9. bis 14. September 2024

September-Fahrradwoche im OstseeFerienLand

Entdeckungsreisen per Rad und bei frischer Ostseeluft

Grömitz

Das OstseeFerienLand bietet die perfekten Gegebenheiten, um es mit dem Rad zu erkunden. Keine steilen Berge, kein Großstadtverkehr, stattdessen atemberaubend schöne Landschaft, Orte mit Charakter und viel Kunst und Kultur. Die September-Fahrradwoche bietet für Fahrradinteressierte von Montag bis Samstag 6 kostenfreie, geführte Touren an, die an unterschiedlichen Orten starten und vielfältige Routen abfahren. Nicht nur, dass die Radler etwas für ihren persönlichen Bewegungsdrang tun, sie können frische Ostseeluft mal anders genießen und dabei viel entdecken. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Stopp mit Genussmomenten. Ob erprobter Langstreckenradler oder gemütlicher Sonntagsfahrer, für jeden Radler ist etwas dabei.

Los geht's am Montag, den 9. September, um 10 Uhr in Dahme beim Tourismus-Service (Seestraße 37a) mit der Tour "Auf den Spuren der Vergangenheit". Die Tour führt von Dahme aus ins Inland Richtung Lensahn. Über Damlos und Sievershagen geht es vorbei an Hünengräbern und geschichtlichen Stätten. Danach führt die Fahrt weiter entlang des Oldenburger Grabens in Richtung Rosenfelde und des Gruber Sees, von wo aus es zurück nach Dahme geht. Die Tour ist ca. 45 km lang und ein E-Bike ist von Vorteil.

Am 10. September um 10 Uhr startet die "Bernsteintour" am Kirchplatz in Lensahn. Die Tour führt durch kleine Dörfer an die Steilküste von Grömitz. Hier kann man Ausschau halten, nach dem Gold aus dem Meer, dem Bernstein. Bernstein bezeichnet einen seit Jahrtausenden bekannten und insbesondere im Ostseeraum weit verbreiten klaren bis undurchsichtigen gelben Schmuckstein aus fossilem Harz. Vorbei an vielen Möglichkeiten ein Fischbrötchen oder ein Eis zu essen, geht es über den Deich zum Klostersee Strand. Auch dort kann man gut nach Bernstein suchen, ehe es über Kellenhusen zum Leuchtturm Dahmeshöved geht. Von dort aus führt die Tour vorbei an Grube und den Gruber See, zurück in das Amt Lensahn. Auf der ca. 51 km langen Tour, wird der Tourguide etwas über Bernstein erzählen.

Die Tour am Mittwoch, 11. September, steht ganz im Zeichen der Kräuter. Um 10 Uhr ist Start für die "Kräuter-Fahrradtour durch Wald und Wiesen" am Seebrückenvorplatz in Kellenhusen. Die Strecke verläuft über die Dörfer Guttau, Altratjensdorf, Grube, Siggen, Rosenfelder Strand und Dahme, bis es in den Kellenhusener Forst geht. Begleitet wird die Tour von der Kräuter-Expertin Barbara Braasch, die mit den Teilnehmern unterwegs in den Wäldern und am Wiesenrand Wildkräuter sammelt und viel über deren Bestimmung und Nutzung zu erzählen weiß. Die informative und abwechslungsreiche Radtour über viele Feld- und Waldwege, die stellenweise vom fußläufigen Kräutersammeln unterbrochen wird, hat ein genussvolles Finale: Am idyllischen Kellenhusener Seerosen-Waldteich wird ein Dehoga-Koch aus den gesammelten Kräutern einen schmackhaften Snack zubereiten. Die Tour ist ca. 37 km lang.

Eine Radtour fernab vom Trubel des Alltags startet am 12. September um 10 Uhr am Dorfmuseum Grube. Bei der Fahrradtour "Naturgenuss auf zwei Rädern" steht, wie der Name schon sagt, die Natur im Vordergrund. Aus Grube geht es Richtung Norden. Vorbei an Reetdachhäusern und schönen Strandwegen führt der Weg zum Naturkundepfad Großenbrode. Dort angekommen, erwartet die Radler eine interessante Naturführung. Im Anschluss führt die Tour in den Hafen von Großenbrode, wo es Fischbrötchen gibt. Danach geht es zurück nach Grube. Die Tour umfasst ca. 44 km.

Freitag, den 13. September, startet um 10 Uhr vom Seebrückenvorplatz in Grömitz die Tour zum Museumshof in Lensahn. Die Tour führt durch die idyllische Holsteinische Landschaft. Die Strecke verläuft auf gut ausgebauten Wegen und bietet frische Meeresluft und malerische Ausblicke auf Felder und Wälder. Gegen 12 Uhr wird der Museumshof in Lensahn erreicht. Dort erwartet die Teilnehmer eine spannende Führung, die Einblicke in die Geschichte und Kultur der Region bietet. Verschiedene interaktive Stationen laden dazu ein, nicht nur auf dem Rad aktiv zu sein, sondern auch traditionelle Handwerkstechniken selbst auszuprobieren. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur individuellen Einkehr in der gemütlichen Gaststube des Museumshof. Hier können die Radler bei einem leckeren Essen entspannen, bevor es wieder zurück nach Grömitz geht. Länge der Tour: ca. 40 km.

Zum Abschluss der Fahrradwoche startet am Samstag, den 14. September, die "Radtour zum Gut Görtz mit Kaffee und Kuchen" um 10 Uhr vom Kloster Cismar. Über Cismarfelde und Gosdorf geht es durch den Gruber-See-Koog nach Grube. Hinter dem Rosenhof macht die Tour einen Schlenker nach Siggeneben und die Deputat-Kolonie. Die kleinen zauberhaften weißen Häuschen mit ihren Reetdächern sind den Abstecher wert. Vorbei an Gut Gaarz geht es nach Göhl und dann zum Gut Görtz. Hier wird den Teilnehmern Kaffee und Kuchen serviert und eine Hofführung geboten. Die Fahrt geht weiter über das Gut Siggen zum Rosenfelder Strand. Immer an der Küste entlang führt die Tour dann nach Dahme. Von dort aus geht es durch den Staatsforst in Kellenhusen auf den letzten Streckenabschnitt, der insgesamt ca. 55 Kilometer, zurück nach Cismar.

Alle Radtouren während der Fahrradwoche von Montag bis Samstag sind kostenfrei. Interessierte Radler können sich bequem online unter www.fahrradwoche.de für ihre Wunschtour anmelden. Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme an den Touren erfolgt auf eigene Verantwortung.

Alle Informationen unter: www.fahrradwoche.de

