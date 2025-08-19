immowelt

Wohnen Deluxe: immowelt Ranking kürt die 10 spektakulärsten Luxuswohnungen in Deutschland

Ein immowelt Ranking der 10 exklusivsten Wohnungen in Deutschland zeigt:

15,8 Millionen Euro für 574 Quadratmeter in Berlin: Penthouse in den Kronprinzengärten mit Rooftop-Lounge und Wellnessbereich führt Liste an

Teures Berlin: 4 der 10 exklusivsten Wohnungen befinden sich in der Hauptstadt

Alle 10 Wohnungen liegen in Berlin, Hamburg oder München, vor allem in Vierteln mit Wasserblick, Geschichte oder absoluter Ruhe mitten in der Stadt

Wie wohnt man, wenn Geld keine Rolle spielt? Auf immowelt.de finden sich derzeit einige der exklusivsten Eigentumswohnungen Deutschlands - vom Berliner Penthouse mit Whirlpool auf der Dachterrasse bis zur Designerresidenz an der Alster. Zehn besonders eindrucksvolle Objekte haben es in unsere Auswahl geschafft.

Das Penthouse der Kronprinzengärten - 15,8 Mio. Euro

Hochwertige Böden, Natursteinverkleidung an den Wänden und High-End-Ausstattung in allen Bereichen - dieses Penthouse in historischer Berlin-Mitte-Lage bietet puren Luxus auf 574 m². Die großzügige Rooftop-Terrasse eröffnet einen spektakulären Blick über die Highlights der Friedrichstadt. Umgeben vom Gendarmenmarkt, dem Schinkelplatz und dem Berliner Dom erfüllt die Lage des Objekts höchste Ansprüche an ein exklusives Wohnquartier.

Zum Exposé

Luxuswohnung in erster Alsterreihe in Hamburg-Harvestehude - 12,5 Mio. Euro

Auf 470 m² Wohnfläche erstreckt sich diese außergewöhnliche Wohnung über zwei Ebenen. Im Souterrain gibt es zudem ein separates Apartment - ideal als Gästebereich oder für individuelle Nutzungsmöglichkeiten. Die gesamte hochwertige Einrichtung dieser Immobilie wird mitverkauft und ist im Preis enthalten, ebenso wie die beiden Tiefgaragenstellplätze. Die Lage in erster Reihe zur Alster ist einzigartig und garantiert einen traumhaften Ausblick.

Zum Exposé

Fotos der Wohnung in Hamburg-Harvestehude (Copyright: Amoreal GmbH) stehen hier zum Download bereit.

Mitten in Berlin, mitten im Himmel - 11,0 Mio. Euro

Ein stilvoller Rückzugsort mit Pool mitten in Berlin. Dieses 306 m² große Penthouse ist Teil eines Villenensembles aus dem Jahr 2013 und liegt im obersten Stockwerk. Vom Wohn- und Essbereich aus öffnet sich der Zugang zum 15 m² großen Sonnenbalkon. Eine hochwertige Einbauküche, ein tagesbelichtetes Bad und ein ruhiges Schlafzimmer zum Innenhof machen die Wohnung zur urbanen Ruheoase.

Zum Exposé

Fotos vom Penthouse in Berlin Tiergarten (Copyright: Dipl. Ing. Kühne GmbH) stehen hier zum Download bereit.

Dachterrasse Deluxe in Hamburg-Eppendorf - 8,9 Mio. Euro

Das ca. 423 m² große Penthouse liegt in Hamburg-Eppendorf direkt am Leinpfadkanal. Die spektakuläre Dachterrasse mit Glasdach und beleuchtetem Wasserbassin bietet einen einzigartigen Ausblick. Ein Aufzug führt direkt in die Wohnung. Sechs Zimmer bieten großzügigen Platz. Die Ausstattung umfasst unter anderem eine Dampfsauna, eine Designküche, eine separate Wirtschaftsküche mit Speiseaufzug sowie 3 Tiefgaragen-Stellplätze.

Zum Exposé (BUCHEN & KOOB)

Zum Exposé (VON JÄRTEN & CIE)

Fotos vom Penthouse in Hamburg-Eppendorf stehen hier (Copyright: BUCHEN & KOOB GmbH) und hier (Copyright: VON JÄRTEN & CIE. Grundbesitz und Immobilienberatungs GmbH) zum Download bereit.

Penthouse mit Panorama-Rooftop in München-Schwabing - 8,89 Mio. Euro

Mit Blick über die Münchner Skyline bis zu den Alpen: Dieses dreigeschossige Penthouse befindet sich in einem Hochbunker aus dem Jahr 1943 im Stadtteil Schwabing. Der spektakuläre Umbau wurde bereits in internationalen Architektur-Magazinen gefeiert. Der Zugang zur Wohnung erfolgt über einen privaten Liftzugang. Das Objekt bietet eine luxuriöse Ausstattung mit massiven Eichendielen, einer skulpturalen Innentreppe sowie einer Einbauküche aus gebürstetem Edelstahl und Messing. Gekrönt wird das 380 m² große Penthouse von seinem Panorama-Rooftop.

