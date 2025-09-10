immowelt

Luxus pur: Die Top 10 Mietwohnungen auf immowelt.de

immowelt präsentiert die 10 exklusivsten Mietwohnungen Deutschlands:

Platz 1 in Düsseldorf: An der Spitze steht ein Penthouse am Rhein für 17.500 EUR Kaltmiete im Monat - 246 Quadratmeter Wohnfläche mit exklusivem Ausblick und edler Ausstattung

Berlin als Hotspot: 7 Wohnungen in der Hauptstadt schaffen es in die Top 10

Wohnen am Wasser und in Metropolen: Luxuswohnungen sind vor allem in außergewöhnlichen Lagen gefragt

Ob ein Penthouse mit eigenem Pool am Rhein, lichtdurchflutete Apartments im Herzen Berlins oder ein Domizil direkt am See - die exklusivsten Mietwohnungen Deutschlands setzen Maßstäbe in Lage, Ausstattung und Wohnkomfort. Wer hier einzieht, wohnt nicht nur auf höchstem Niveau, sondern profitiert auch von besonderen Highlights wie Dachterrassen, Wellnessbereichen oder Concierge-Services. immowelt präsentiert die Top 10 der aktuell inserierten Luxus-Mietwohnungen.

Düsseldorf: Penthouse mit Dachterrassenpool - 17.500 EUR*

Über 3 Etagen erstreckt sich dieses luxuriöse Penthouse im Düsseldorfer Medienhafen. Es besticht mit einer exklusiven Ausstattung und einem privaten Pool auf der Dachterrasse. Die Wohnung mit Rheinblick verfügt über 6 Zimmer, insgesamt 2 Terrassen und einen Balkon. Die Räume sind vollständig eingerichtet und geprägt von minimalistischen Maßanfertigungen und hochwertigen Materialien. Eine Sauna, großzügige Fensterfronten und elegante Vollholzfußböden runden das Angebot ab.

Rottach-Egern: Luxus am Tegernsee - 15.000 EUR

Direkt am Tegernsee liegt diese außergewöhnliche Wohnung mit 241 Quadratmetern verteilt auf 2 Stockwerken und 5 Zimmern. Im Obergeschoss erstreckt sich der lichtdurchflutete Empfangs- und Wohnbereich mit Panoramakamin und die offene Küche mit Essplatz - alles mit atemberaubendem Bick auf den Tegernsee. Umgeben von Bergen und See bietet das Objekt besonderen Wohnkomfort in einer der schönsten Regionen Deutschlands.

Berlin: Apartment im Beisheim Center - 12.000 EUR

Die Tower Apartments liegen oberhalb des The Ritz-Carlton und sind an Exklusivität kaum zu überbieten. Im 14. Stock liegt diese Wohnung mit 4 Zimmern und Panorama-Blick zum Potsdamer Platz. Die Räume sind lichtdurchflutet und haben 3,20 Meter hohe Decken. Das 86 Quadratmeter große Wohnzimmer schließt an die vollausgestattete Einbauküche samt Weintemperierschrank an. Die Bäder überzeugen mit Naturstein und Marmor. Ein 24h Concierge-Service komplettiert das Angebot.

Berlin: Spektakuläres Duplex-Penthouse - 10.775 EUR

In Dahlem, einer der exklusivsten Wohnlagen Berlins, wird ein außergewöhnliches Penthouse zur Miete angeboten. Die rund 350 Quadratmeter große Wohnung erstreckt sich über das gesamte Dachgeschoss und bietet 8 geräumige Zimmer mit hohen Decken und Galerie. Große Fenster sorgen für lichtdurchflutete Räume. Durch die Nähe zum Thielpark ermöglicht das Penthouse gleichzeitig die Ruhe der Natur und die Energie der Stadt zu genießen.

Hamburg: Gartenwohnung am Wasser - 10.000 EUR

Diese einzigartige Gartenwohnung hat nicht nur einen großzügigen Gartenbereich sondern auch noch einen direkten Wasserzugang zum Brabandkanal. Ganze 410 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf insgesamt 8 Zimmern. Der großzügige Wohn- und Essbereich ist mit einem Kamin ausgestattet und bietet auf zwei Seiten Zugang zu den Balkons. Eine Sauna und ein Weinkeller im Souterrain gehören ebenfalls zur schicken Wohnung in der beliebten Wohnlage Hamburg-Alsterdorf.

