Gesucht: Die besten Immobilienprofis. Bewerbungsphase für den Deutschen Immobilienpreis ist gestartet

Nürnberg (ots)

Der Deutsche Immobilienpreis 2026 geht in die nächste Runde: Bis Ende Oktober 2025 können sich Firmen und Personen bewerben

Der Branchenaward zeichnet in 9 Kategorien besondere Leistungen und Verdienste um die Immobilienwirtschaft in Deutschland aus

Die Preisverleihung findet am 25. März 2026 im Palladium in Köln statt. Mehr Informationen unter deutscher-immobilienpreis.de

Deutschland sucht wieder die besten Immobilienprofis: Ab sofort können sich Unternehmen und Personen mit innovativen und herausragenden Leistungen und Projekten für einen Deutschen Immobilienpreis bewerben. Für 8 der insgesamt 9 Kategorien können im Online-Tool ab sofort Bewerbungen eingereicht werden. Der Zeitraum dafür läuft bis zum 31. Oktober 2025. Für die "Persönlichkeit des Jahres" kann sich nicht beworben werden. Vorschläge für diese Auszeichnung können sowohl von der Jury selbst als auch von immowelt eingereicht werden.

"Das Feedback aus der Industrie in den vergangenen Jahren war laut und deutlich: Der Deutsche Immobilienpreis muss weitergehen", sagt immowelt Geschäftsführer Dr. Robert Wagner. "Daher ist es für immowelt eine Ehre, dieses wichtige Branchenevent auch weiterhin zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Der Preis bietet eine einzigartige Bühne für herausragende Leistungen und innovative Konzepte in der Immobilienwirtschaft. Diese möchten wir sichtbar machen und würdigen."

Die 9 Kategorien im Überblick

Die verschiedenen Kategorien des Preises sind sorgfältig konzipiert, um die vielfältigen Facetten und die enorme Bandbreite der gesamten Immobilienbranche abzubilden. Von nachhaltigen Bauprojekten über zukunftsweisende digitale Lösungen bis hin zu außergewöhnlichem Engagement im sozialen Bereich: Der Deutsche Immobilienpreis sucht nach Vorreitern und Inspirationen aus allen Segmenten. Die Einreichung der Bewerbungsunterlagen erfolgt auch in diesem Jahr wieder über den gesicherten Nutzerbereich auf der offiziellen Website unter bewerben.deutscher-immobilienpreis.de. Dieser speziell entwickelte Bereich gewährleistet einen reibungslosen und vertraulichen Upload der notwendigen Dokumente. Zur Teilnahme berechtigt sind Unternehmen oder Einzelpersonen mit Sitz in Deutschland und Bezug zur Immobilienbranche. Eine Einreichung in mehreren Kategorien ist zulässig.

Makler des Jahres: Außergewöhnliche Projekte, nachhaltiges Wachstum und echte Kundennähe - in dieser Kategorie werden klassische Makler mit eigenem Büro, Big Player und Franchisegeber mit Handelsregisterauszug ausgezeichnet, die im Bereich Wohnimmobilien Maßstäbe setzen.

Außergewöhnliche Projekte, nachhaltiges Wachstum und echte Kundennähe - in dieser Kategorie werden klassische Makler mit eigenem Büro, Big Player und Franchisegeber mit Handelsregisterauszug ausgezeichnet, die im Bereich Wohnimmobilien Maßstäbe setzen. Verwalter des Jahres : In dieser Kategorie wird ein Haus- bzw. Immobilienverwalter oder ein Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft honoriert, das besondere Leistungen erbracht hat und mit einer hohen Kundenzufriedenheit brillieren kann.

: In dieser Kategorie wird ein Haus- bzw. Immobilienverwalter oder ein Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft honoriert, das besondere Leistungen erbracht hat und mit einer hohen Kundenzufriedenheit brillieren kann. Green Project : Der Award würdigt Bauträger, Projektentwickler, Architekten und Hausbauer, die mit klima- und umweltfreundlichen oder besonders energieeffizienten Projekten überzeugen. Ob Neubau, Revitalisierung oder ganze Stadtentwicklungen - mit nachhaltigen Konzepten und Verantwortungsbewusstsein tragen diese Vorhaben nicht nur zum Schutz unserer Umwelt bei, sondern stärken auch das gesellschaftliche Miteinander. Das Projekt muss sich bereits im Bau befinden.

: Der Award würdigt Bauträger, Projektentwickler, Architekten und Hausbauer, die mit klima- und umweltfreundlichen oder besonders energieeffizienten Projekten überzeugen. Ob Neubau, Revitalisierung oder ganze Stadtentwicklungen - mit nachhaltigen Konzepten und Verantwortungsbewusstsein tragen diese Vorhaben nicht nur zum Schutz unserer Umwelt bei, sondern stärken auch das gesellschaftliche Miteinander. Das Projekt muss sich bereits im Bau befinden. Newcomer des Jahres : In dieser Kategorie wird ein aufstrebendes Unternehmen oder eine Einzelperson der Immobilienwirtschaft gekürt. Ausschlaggebend sind die Arbeit und das Engagement, mit denen innerhalb kürzester Zeit ein bleibender Eindruck in der Branche hinterlassen wurde.

