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Michelle Hunziker exklusiv in TV DIGITAL: "Ich muss Thomas Gottschalk nichts verzeihen!"

Hamburg (ots)

Ab dem 14. Mai ist Michelle Hunziker (49) in der 7. Staffel des Comedy-Erfolgsformats "LOL: Last One Laughing" (Prime Video) dabei. Im Exklusiv-Interview mit TV DIGITAL (Erstverkaufstag: 24. April, FUNKE Mediengruppe) spricht die Italo-Schweizerin über Bully Herbigs Show, "Wetten, dass ...?" mit Bill und Tom Kaulitz sowie erstmals über ihr aktuelles Verhältnis zu Show-Entertainer Thomas Gottschalk (75), der sie 2023 nicht mehr bei "Wetten, dass ...?!" dabeihaben wollte und sie damals im Exklusiv-Interview mit TV DIGITAL mit folgenden Worten kritisierte: "Ich habe mir Michelle damals als quirlige und lustige Spontanpartnerin in die Show geholt. Ich brauche einen Sidekick und keine Co-Moderatorin, die mich in meiner Spontaneität zur Disziplin zwingt. Als sie aber irgendwann mit einem eigenen 'Autor' einmarschiert ist und ihr Management - ich habe immer noch keines - für sie mehr 'redaktionelle Freiräume' gefordert hat, dachte ich mir: Ich habe die erste Show alleine moderiert, ich schaffe auch die letzte solo." Kann man so etwas nachträglich verzeihen? TV DIGITAL hat Michelle Hunziker direkt gefragt. Auszüge aus dem Interview:

Michelle Hunziker ...

... auf die Frage, ob sie noch Kontakt zu Gottschalk hat und ihm vergeben konnte, dass er 2023 vor der letzten Ausgabe von "Wetten, dass ...?!" gegen sie gestichelt hatte: "Ich muss Thomas nichts verzeihen. Ich habe ihn lieb und bleibe immer dankbar gegenüber Leuten, die an mich geglaubt haben. Thomas rief mich 2008 an und fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm "Wetten, dass ...?!" zu rocken. Wir hatten eine supertolle gemeinsame Zeit. Ich traf ihn neulich übrigens wieder und umarmte ihn. Ich war happy, ihn zu sehen."

... über ihren ersten Gedanken, als sie hörte, dass Tom und Bill Kaulitz "Wetten, dass ...?!" übernehmen: "Ich freue mich riesig für die beiden. Die Kaulitz-Brüder machen wirklich super Sachen, sie ticken sehr gut miteinander - und das Publikum liebt sie. Das ZDF hat die richtige Entscheidung getroffen."

... auf die Frage, ob die TV-Zuschauer beim Debüt der Kaulitz-Zwillinge am 5. Dezember vielleicht eine Überraschung erleben - weil Hunziker als Co-Moderatorin überraschend neben den beiden auf der Bühne in Halle (Saale) steht: "Keine Ahnung, zumindest weiß ich davon bis jetzt noch nichts. Aber ich finde die beiden so nett und lustig - da würde ich sicher nicht Nein sagen. Ich bin immer für jeden Spaß zu haben."

... auf die Frage, ob ihre Einstellung schon immer so positiv war: "Ja, aber jetzt, wo ich älter und weiser werde, sogar noch mehr. Früher war ich bei Weitem nicht so entspannt. Zwar war ich auch positiv und selbstironisch und habe das Leben mit einem Augenzwinkern betrachtet, aber ich hatte weniger Lebenserfahrung. Und vieles war nicht einfach."

... auf die Frage, ob sie beim dritten Anlauf bei "LOL" weiter gekommen ist als erwartet: "Ja, allerdings! Ich habe lange ausgehalten. Aber die anderen waren auch sehr stark."

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