"Rund 90 Prozent der Dschungelprüfungen sind neu!" Exklusiv in TV DIGITAL: RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner über das Dschungelcamp, Gil Ofarim und die geheimen Casting-Abläufe

Hamburg (ots)

Am 23. Januar startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit umstrittenen Kandidaten wie Gil Ofarim. Exklusiv in TV DIGITAL (Erstverkaufstag: 16. Januar) redet RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner Klartext über die 19. Staffel - und die Zukunft weiterer RTL-Formate wie "Die Stefan Raab Show" sowie den Quoteneinbruch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert".

Markus Küttner ...

... über eine große Änderung beim Dschungelcamp und neue "Dschungelprüfungen":

"Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker wie den 'Creek der Sterne', aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu. Und es wird eine größere Änderung geben - diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show."

... über die geheimen Auswahlkriterien der Dschungelkandidaten:

"Ich bin sehr stark eingebunden, auch wenn ich die Promis nicht persönlich treffe - das übernimmt Pamela Kretschmer von der Dschungel-Produktionsfirma ITV. Sie trifft sich mit den potenziellen Kandidaten. Wir kommen jedes Jahr Mitte Februar aus Australien zurück, und im März startet schon das erste Vorbereitungstreffen für die neue Staffel. Ab dann treffen wir uns alle drei bis vier Wochen, hängen die Porträts der infrage kommenden Stars an die Wand, diskutieren, sortieren - und spätestens im Herbst steht der Cast."

... auf die Frage, ob Gil Ofarim der größte Fang der Staffel ist:

"Ich kann verraten, dass wir Gil Ofarim schon vor zehn Jahren das erste Mal angefragt haben. Wir dachten immer: Der wäre super - spannende Persönlichkeit, Kinderstar, Popstar, riesige Musikkarriere, unter anderem in Asien, 'Let's Dance'-Gewinner. Und er ist natürlich mehr als die Schlagzeilen der letzten Jahre. Ein toller Name für uns. Ob er der größte Fang ist? Das beurteile ich, wenn die Staffel gelaufen ist."

... über die "Stefan Raab Show" und auf die Frage, wie lange RTL noch an dem glücklosen Showmaster festhält:

"Wir bewerten die Performance der Raab-Projekte holistisch und beziehen die Performance linear, aber auch im Streaming und im Gesprächswert mit ein. Wie alle Inhalte unseres Hauses wird auch 'Die Stefan Raab Show' kontinuierlich gemeinsam mit den Teams weiterentwickelt."

... über das Quotendesaster von "Denn sie wissen nicht, was passiert":

"'Quotendesaster' ist mir zu drastisch. Nach dem Abschied der außergewöhnlichen Dreierbesetzung mit Michelle Hunziker, den Ehrlich Brothers und den Zarrellas war klar, dass wir nicht sofort wieder die alten Zahlen erreichen. Und es war ein Abend mit harter Konkurrenz. Trotzdem ist 'Denn sie wissen nicht, was passiert' eine starke Marke, die wir gemeinsam mit der Produktionsfirma I&U weiterentwickeln wollen. Was genau 2026 passiert, ist aber noch offen."

... über ein Format, das er gerne zurückholen würde:

"'7 Tage, 7 Köpfe'! Ich habe die Show damals als junger Redakteur betreut - das hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich weiß noch, wie ich im Freundeskreis ständig erklären musste, warum ich mit Rudi Carrell, Bernd Stelter und Jochen Busse arbeite. Viele hatten Vorurteile - aber die Show war in Wahrheit wahnsinnig lustig. Und ich hätte wirklich Lust, wieder so ein Format zu machen."

