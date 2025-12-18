immowelt

Exklusive Wohnträume: Die Top 10 Luxus-Mietwohnungen 2025 auf immowelt.de

immowelt präsentiert die 10 exklusivsten Mietwohnungen Deutschlands:

Höchste Miete: Ein Penthouse in der Hamburger HafenCity führt mit einer monatlichen Nettokaltmiete von 21.500 Euro das Ranking an

Hamburg und Berlin stark vertreten mit jeweils 3 Plätzen in den Top 10

Luxus im Süden: Bayern mit exklusiven Wohnungen in München und am Tegernsee (bis 15.000 Euro)

Die Nachfrage nach exklusivem Wohnraum bleibt hoch. Wer im Luxussegment suchte, musste daher auch 2025 mit monatlichen Spitzenmieten rechnen. Eine neue immowelt Auswertung zeigt: In den teuersten Lagen Deutschlands wurden Nettokaltmieten von über 20.000 Euro für außergewöhnliche Wohnangebote verlangt. Grundlage des Rankings sind die 10 teuersten Mietwohnungen, die zwischen Januar und November 2025 auf immowelt.de inseriert wurden.

Hamburg an der Spitze - Panoramawohnen in der HafenCity

Mit 21.500 Euro pro Monat führt eine großzügige Penthouse-Wohnung in der Hamburger HafenCity das Ranking an. Auf rund 396 Quadratmetern verbinden sich moderne Architektur, lichtdurchflutete Räume und ein hochwertiges Wohnambiente. Die bodentiefen Fenster geben den Blick auf den Hafen frei, Balkone erweitern den Wohnraum nach außen.

Zwei weitere Wohnungen liegen in der HafenCity und teilen sich den 6. Platz mit einer Miete von 14.000 Euro pro Monate. Mit jeweils 285 Quadratmetern überzeugen sie durch ihre großzügigen Grundrisse, moderne Ausstattung und weite Ausblicke.

Damit schaffen es gleich drei Luxusobjekte aus Hamburg in die diesjährige Topliste - ein Zeichen für die kontinuierliche Attraktivität der Elbstadt im Premiumsegment.

Herausragender Luxus im Westen: Düsseldorf

Auf Platz 2 liegt eine exklusive Penthouse-Wohnung in Düsseldorf im Stadtteil Unterbilk für 17.500 Euro monatlich. Die 246 Quadratmeter große Wohnung bietet neben einer hochwertigen Vollmöblierung einen privaten Pool mit Rheinblick auf der Dachterrasse.

Bayerischer Luxus: Exklusive Adressen in München und am Tegernsee

Platz 4 nimmt eine hochwertige Wohnung in direkter Seelage im oberbayerischen Rottach-Egern ein. Sie wurde für 15.000 Euro monatlich angeboten. Mit 241 Quadratmetern, die sich auf 5 Zimmer verteilen, zählte sie dieses Jahr zu den exklusivsten Angeboten im süddeutschen Raum.

Ebenfalls in Bayern, aber diesmal in der Landeshauptstadt München, liegt ein weiteres Luxusobjekt: Es handelt sich um eine repräsentative Maisonette-Gartenwohnung in Neuhausen-Nymphenburg für 14.800 Euro monatlich (Platz 5). Mit 456 Quadratmetern Wohnfläche bietet sie großzügiges Wohnen mitten in der Stadt.

Den 7. Platz belegt eine exquisite Maisonette-Wohnung im Herzen von Lehel mit 8 Zimmern, 6 Parkplätzen, großzügigem Büro und eigenem Wellnessbereich direkt in der Wohnung. All das verteilt sich auf 455 Quadratmetern und kostet 12.500 Euro Miete pro Monat.

Berlin im Luxussegment: Spektakuläre Penthouses und Tower-Living

Auch die Hauptstadt ist mit drei Wohnungen in den Top 10 vertreten. Besonders heraus sticht das Penthouse auf Platz 3 mit einer monatlichen Miete von 16.500 Euro. Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen mit 563 Quadratmetern Wohnfläche und großzügigen Terrassenflächen. Die Lage in der Straßburger Straße ermöglicht urbanes Wohnen zwischen Wasserturmpark, Kollwitzplatz und Alexanderplatz.

Den 8. Platz teilen sich zwei weitere Berliner Wohnungen. Zum einen wird in CityWest ein luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse, Sauna und 3 Stellplätzen für 12.000 Euro monatlich angeboten. Auf etwa 325 Quadratmetern vereint die Wohnung großzügige, offen geschnittene Räume mit exklusiven Materialien, qualitativen Einbauten und zeitgemäßer Haustechnik.

Die zweite Berliner Wohnung für 12.000 Euro monatlich liegt im Beisheim Center und gehört zu den so genannten Tower Apartments. Diese befinden sich oberhalb des The Ritz-Carlton und sind an Exklusivität kaum zu überbieten. Im 14. Stock liegt diese Wohnung mit 4 Zimmern und Panorama-Blick zum Potsdamer Platz. Die Räume sind lichtdurchflutet und haben 3,20 Meter hohe Decken. Das 86 Quadratmeter große Wohnzimmer schließt an die vollausgestattete Einbauküche samt Weintemperierschrank an. Die Bäder überzeugen mit Naturstein und Marmor. Ein 24h Concierge-Service komplettiert das Angebot.

Auswahlkriterien

Für das Ranking wurden nur reguläre Mietwohnungen berücksichtigt. Wohnungen, die ausschließlich für Wohnen auf Zeit angeboten werden, Bauprojektierungen oder inserierte Büroflächen sind ausgeschlossen. So zeigt die Liste ausschließlich dauerhafte Wohnangebote mit besonderem Anspruch.

Berechnungsgrundlage

Datenbasis waren Angebote, die zwischen Januar und November 2025 auf immowelt.de inseriert wurden. Bei den Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmieten bei Neuvermietung.

