicherheitsgurte in Iconica Blu verweisen farblich auf das Exterieur. Eine zweifarbige Kontrastnaht in Beige und Rot auf Mitteltunnel, Instrumententafel und Sitzen setzt zusätzliche Akzente. Im Innenraum setzt sich die dunkle Gestaltung in gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium mit dem Interior-Jewellery-Paket fort.

Italiens leistungsstärkstes Automobil mit Straßenzulassung besitzt einen hochmodernen Antrieb, der 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment liefert. Der weltweit erste rein elektrische GT-Supersportwagen

nutzt eine 120-kWh-Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie, die sich in einem robusten, aber leichten Carbonfasergehäuse befindet. Die einzigartige Launch-Control-Technik stellt mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,86 Sekunden und von 0 auf 200 km/h in nur 4,75 Sekunden selbst Formel-1-Fahrzeuge in den Schatten.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA

Der operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich im italienischen Cambiano. Das Unternehmen besitzt zudem eine Niederlassung in München. Das Führungsteam besteht aus erfahrenen Experten, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken gearbeitet haben. Alle Fahrzeuge von

Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie sind als einzigartige Erlebnisse für weltweit führende Trendsetter

konzipiert und verkörpern die PURA-Designphilosophie des Unternehmens. Diese Philosophie wird auch alle zukünftigen Serienfahrzeuge prägen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen.

ÜBER DEN AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK ZUR PRESSEMAPPE)

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde. Er bietet ein Leistungsniveau, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden – schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert der Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad – und liefert mit einer einzigen Ladung eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 476 km. Höchstens 150 Exemplare des Battista werden im Atelier im italienischen Cambiano in Handarbeit hergestellt.