: In dieser Kategorie wird ein aufstrebendes Unternehmen oder eine Einzelperson der Immobilienwirtschaft gekürt. Ausschlaggebend sind die Arbeit und das Engagement, mit denen innerhalb kürzester Zeit ein bleibender Eindruck in der Branche hinterlassen wurde. Best Brand : In dieser Kategorie gewinnt das Unternehmen, das sich besonders markant und reichweitenstark positioniert, in den digitalen Medien aktiv ist und durch außergewöhnliche Marketingkonzepte sowie auffällige Kampagnen überzeugt - und das unabhängig vom Marketing-Budget. Dieses Unternehmen glänzt mit einer durchdachten Social-Media-Strategie und einer hohen Markenbekanntheit.

: In dieser Kategorie gewinnt das Unternehmen, das sich besonders markant und reichweitenstark positioniert, in den digitalen Medien aktiv ist und durch außergewöhnliche Marketingkonzepte sowie auffällige Kampagnen überzeugt - und das unabhängig vom Marketing-Budget. Dieses Unternehmen glänzt mit einer durchdachten Social-Media-Strategie und einer hohen Markenbekanntheit. Branchen-Pionier : In dieser Kategorie werden echte Vorreiter der Branche honoriert: vom innovativen Proptech über IT-Unternehmen in der Immobilienwirtschaft bis hin zum Online-Makler. Sie bringen völlig neue Konzepte und Produkte auf den Markt und bereichern die Branche mit Ihrer zukunftsorientierten Vorgehensweise.

: In dieser Kategorie werden echte Vorreiter der Branche honoriert: vom innovativen Proptech über IT-Unternehmen in der Immobilienwirtschaft bis hin zum Online-Makler. Sie bringen völlig neue Konzepte und Produkte auf den Markt und bereichern die Branche mit Ihrer zukunftsorientierten Vorgehensweise. Local Hero : Sieger in der Kategorie wird ein kleines, aber starkes Team von maximal 10 Personen in einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 2 Mio. Euro, das in seiner Region einen hervorragenden Job und seine Kunden glücklich macht. Ausgezeichnet werden echte Lokalhelden, die mit Nähe, Verlässlichkeit und weiterführendem Engagement ihre Region aktiv mitgestalten.

: Sieger in der Kategorie wird ein kleines, aber starkes Team von maximal 10 Personen in einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 2 Mio. Euro, das in seiner Region einen hervorragenden Job und seine Kunden glücklich macht. Ausgezeichnet werden echte Lokalhelden, die mit Nähe, Verlässlichkeit und weiterführendem Engagement ihre Region aktiv mitgestalten. Haus der Herzen : Der Star in dieser Kategorie wird im Rahmen eines Online-Votings ermittelt. Kunden und Interessenten stimmen online für ihren Favoriten ab. Honoriert wird das Einfamilienhaus (bzw. das gebaute Musterhaus) mit den meisten Stimmen, das durch Gestaltung, Bauqualität und eine starke Hintergrundgeschichte überzeugt.

: Der Star in dieser Kategorie wird im Rahmen eines Online-Votings ermittelt. Kunden und Interessenten stimmen online für ihren Favoriten ab. Honoriert wird das Einfamilienhaus (bzw. das gebaute Musterhaus) mit den meisten Stimmen, das durch Gestaltung, Bauqualität und eine starke Hintergrundgeschichte überzeugt. Persönlichkeit des Jahres: Der unabhängige Ehrenpreis zeichnet eine herausragende Persönlichkeit der Immobilienwirtschaft für ihr Lebenswerk aus. Diese Persönlichkeit ist ein jahrelanges Vorbild für die gesamte Branche und hat diese mit zukunftsweisenden Ideen, Engagement und sozialer Verantwortung vorangebracht. Für diese Kategorie kann sich nicht beworben werden. Vorschläge werden von der Jury und von immowelt als Hauptsponsor eingereicht.

Unabhängige Fachjury bestimmt Nominierte

Die neutrale Jury sichtet die Bewerbungen und kürt im Anschluss 3 Nominierte in 7 der 9 Kategorien für den Deutschen Immobilienpreis. Um eine große Bandbreite und Meinungsvielfalt in der Fachjury zu gewährleisten, behält sich der Veranstalter vor, in jedem Veranstaltungsjahr bis zu drei Jurymitglieder auszutauschen.

Bereits bestätigt für die Jury des Deutschen Immobilienpreis 2026 sind:

Inga Beyler : Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH

: Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH Martin Kaßler : Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland e. V.

: Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland e. V. Carolin Hegenbarth : Bundesgeschäftsführerin des IVD

: Bundesgeschäftsführerin des IVD Larissa Lapschies : Geschäftsführerin der Immobilienjunjoren GmbH

: Geschäftsführerin der Immobilienjunjoren GmbH Miriam Beul : Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks

: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks Robert Kaiser : Geschäftsführer & Gesellschafter von ProFido Consulting

: Geschäftsführer & Gesellschafter von ProFido Consulting Stefan Mantl : Inhaber & CEO von onOffice

: Inhaber & CEO von onOffice Sun Jensch : Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH

: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH Georg Ortner: Experte und Verkaufstrainer in der Immobilienwirtschaft

Der letzte Deutsche Immobilienpreis wurde am 14. November 2024 in Berlin verliehen. Impressionen und Fotos von der Verleihung Abendgala im WECC Westhafen Event & Convention Center finden Sie unter deutscher-immobilienpreis.de/impressionen.

Über den Deutschen Immobilienpreis:

Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.

Weitere Informationen unter www.deutscher-immobilienpreis.de.