Berlin: Domizil am Pariser Platz - 9.800 EUR

Dieses exklusive Maisonette-Penthouse verfügt über 225 Quadratmeter Wohnfläche und 4 Zimmer. Herzstück ist der lichtdurchflutete Wohnbereich mit bodentiefen Fenstern, Kamin und offener Luxus-Einbauküche. Ein besonderes Highlight sind die 6 Meter hohen Decken und die umlaufende Terrasse mit Blick vom Brandenburger Tor bis zum Tiergarten. Die Wohnung verfügt insgesamt über drei Schlafzimmer: zwei auf der Wohnebene sowie ein weiteres mit Ankleidebereich auf der Galerie.

Berlin: Luxuswohnung in der Villa Grunewaldherz - 9.000 EUR

Die Villa Grunewaldherz lässt keine Wünsche offen und punktet mit Concierge-Service, Wellness und Sicherheit. Diese Luxuswohnung im 1. Obergeschoss wird voll möbliert vermietet. Wer hier wohnt, dem steht neben einer hochwertigen Ausstattung auch die traumhafte Wellness- und Fitnesslandschaft im 3. Untergeschoss der Villa zur Verfügung. Dort befinden sich ein Schwimmbad, ein Whirpool, hochwertige Fitnessgeräte und 2 Saunen.

Berlin: Exklusives Penthouse in der Jägerstraße - 8.790 EUR

Diese exklusive Wohnung erstreckt sich über zwei Ebenen und beeindruckt mit rund 320 Quadratmetern Wohnfläche. Insgesamt 6 Zimmer bieten großzügigen Raum, darunter 3 Schlafzimmer, 2 moderne Bäder und ein Gäste-WC. Die offene Architektur wird durch bodentiefe Fenster betont, die die Räume mit Tageslicht fluten.

Berlin: Dachgeschosswohnung mit Aufdachterrasse und Weitblick - 8.657 EUR

Auf rund 346 Quadratmetern verbindet diese Dachgeschosswohnung modernes Wohnen mit zeitloser Eleganz. Den Mittelpunkt der Wohnung bildet der großzügige Wohnbereich mit offenem Echtholzkamin. Eine großzügige Aufdachterrasse bietet einen beeindruckenden Blick auf den Fernsehturm, den Französischen Dom und die Berliner Skyline.

Berlin: Designer-Maisonette-Wohnung am Kurfürstendamm - 8.000 EUR

Die exklusive Designer-Maisonette am Ku'damm bietet ca. 187 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Ebenen inklusive Kunstsammlung. Ein großzügiger Wohn-/Essbereich mit offener Küche, ein Büro, eine Lounge, ein Schlafzimmer sowie zwei luxuriöse Bäder schaffen höchsten Komfort. Ergänzt wird das Angebot durch einen Wintergarten, eine Hamam-Sauna und einen Hauswirtschaftsraum. Die 16 m² große Dachterrasse mit Grill und Weitblick bietet privaten Freiraum und macht die Wohnung zu einem einzigartigen Domizil für Kunst- und Designliebhaber.

Hotspots exklusiver Mietwohnungen

Die Auswertung zeigt: Berlin ist Hotspot für exklusive Mietwohnungen. Mit 7 Objekten in den Top 10 ist die Hauptstadt klarer Spitzenreiter. Daneben fallen besonders Regionen am Wasser ins Auge: Düsseldorf mit Blick auf den Rhein, Hamburg mit direktem Zugang zum Brabandkanal sowie eine Wohnung am Tegernsee. Die Ergebnisse unterstreichen, dass luxuriöses Wohnen vor allem in Metropolen und landschaftlich herausragenden Lagen gefragt ist.

Die Inserate wurden zum 9. September 2025 verlinkt und können jederzeit von den Anbietern entfernt werden. Die in der Pressemitteilung verlinkten Fotos dürfen unter Beachtung des Copyright-Hinweises für die Berichterstattung genutzt werden. Für die Nutzung der in den Inseraten verwendeten Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.

Auswahlkriterien

Für das Ranking wurden nur reguläre Mietwohnungen berücksichtigt. Wohnungen, die ausschließlich für Wohnen auf Zeit angeboten werden, Bauprojektierungen oder inserierte Büroflächen sind ausgeschlossen. So zeigt die Liste ausschließlich dauerhafte Wohnangebote mit besonderem Anspruch.

*Alle genannten Preise beziehen sich auf die monatliche Kaltmiete.

