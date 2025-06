TV DIGITAL

Exklusiv in TV DIGITAL: "Ich bin oft verwundert, wieviel Leute glauben, dass Larissa eine reale Person ist!" - Martina Hill verrät alle Geheimnisse ihrer Kunstfigur aus der "heute-show" (ZDF)

"Hallo, mein Name heißt Larissa!" Mit diesem Satz begrüßt Martina Hills legendäre Kunstfigur Larissa (Alter ungewiss) seit Jahren ihre Fans. Jetzt übernimmt die schräge Figur - Markenzei­chen: Kaugummi, schrille Stimme, komplette Ahnungslosigkeit, Duckface und Langhaarperücke - die "heute-show" von Oliver Welke. Während der Sommerpause des Moderators präsen­tiert sie einmalig das "heute-SHOWnal: Larissa ihr Sommer" (27.6., 22.30 Uhr, ZDF). Mit TV DIGITAL (EVT: 6.6.) sprach Martina Hill über Larissas Eigenleben.

Martina Hill ...

... auf die Frage, ob sie schon inkognito als Larissa unterwegs war: "Früher - also weit bevor Larissa ein TV-Gesicht wurde - bin ich manchmal am Wochenende mit der Perücke in Clubs losgezogen. Einfach, weil ich den Look cool fand und es eine tolle Alternative zum Haarefärben war. Ich habe mich schon immer gern verkleidet. Heute bring' ich das nicht mehr. Zumal man mich damit noch eher erkennt, als wenn ich privat unterwegs bin."

... den Spaß an ihrer Kunstfigur: "Der Reiz ist für mich, dass Larissa ein regelrechtes Eigenleben hat. Ich kann in der Rolle komplett den Hebel umlegen. Und was mir daran auch solchen Spaß macht ist, dass Larissa sich einfach mehr erlauben kann, als ich mich das als Martina vielleicht trauen würde. Vom äußeren Erscheinungsbild mal ganz abgesehen. Man kann ihr einfach nicht böse sein. Ich liebe es, mit welcher Leichtigkeit und Naivität sie sich den Dingen widmet und sich dabei nie aus der Ruhe bringen lässt. Und ich bin selbst immer

wieder verwundert, woher sie dieses enorme Selbstbewusstsein nimmt. Larissa spricht ohne vorher lange drüber nachzudenken, pur und ungefiltert mit dieser Prise 'Egal-Haltung'. Ich bin manchmal selbst überrascht, was mir dabei teilweise für Geistesblitze kommen."

... auf die Frage, ob mit ihrer überzeichneten Figur sinnvolle Aufklärung gelingen kann: "Larissa ist wie ein Überraschungsei mit Message: Drei Sachen in einem - Spaß, Style und etwas Bildungsauftrag. Sie kann mit vermeintlich dummen Fragen so manche Dummheit hinter Dingen aufdecken. Dank ihrer herrlich ungewollten entlarvenden Naivität! Daher funktioniert die Figur auch so gut in der 'heute-show' und schafft diese Fallhöhe."

... über Menschen, die Larissa für eine echte Person halten: "Ich parodiere niemanden eins zu eins. Larissa parodiert eher die Generation GEN Z und ist ein Mix aus vielen verschiedenen Typen. Ich glaube nicht, dass sich Frauen von ihr auf die Füße getreten fühlen. Aber ich bin oft verwundert, wieviel Leute glauben, dass sie eine reale Person ist."

... ihre Texte: "Das Texten im Rahmen der 'heute-show" erledigt ein wunderbares Autorenteam. Ich gebe dem Ganzen noch den finalen Feinschliff für Larissas Wording."

... die Dauer der Verwandlung in ihre Kunstfigur: "Ich plane für die komplette Verwandlung immer circa drei Stunden ein. Ich brauche drei Tonnen Make-up, falsche Nägel, viel Schmuck, Kaugummi, und ganz wichtig - das Duckface muss aufgewärmt werden, sonst krieg ich einen Zungenkrampf beim Selfiemachen."

... das Geheimnis von Larissas Perücke: "Larissas Perücke ist 25 Jahre alt. Die habe ich mir mal für eine Silvester-Millenniumparty in Berlin gekauft. Und zum Leben erweckt habe ich Larissa dann Jahre später erstmals für eine Reality-TV-Parodie bei 'Switch Reloaded'."

