Umzugspreisvergleich kooperiert mit umzugsportal.de: Bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen für Partnerunternehmen

Nürnberg (ots)

Umzugspreisvergleich-Netzwerk mit über 600 qualitätsgeprüften Dienstleistern steht nun auch Nutzern von umzugsportal.de offen

Umzugsunternehmen profitieren somit von bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen durch umzugsportal.de

Insgesamt rund 14.000 vermittelte Anfragen von Umziehenden pro Monat durch Umzugspreisvergleich

Umzugspreisvergleich kooperiert mit umzugsportal.de und bietet seinen Partnerunternehmen somit bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen. Durch die Kooperation erhalten die Nutzer von umzugsportal.de direkten Zugriff auf das Umzugspreisvergleich-Netzwerk von über 600 qualitätsgeprüften Umzugsfirmen. Die Zahl der durch Umzugspreisvergleich monatlich vermittelten Umzugsanfragen steigt somit auf rund 14.000. Für die Partnerunternehmen bedeutet das mehr potenzielle Kundenkontakte, zusätzliche Aufträge und eine bessere Auslastung ihrer Kapazitäten. Umzugspreisvergleich ist eine Marke der Umzugsauktion GmbH & Co.KG und bringt seit über 20 Jahren Umziehende und professionelle Dienstleister passgenau zusammen. umzugsportal.de wird von der Umzugsportal GmbH betrieben und unterstützt Umziehende neben der Vermittlung passender Angebote von Umzugsunternehmen auch mit hilfreichen Ratgebern, praktischen Checklisten und Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.

"Durch die Kooperation mit umzugsportal.de ermöglichen wir unseren Partnerunternehmen, noch mehr Anfragen zu gewinnen und ihre Auslastung zu steigern", sagt Umzugspreisvergleich-Geschäftsführer Christian Gimbel. "So unterstützen wir Umzugsfirmen gezielt dabei, ihre Reichweite zu vergrößern."

"Unser Ziel ist es, Umziehenden den gesamten Prozess so einfach wie möglich zu machen. Mit Umzugspreisvergleich haben wir hierfür den optimalen Partner gefunden", sagt Franz Jelinic, Geschäftsführer von Umzugsportal. "Unsere Kunden profitieren nun von einer großen Auswahl professioneller und qualitätsgeprüfter Umzugsunternehmen sowie einer persönlichen Umzugsberatung."

Stressfreier Umzug dank seriöser Anbieter und persönlicher Beratung

Mit Umzugspreisvergleich gelingt der Umzug bequem und stressfrei. Über ein Online-Formular können Umziehende kostenlos und unverbindlich ihre Anfrage stellen. Diese wird dann direkt an qualitätsgeprüfte, professionelle und zuverlässige Umzugsunternehmen aus der Region weitergeleitet. Innerhalb weniger Minuten erhalten Nutzer mehrere Angebote und können diese ganz unkompliziert vergleichen - ohne selbst zahlreiche Firmen anrufen zu müssen. Bei größeren Umzügen oder Entfernungen über 100 Kilometer bietet Umzugspreisvergleich zusätzlich eine persönliche Beratung bei der Anbieterauswahl. Die Umzugsprofis übernehmen anschließend Planung, Transport sowie Auf- und Abbau der Möbel. So sparen Umziehende Zeit, Mühe und Stress - und können sich entspannt auf die Gestaltung ihres neuen Zuhauses konzentrieren.

Über Umzugspreisvergleich:

umzugspreisvergleich.de ist Deutschlands großes Umzugsportal und ein Angebot der Umzugsauktion GmbH & Co. KG. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und über 20 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugspreisvergleich.de ist ein Service von AVIV Germany, Betreiber der reichweitenstarken Portale immowelt.de und immonet.de.

Über umzugsportal.de:

umzugsportal.de ist ein Angebot der Umzugsportal GmbH und vermittelt Umziehenden seit 2017 passende Angebote von qualitätsgeprüften Umzugsunternehmen. Die Plattform hilft dabei, Umzugsangebote schnell und unkompliziert zu vergleichen und so den passenden Umzugsdienstleister zu finden. Zusätzlich unterstützt umzugsportal.de seine Nutzer mit umfangreichen Ratgebern, praktischen Checklisten und hilfreichen Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.

