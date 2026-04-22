TV DIGITAL

Olivia Jones exklusiv in TV DIGITAL: "Ich hatte Suizidgedanken, weil ich so verzweifelt und so allein war!"

Hamburg (ots)

Am 13. Mai um 20.15 Uhr zeigt das ZDF die Verfilmung der Lebensgeschichte von Olivia Jones (56). Im Exklusiv-Interview mit TV DIGITAL (Erstverkaufstag: 24. April, FUNKE Mediengruppe) spricht die Entertainerin, Kiez-Königin und Vize-"Dschungelkönigin" offen wie nie zuvor über ihr bewegtes Leben:

Olivia Jones ...

... auf die Frage, wie hart ihre Kindheit in der spießbürgerlichen Kleinstadt Springe auf einer Skala von null bis zehn wirklich war: "Zehn. Ich bin einfach so, wie ich bin, und habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe nur versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich habe mich immer gewundert über diesen Gegenwind, weil ich mich ja nur anders gekleidet habe. Dass man dafür so ausgegrenzt wird und sich plötzlich die gesamte Familie für einen schämt - damit muss man als junger Mensch erst mal umgehen können."

... auf die Frage, ob sie angesichts der brutalen Gewalt und Diskriminierung, die der ZDF-Film schonungslos zeigt, jemals Suizidgedanken hatte: "Doch, die hatte ich auch. Das gehört einfach dazu, weil ich irgendwann so verzweifelt und so allein war. Aber ich bin Gott sei Dank ein positiver Mensch, der sehr mutig ist und immer an sein Herz geglaubt hat. Ich habe früh gelernt, Aggressionen als Rückenwind zu nehmen und mir gedacht: Jetzt erst recht."

... auf die Frage, ob ihr Vater wirklich Bankräuber war: "Ja. Er hat bei der Bank, bei der er angestellt war, eine Millionensumme unterschlagen. Das Schlimme war, dass ich mich, als ich ihn nach dem Gefängnis getroffen habe, immer noch für mich selbst geschämt habe - so tief hatte sich das eingebrannt. Heute würde ich ihm ganz andere Dinge sagen. Aber damals war ich noch nicht bereit dafür. Das hinterlässt sehr tiefe Wunden. Was ich machen kann, ist, nicht so zu sein wie er. Und das ist mir Gott sei Dank ganz gut gelungen."

... auf die Frage, warum Drag-Queens innerhalb der schwulen Community manchmal gemobbt werden und wie sie solche Hierarchien und Abgrenzungen erlebt: "Das ist sehr, sehr schade. Manchmal geht es innerhalb der Community zu wie unter Krokodilen. Aber wenn es darauf ankommt, hält sie zusammen - das sieht man an den CSDs, die immer größer werden. Der politische Hintergrund ist wichtiger denn je."

... auf die Frage, ob ihr die aktuelle politische Entwicklung Angst macht: "Ein bisschen schon, weil es weltweit einen Rechtsruck gibt. Aber ich bin ein positiver, optimistischer Mensch. Der Großteil der Gesellschaft ist liberal und unterstützt Toleranz und Diversity. Man muss das Ganze sehr wachsam im Auge behalten."

... auf die Frage, was ganz oben auf ihrer Bucket-List steht: "Ich wünsche mir ein Olivia-Jones-Mainzelmännchen beim ZDF."

Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle TV DIGITAL frei.

Original-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuell