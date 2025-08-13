ProSieben

Da lacht das volle Volksparkstadion und ProSieben lacht mit! Bei Chris Talls Soloprogramm "LAUGH STORIES"

Wenn das volle Volksparkstadion aus vollem Halse lacht, liegt es an "LAUGH STORIES" von Chris Tall. Mit diesem besonderen Auftritt erfüllt sich der Comedian einen Kindheitstraum: Einmal im Leben auf dem Rasen des HSV stehen. Und nicht nur das. Mit seinem Soloprogramm begeistert er die Besucher:innen im vollbesetzten Stadion - und im September das TV-Publikum. ProSieben und Joyn zeigen Chris Talls "LAUGH STORIES" aus dem Hamburger Volksparkstadion am Donnerstag, 11. September 2025, um 20:15 Uhr. Mit vollem Körpereinsatz und einer gehörigen Portion Selbstironie präsentiert der Comedian seine Perspektive auf das Leben. Ein Abend voller verrückter Geschichten über zwischenmenschliche Probleme, Absurditäten und andere Katastrophen.

Mehr Lachen zur Prime Time: Chris Talls "Chris Du mich berühmt" Show

Neue Comedyshow für die Prime Time. Im Herbst schicken ProSieben und Joyn Chris Tall mit seiner neuen Chris Talls "Chris Du mich berühmt" Show auf Sendung. Mit Spiel. Mit Spaß. Mit prominenten Gästen. Und mit einem einmaligen Gewinn: die Hauptrolle - in einem besonderen (Kurz-)Film ... Wer dabei sein und auf der Kandidaten-Couch des Comedians Platz nehmen möchte, kann sich hier bewerben.