Zum Exposé

Fotos vom Penthouse in München-Schwabing (Copyright: RIEDEL Immobilien GmbH) stehen hier zum Download bereit.

Hauptstadtpanorama in Berlin-Mitte - 8,5 Mio. Euro

Die Dachterrasse mit Whirlpool und Blick auf Dom, Fernsehturm und Co. ist das Highlight dieser 355 m2 großen Ausnahme-Wohnung an der Spree. Durch raumhohe Fenster gelangt viel Licht in die Räume, zu denen ein großzügiger Wohn- und Loungebereich und ein Essbereich mit offener Küche zählen. Jedes der insgesamt 3 Schlafzimmer hat ein eigenes Bad en Suite. Parkett, Fußbodenheizung, Air Conditioning und elektrische Verdunkelung lassen keine Wünsche offen.

Zum Exposé

Eleganz über den Baumwipfeln: München-Bogenhausen - 8,09 Mio. Euro

Dieses rund 300 m² große Penthouse in Altbogenhausen liegt im obersten Geschoss eines eleganten Neubaus und ist barrierefrei per Lift erreichbar. Ein lichtdurchfluteter Essbereich, eine hochwertige Schreinerküche, eine Bibliothek mit Kamin sowie ein Masterbad en suite prägen das hochwertige Wohnkonzept. Ergänzt wird es durch eine separate Einliegerwohnung. Für besondere Momente im Freien sorgen drei weitläufige Terrassen: eine halbumlaufende rund 58 m² große Ostterrasse sowie zwei Westterrassen mit 20 und 22 m².

Zum Exposé

Palais Jil in Hamburg-Pöseldorf - 7,5 Mio. Euro

In diesem Penthouse lebte und arbeitete bereits Jil Sander: Das Palais Jil punktet mit luxuriöser Ausstattung, einem offenen Raumkonzept und einer 200 m² großen Dachterrasse. Der großzügige Wohn-, Ess- und Kochbereich öffnet sich zur Südterrasse. Zwei Schlafzimmer sowie ein Arbeits- und Loungebereich befinden sich im separaten Trakt. Im oberen Geschoss gibt es noch einen Gästebereich mit eigenem Bad. Zusammen bieten die beiden Bereiche 580 Quadratmeter Wohnfläche.

Zum Exposé

Penthouse-Maisonette mit 360°-Blick in Berlin - 7,45 Mio. Euro

Das 348 m² große Penthouse erstreckt sich über das 5. und 6. Obergeschoss eines preisgekrönten Neubaus in Berlin-Mitte. Der 6. Stock bietet einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit Einbauküche, einen Salon mit Echtholzkamin sowie eine Master Suite und ein Bad mit Blick auf Fernsehturm und Friedrichswerdersche Kirche. Eine Wendeltreppe führt zu zwei weiteren Zimmern und zur rund 150 m² großen Dachterrasse. Die Lage direkt neben der Staatsoper und dem Kronprinzenpalais zählt zu den exklusivsten der Hauptstadt.

Zum Exposé

Dachterrassen-Wohntraum in München-Maxvorstadt - 7,0 Mio. Euro

Diese 357 m² große loftartige Dachterrassen-Wohnung hat 3 Ebenen. Im 5. Geschoss liegen der große Wohn- und Essbereich mit offener Küche und Balkon, ein Schlafzimmer, Bad und mehrere Nebenräume. Eine Treppe führt zur Galerie im 6. Obergeschoss mit Zugang zur Dachterrasse und Blick über die Dächer der Maxvorstadt. Im 4. Geschoss gibt es weitere Zimmer, ein luxuriöses Bad und einen großen Balkon zum Innenhof.

Zum Exposé

Die Rangliste der luxuriösesten Wohnungen steht hier zum Download bereit.

Luxus konzentriert sich auf drei Metropolen

Ein Blick auf die Auswahl zeigt: Wer in Deutschland besonders exklusiv wohnen will, wird vor allem in den drei größten Städten der Republik fündig: Berlin, Hamburg und München beherbergen alle zehn Top-Objekte. Besonders Berlin sticht hervor: Gleich vier Luxuswohnungen der aktuellen Top 10 befinden sich dort. Berlin bietet urbane Highlights mit Hauptstadtpanorama, Hamburg den nordischen Hafen-Flair, München setzt auf Stil und Zurückhaltung. Die Auswahl auf immowelt.de zeigt: Hochpreisiger Wohnluxus ist in Deutschland vor allem ein Großstadtphänomen - meist in Premiumlagen mit Wasserblick, historischer Bausubstanz oder urbaner Ruheoase.

Eine Übersicht über die 10 exklusivsten Häuser finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 19. August 2025 verlinkt wurden und jederzeit von den Anbietern entfernt werden können.

Berechnungsgrundlage:

Datenbasis für diese Auswahl waren Angebote, die auf immowelt.de inseriert wurden. Bei den Preisen handelt es sich um Angebotspreise, nicht um Abschlusspreise. Berücksichtigt wurden ausschließlich bestehende Wohnungen mit vollständigem Exposé und Bildmaterial. Neubauprojekte, Visualisierungen, Musterwohnungen sowie Zwangsversteigerungen wurden nicht einbezogen.

