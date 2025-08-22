PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Gedankenspiele. ProSieben produziert mit Mentalist Timon Krause die neue Prime-Time-Show "Ich durchschaue jeden!"

Unterföhring (ots)

Manipulation, Menschenkenntnis, Mindgames. Das sind die Zutaten für die neue ProSieben-Show "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show". Deutschlands bekanntester Mentalist Timon Krause liest in seiner Sendung Gedanken, verführt mit Psycho-Tricks zu besonderen Leistungen und zeigt die unfassbare Kraft der Manipulation. Dazu lädt Timon Krause prominente Gegner:innen in seine Show ein.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Timon Krause hat Fähigkeiten, deren Faszination man sich als Zuschauer:in nicht entziehen kann. Häufig schaut man elektrisiert und ungläubig zu und stellt sich die Frage: ,Wie ist das möglich?'. Und genau das verspricht auch unsere neue Show ,Ich durchschaue jeden!'. Die Show ist ein Programm voller Nervenkitzel mit einer Prise Wahnsinn."

Produziert wird "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" von i&u TV. Tickets für die Aufzeichnungen der neuen ProSieben-Sendung gibt es unter https://tvtickets.de/index.php .

