20. bis 25. Mai 2024 | Mai-Fahrradwoche im OstseeFerienLand

Entdeckungsreisen per Rad und bei frischer Ostseeluft

Das OstseeFerienLand bietet die perfekten Gegebenheiten, um es mit dem Rad zu erkunden. Keine steilen Berge, kein Großstadtverkehr, stattdessen atemberaubend schöne Landschaft, Orte mit Charakter und viel Kunst und Kultur. Die Mai-Fahrradwoche bietet für Fahrradinteressierte von Montag bis Samstag 6 kostenfreie, geführte Touren an, die an unterschiedlichen Orten starten und vielfältige Routen abfahren. Nicht nur, dass die Radler etwas für ihren persönlichen Bewegungsdrang tun, sie können frische Ostseeluft mal anders genießen und dabei viel entdecken. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Stopp mit Genussmomenten. Die Touren haben keinen bestimmten Fitnesslevel als Voraussetzung. Jedoch sollten sich die Teilnehmer generell fit fühlen und viel Spaß am Radfahren mitbringen.

Los geht's am Montag, den 20. Mai, um 10 Uhr in Dahme (Seestraße 37a) mit der Tour "Kreuz und quer durchs OstseeFerienLand". Die Tour führt von Dahme nach Rosenfelde und dann über Grube durch die Felder, um in Richtung Cismar zu radeln. Dort wird im Rahmen einer informativen Führung das Wasserwerk in Cismar besichtigt. Hier bekommt man einen interessanten Einblick rund um die Wasserversorgung, die Aufbereitung und die Wasserabgabe im OstseeFerienLand. Anschließend geht es weiter durch die Vielfalt der Landschaft des OstseeFerienLandes in Richtung Körnick, mit einem Zwischenstopp für eine lauschige Pause bei Kaffee und Kuchen. Im Anschluss führt die Route dann über Grömitz entlang der Ostsee zurück nach Dahme.

Am 21. Mai um 10 Uhr startet die Tour "Radtour zum Gut Sierhagen" am Kirchplatz in Lensahn und führt von dort über Lensahnerhof und Wahrendorf bis zum ersten Haltepunkt: dem Aussichtsturm in Marxdorf. Weiter geht es durch den Naturpark Holsteinische Schweiz über Hopstin und Stolpe zum Gut Sierhagen. Hier gibt es eine wunderschöne Gärtnerei zum Bestaunen. Über Logeberg, Beusloe und Gut Brodau führt die Strecke nach Rettin an die Ostsee, wo Zeit für eine Tasse Kaffee und ein schönes Stück Kuchen an der Promenade bleibt. Gestärkt geht es über kleine Dörfer zurück nach Lensahn, doch zuvor wird noch ein Hünengrab in Sievershagen besichtigt.

Eine Radtour fernab vom Trubel des Alltags startet am 22. Mai um 10 Uhr am Seebrückenvorplatz von Kellenhusen. Als Ziel haben die Radler eine der schönsten und ältesten Gutsanlagen Ostholsteins - das Gut Testorf in Wangels. Bonus der Radtour ist ein Besuch bei Silberschmiedemeister und Gongschmied Martin Bläse. Eine kurze Exkursion in die Welt der Klangmusik - anschaulich vorgeführt in seiner Ausstellung. Gongs gehören zu den ältesten Musikinstrumenten der Menschheitsgeschichte. Ihre heilsame Wirkung wurde schon früh erkannt und niemand weiß, dass in Schleswig-Holstein Gongs von Weltruf hergestellt werden. Die Hintour erfolgt durch das schöne Achterland über Riepsdorf, Koselau, vorbei am Gut Petersdorf nach Wangels. Auf der Rücktour gibt es dann eine kleine Gaumenfreude mit Kaffee und Kuchen im Museumshof Lensahn. Die Tour ist ca. 53 Kilometer lang.

Die Tour am Donnerstag, 23. Mai, steht ganz im Zeichen der Natur und Naturschutz. Um 10 Uhr ist Start am Dorfmuseum in Grube, von dort geht es in Richtung Siggeneben. Vorbei an den schönen Reetdachhäusern, dem Teich und den Knicks geht es auf wunderschönen Fahrradstrecken Richtung Cismar zum "Haus der Natur". Dort angekommen erwartet die Gruppe eine kleine Führung sowie ein spannender Vortrag von Dr. Vollrath Wiese zum Thema Meeres- und Naturschutz. Im Anschluss geht es weiter durch den Kellenhusener Wald bis Lenste und dann wieder zurück in Richtung Kloster Cismar. Dort wird eine kleine Picknickpause eingelegt. Von da aus geht es durch die herrliche Natur im Frühling zurück nach Grube. Rückkehr ca. 14 Uhr.

Freitag, den 24. Mai, startet um 10 Uhr vom Seebrückenvorplatz in Grömitz die Tour "Auf den Spuren der Fischer der Lübecker Bucht". Es geht über den Ostseeküstenradweg durch Brodau, Rettin und Pelzerhaken direkt nach Neustadt in Holstein. Nach der wunderschönen Tour, die fast ausschließlich entlang der Küste führt, wartet eine kleine Erholungspause in der urigen Hafenstadt. Weiter geht es am Holm entlang, immer noch auf dem bezaubernden Ostseeküstenradweg bis zum Hansa-Park und dem Fischerdörfchen Sierksdorf, mit Halt an den bunten Fischerhütten. Dort vor Ort wird Fischer Bodo Willert einen Einblick in seine Arbeit und sein Hobby geben, und ganz sicher auch einen köstlichen Snack parat haben. Über Hof Altona und Oevelgönne sowie Sierhagen geht es zurück nach Grömitz. Rückkehr ca. 15 Uhr nach gut 55 Kilometern.

Mit der großen Rundfahrt "Radtour zum Wein- und & Obstgut Ingenhof mit Kaffee & Kuchen" wird die Fahrradwoche am Samstag, 25. Mai, ihre letzte Etappe haben. Startpunkt ist hier um 10 Uhr beim Kloster Cismar oder 10:30 Uhr Kirchplatz Lensahn. Dann geht es zum Wein- & Obstgut Ingenhof in Malente-Malkwitz. Die Radtour führt auf dem Hinweg durch Feld und Wald und bietet unterwegs genügend Möglichkeiten für eine kleine Verschnaufpause im Grünen. Auf dem Ingenhof angekommen, wartet auf alle Teilnehmer-/innen kostenfrei Kaffee und Blechkuchen im Feldcafé, ebenso können der Hof und der Hofladen auf eigene Faust erkundet werden. Zurück geht es über Schönwalde und Lensahn wieder zum Ausgangspunkt: dem Kloster Cismar.

Alle Radtouren während der Fahrradwoche von Montag bis Samstag sind kostenfrei. Interessierte Radler können sich bequem online unter www.fahrradwoche.de für ihre Wunschtour anmelden oder kommen pünktlich zum Start-Ort, die Teilnehmerzahl ist jedoch auf jeweils 25-30 begrenzt.

Alle Informationen unter: www.fahrradwoche.de

