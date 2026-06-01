EUROBOTICS GmbH

Raffael Klaschka ab 01. Juni neuer CEO bei EUROBOTICS - AEGIRON und INTEC mit Christoph Otten an der Spitze auf Wachstumspfad

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Gilching (ots)

Raffael Klaschka übernimmt ab heute, Montag, 01.06.2026 die Funktion des Chief Executive Officer (CEO) bei der EUROBOTICS GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Gilching bei München entwickelt, integriert und betreibt unbemannte Systeme für Einsätze unter Wasser, auf See, an Land und in der Luft.

Der 47-jährige Klaschka übernimmt die CEO-Position von Christoph Otten, der die EUROBOTICS seit März 2026 als Gründungsgeschäftsführer geführt hatte. "Raffael Klaschka bringt die perfekte Kombination aus Leidenschaft, Innovationsfreude, Knowhow und Netzwerk mit, um EUROBOTICS in den kommenden Jahren auf ihrem Wachstumspfad zu führen und weiterzuentwickeln", freut sich Christoph Otten über die Personalie. "Mit ihm an der Spitze wird EUROBOTICS zu einem starken, international aufgestellten Akteur in der Drohnen- und Robotik-Branche.", so Otten weiter, der sich mit der Berufung Klaschkas zum EUROBOTICS-CEO nun verstärkt auf seine Rolle als CEO der AEGIRON GmbH fokussiert. "AEGIRON als Defence-Sparte der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG durch Kooperationen und Zukäufe auszubauen und weiterzuentwickeln ist eine große Herausforderung und bietet gewaltige Chancen", so Otten, der neben seiner Aufgabe als AEGIRON CEO weiterhin Geschäftsführer der INTEC Industrie-Technik GmbH und INTEC Holding GmbH bleibt.

Raffael Klaschka sagte am Unternehmenssitz in Gilching: "EUROBOTICS ist eines der spannendsten Unternehmen in einer an Dynamik und Möglichkeiten kaum zu überbietenden Branche. Ich freue mich, gemeinsam mit einem hochmotivierten und innovationsstarken Team Technologien zu schaffen und weiterzuentwickeln, die einen immensen Beitrag zu unserer Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und Resilienz leisten.".Raffael Klaschka verfügt über langjährige Erfahrung in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Seine berufliche Laufbahn begann er als Offizier und Kampfpilot bei der deutschen Luftwaffe. Nach der Beendigung seiner aktiven militärischen Laufbahn bekleidete er Führungspositionen unter anderem bei der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH und war zuletzt Vice President Defense & Aerospace bei der msg systems ag.Mit der Berufung Raffael Klaschkas zum CEO geht EUROBOTICS GmbH einen weiteren wesentlichen Schritt in ihrer Entwicklung zu einem führenden internationalen Technologie-Unternehmen in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Anfang Mai hatte Lars Zander die Rolle des Chief Operating Officer (COO) bei EUROBOTICS übernommen und bildet nun gemeinsam mit Raffael Klaschka die Führung des Unternehmens.

Über EUROBOTICS GmbH

EUROBOTICS entwickelt, integriert und betreibt unbemannte Systeme für Operationen unter Wasser, auf See, an Land und in der Luft. Unsere Lösungen verbinden Plattformen, Sensorik, Führungsarchitekturen und Missionssoftware zu einem leistungsfähigen Gesamtsystem - skalierbar, interoperabel und einsatzbereit. Das Unternehmen mit Sitz in Gilching bei München wurde 2026 unter dem Dach der AEGIRON GmbH gegründet.

Über AEGIRON GmbH

Die AEGIRON GmbH ist die Defence-Sparte der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG und der strategische Partner für Europas Sicherheit. AEGIRON ist mehr als eine Investmentplattform - gemeinsam mit Armira gehen wir Beteiligungen und strategische Partnerschaften mit Unternehmen ein, die kritische Technologien und Fähigkeiten für die Tech-, Sicherheits- und Verteidigungsindustrie entwickeln. Zur Gruppe mit Sitz in München gehören verbundene Unternehmen wie die INTEC Holding GmbH und die EUROBOTICS GmbH.

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