Weltmädchentag: In Deutschland wird es pink

Beleuchtungsaktion von Plan International für mehr Chancengleichheit an rund 60 Orten

Deutschland zeigt Farbe: Zum Weltmädchentag am 11. Oktober werden über 60 bekannte Denkmäler und Gebäude in mehr als 25 deutschen Städten pinkfarben leuchten. Mit der bundesweiten Illuminierung macht die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die fehlende Chancengleichheit für Mädchen in vielen Ländern dieser Welt aufmerksam. Dank der Initiative der Unterstützer:innen strahlen in diesem Jahr unter anderem der Europaturm in Frankfurt, das Schloss in Oldenburg, die Brücke von Remagen, das Riesenrad am Ostbahnhof in München sowie viele weitere exponierte Orte in kräftigem Pink. Ein besonderer Fokus liegt dieses Jahr auf Hamburg, wo zum Weltmädchentag mehr als zehn bekannte Wahrzeichen und Monumente in Pink erstrahlen, unter anderem der Hamburger Michel, das Port des Lumières, das Hotel Vier Jahreszeiten und das Hotel Atlantic sowie das Volksparkstadion des Hamburger SV

Petra Berner, Vorstandsvorsitzende Plan International Deutschland: "Mit der bundesweiten Beleuchtung der Wahrzeichen wollen wir wachrütteln: Jedes Mädchen und jede junge Frau auf dieser Welt muss die Chance haben, über das eigene Leben selbst zu bestimmen - ob in der Schule, im Beruf oder bei der Frage, ob, wann und wen sie heiraten. Der diesjährige Weltmädchentag rückt das Thema Frühverheiratung in den Fokus. Pink steht dabei für Sichtbarkeit, Stärke und Selbstbestimmung - überall auf der Welt."

Die Vereinten Nationen (UN) riefen den Weltmädchentag am 11. Oktober auf Initiative von Plan International aus. Seit 2012 setzt die Kinderrechtsorganisation an diesem Tag mit der Farbe Pink ein Zeichen für die Rechte von Mädchen. Mit welchen Herausforderungen sie weltweit zu kämpfen haben, zeigt Plans diesjähriger Bericht "Let me be a child, not a wife". Dieser befasst sich mit den Erfahrungen von rund 250 Mädchen und jungen Frauen aus 15 Ländern mit Frühverheiratung. Alle Teilnehmerinnen der Umfrage wurden bereits als Minderjährige verheiratet.

"Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Städte und Gemeinden beim Weltmädchentag mitmachen und gemeinsam mit uns ein Zeichen für mehr Chancengleichheit setzen", sagt Petra Berner. "Unser ganz besonderer Dank gilt unseren ehrenamtlichen Aktionsgruppen, die die Illuminierung und viele weitere Aktionen in ihren Heimatstädten initiiert haben."

In einigen Städten leuchtet es gleich an mehreren Orten, ergänzt durch Benefiz-Veranstaltungen und weitere Aktionen zum Weltmädchentag. Begleitend dazu informieren die lokalen Aktionsgruppen über die Arbeit von Plan International.

In folgenden Städten wird es am 11. Oktober in Deutschland pinkfarben leuchten:

Aachen: Elisenbrunnen

Elisenbrunnen Aschach (Bayern): Schloss Aschach - Graf-Luxburg-Museum

(Bayern): Schloss Aschach - Graf-Luxburg-Museum Aschaffenburg: Herstallturm

Herstallturm Augsburg: Verwaltungsgebäude 1 des Rathauses

Verwaltungsgebäude 1 des Rathauses Bad Hönningen: Schloss Arenfels

Schloss Arenfels Bochum (Initiative des Referats der Stadt für Gleichstellung): Rathaus, Schauspielhaus Bochum, NORA e.V. Bochum, Technische Hochschule Georg Agricola, Stadtwerke Bochum GmbH, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Bogestra AG und pro familia Bochum

(Initiative des Referats der Stadt für Gleichstellung): Rathaus, Schauspielhaus Bochum, NORA e.V. Bochum, Technische Hochschule Georg Agricola, Stadtwerke Bochum GmbH, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Bogestra AG und pro familia Bochum Buxtehude: Turm der St. Petri Kirche

Turm der St. Petri Kirche Detern (Niedersachsen): Burg Stickhausen

(Niedersachsen): Burg Stickhausen Dresden: Centrum-Galerie EKZ

Centrum-Galerie EKZ Filsum (Niedersachsen): Rathaus Filsum

(Niedersachsen): Rathaus Filsum Frankfurt am Main: Europaturm (Frankfurter Fernsehturm)

Europaturm (Frankfurter Fernsehturm) Essen: Stauwehr am Baldeneysee, Grillo-Theater, Burggymnasium Essen, Mariengymnasium Werden und Verlagshaus der Funke Mediengruppe

Stauwehr am Baldeneysee, Grillo-Theater, Burggymnasium Essen, Mariengymnasium Werden und Verlagshaus der Funke Mediengruppe Gifhorn: Gifhorner Schloss, Hochzeitsmühle "Lady Devorgilla" und das Servicezentrum der Gifhorner Wohnungsbaugesellschaft

Gifhorner Schloss, Hochzeitsmühle "Lady Devorgilla" und das Servicezentrum der Gifhorner Wohnungsbaugesellschaft Göttingen: Altes Rathaus

Altes Rathaus Hamburg: Hauptkirche St. Michaelis, Holthusenbad, Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic, Planetarium, Port des Lumières, Rathaus Altona, Schmidts Tivoli, Volksparkstadion (HSV), Volksparkstadion im Miniaturwunderland, Hauptsitz der HELM AG sowie Hauptsitz von Plan International Deutschland

Hauptkirche St. Michaelis, Holthusenbad, Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic, Planetarium, Port des Lumières, Rathaus Altona, Schmidts Tivoli, Volksparkstadion (HSV), Volksparkstadion im Miniaturwunderland, Hauptsitz der HELM AG sowie Hauptsitz von Plan International Deutschland Holzminden: Sensoria - Haus der Düfte und Aromen

Sensoria - Haus der Düfte und Aromen Köln: RheinEnergieSTADION Pylonen und Schokoladenmuseum

RheinEnergieSTADION Pylonen und Schokoladenmuseum Leipzig: Kino CineStar IMAX, Eingangsbereich

Kino CineStar IMAX, Eingangsbereich München: Riesenrad am Ostbahnhof

Riesenrad am Ostbahnhof Oldenburg: Oldenburger Schloss und Oldenburgisches Staatstheater

Oldenburger Schloss und Oldenburgisches Staatstheater Osnabrück: Rathaus

Rathaus Remagen (Rheinland-Pfalz): Friedensmuseum "Brücke von Remagen"

(Rheinland-Pfalz): Friedensmuseum "Brücke von Remagen" Reutlingen: Stadthalle Reutlingen

Stadthalle Reutlingen Stralsund: Strahlsunder Theater

Strahlsunder Theater Wolfsburg: Rathaus, Wissenschaftsmuseum phaeno, Scharoun Theater, Kulturzentrum Hallenbad, St. Christophorus Kirche und die Autotürme in Wolfsburg

