An insgesamt 5 Tagen erwartet das Ostseebad Grömitz das aufregende Familien-Musik-Festival "Sonne, Strand & Sterne". Die entspannte Beachfestival-Stimmung, die sich direkt neben der Seebrücke entfaltet, verspricht für Groß und Klein ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Mit einem vielfältigen Tagesprogramm und fulminanten musikalischen Highlights, wird nicht nur der Konzertbesucher angesprochen, sondern die ganze Familie. Namenhafte Künstler wie Joris, Leony, Alex Christensen und Maite Kelly werden für ordentlich Partystimmung in den Abendstunden sorgen. Als krönenden Abschluss eines unvergesslichen Festivals werden die Fantastischen Vier am 7. Juli die Bühne rocken und feiern mit ihren Fans auf den Tag genau ihr 35jähriges Bühnenjubiläum.

3. - 5. Juli

Mit einem abwechslungsreichen Tagesprogramm können sich Familien auf viele Erlebnisse direkt am Strand freuen. Von Yoga, über kreative Bastelaktionen und wilden Sport- und Wassersportaktivitäten, ist für Groß und Klein etwas dabei. Sandra Kuhn, bekannt aus Funk und Fernsehen, wird die Besucher während der dreitägigen Veranstaltung auf der Bühne begleiten. Am 5. Juli findet das NDR-Festival statt, welches mit einem spannenden Battle zwischen Grömitz und Büsum am Nachmittag startet. Musikalische Highlights an den ersten drei Festival-Abenden werden die kostenfreien Konzerte von dem deutschen Solokünstlers Joris ("Herz über Kopf"), Leony (bekannt aus der DSDS-Jury und singt in diesem Jahr den offiziellen Fußball-EM-Song) sowie Alex Christensen & Friends (deutsche Komponist, Musikproduzent) sein.

Musikalisches Progamm:

Mittwoch, 3. Juli

14:00 - 15:30 Uhr Fidi Steinbeck: melodisch-leichter Pop mit Tiefgang

19:00 - 19:40 Uhr Jupiter Flynn: leichtfüßiger Indie-Pop

20:00 - 20:45 Uhr David Gramberg: Must-See für Indie-Pop-Fans

21:15 - 22:45 Uhr Live-Konzert mit Joris

Donnerstag, 4. Juli

13:00 - 14:15 Uhr Calbora: Indie-Pop-Band

14:30 - 16:00 Uhr Kinderdisco mit DJ Crazy Ardo

18:30 Uhr DJ Crazy Ardo - Warm up

20:00 - 20:40 Uhr Moss Kena: britischer Singer-Songwriter

21:15 - 22:30 Uhr Live-Konzert mit Leony

22:30 - 24:00 Uhr DJ Crazy Ardo - After Party

Freitag, 5. Juli - NDR-Festival

14:00 - 15:30 Uhr Charly Klauser: Multi-Instrumentalistin, Songwriterin und Produzentin

17:00 - 19:00 Uhr NDR-Festival - Battle zwischen Grömitz und Büsum /

NDR-Moderatoren-DUO Horst Hoof & Kristin Recke + DJ laden ein zum Warm-up des Abends

17:15 - 17:50 Uhr / 19:00 - 20:45 Uhr Magic25: Coverband mit BigBand-Besetzung

21:15 - 22:45 Uhr Alex Christensen & Friends - Unvergessliches Partyerlebnis

Die Veranstaltungstage des Tourismus-Services Grömitz vom 3. - 5. Juli mit Familien-Tagesprogramm, Joris, Leony und dem NDR-Festival mit Alex Christensen and Friends können kostenfrei und ohne Ticket besucht werden. Die beiden SPECIAL-Konzertabende werden in Zusammenarbeit von Tourismus-Service Grömitz, Walter System GmbH und der Mewes Entertainment Group GmbH durchgeführt.

SONNE, STRAND & STERNE SPECIAL - JETZT TICKETS SICHERN FÜR DIE KONZERTE AM 6. & 7. JULI 2024!

Die Schlagerparty | 6. Juli 2024 | Maite Kelly, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, Nino de Angelo, Olaf Henning & Mia Weber

Am Abend des 6. Julis geht es mit sechs bekannten Schlagerstars heiß her, sodass mit den Füßen im Sand und dem Blick auf die Ostseeküste ordentlich getanzt und gefeiert werden kann. Maite Kelly kann an diesem Abend "so herznah wie nie zuvor" erlebt werden, während Anna-Maria Zimmermann alle Konzertbesucher mit ihrem Hit "Himmelblaue Augen" verzaubern wird. Mia Weber sorgt mit "Ich liebe das Leben" für ausgelassene Stimmung. Die deutschen Schlagerlegenden Bernhard Brink, Nino de Angelo (Jenseits von Eden) und Olaf Henning (Cowboy und Indianer) runden die Schlagerparty ab. Tickets für diesen unvergesslichen Abend jetzt noch zum Vorverkaufspreis unter www.myticket.de, www.eventim.de sowie in der Tourist-Information am Seebrückenvorplatz von Grömitz sichern!

Die Fantastischen Vier | 7. Juli 2024 | 35 Jahre "troyer Hip-Hop"

Die Fantastischen Vier - Thomas D., And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo - Die Fans in Grömitz sind live beim Bühnen-Jubiläum der Band dabei

Sie wurden "Mit freundlichen Grüßen" "Geboren" und blieben uns "Troy" - kaum eine andere Band hat die deutsche Popkultur so stark geprägt wie Die Fantastischen Vier. Ob "Die da!?!" oder "Sie ist weg" aus den Anfangszeiten oder aktuellere Stücke wie "Zusammen" mit Clueso: Die Songs von Fanta Vier sind Ohrwürmer im besten Sinne und die Band ist aus der deutschen Musikwelt kaum mehr wegzudenken, wenn sie nicht gar zum nationalen Kulturgut gehört. Am 7. Juli 1989 gaben sie ihr erstes Konzert - auf einer Bühne aus Europaletten. 35 Jahre später auf den Tag genau kommt die dynamische Erfolgs-Band nach Grömitz zum "Sonne, Strand und Sterne Festival"! Tickets für dieses Open-Air-Konzert der Extraklasse am Ostseestrand unter www.myticket.de, www.eventim.de sowie in der Tourist-Information am Seebrückenvorplatz von Grömitz jetzt noch zum Vorverkaufspreis sichern!

Die Veranstaltenden rechnen mit 5.000 Besuchenden bei Fanta 4 und um die 4.000 Besuchenden am Schlagertag.

Ausführliche Infos unter www.groemitz.de/sonne-strand-sterne

