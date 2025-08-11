ProSieben

Neuer Fun am Montag: ProSieben sucht ab 1. September "Deutschlands dümmster Promi" und schickt Realitystars auf "Crash Games"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Frischer Comedy-Doppelpack am Montagabend. In der neuen, einstündigen Comedy-Game-Show von Amira Aly und Christian Düren heißt es ab Montag, 1. September 2025, um 20:15 Uhr auf Joyn und ProSieben für Dolly Buster, Joe Laschet, Alessia Herren, Marc Bator, Gloria-Sophie Burkandt, Mario Basler, Gülcan Kamps und Calvin Kleinen: Wer ist "Deutschlands dümmster Promi"? "Spannend war, dass gerade die Promis, die anfangs besonders selbstsicher wirkten, später ganz schön ins Schwitzen kamen", verrät Amira Aly. Moderationspartner Christian Düren ergänzt: "Je länger die Sendung ging, desto unentspannter wurden sie. Und jedem, der irgendwann raus durfte, ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Es sind teilweise sogar Tränen runtergekullert, vor Erleichterung."

Weiterlachen. Direkt im Anschluss, um 21:20 Uhr, zeigen mutige Promis wie Annemarie Eilfeld, Lorenz Büffel, Yeliz Koc, Nico Schwanz oder Gina-Lisa Lohfink elegante Rutsch-, Flug- und Sturz-Elemente - in der Neuauflage der Kult-Game-Show "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars".

Amira Aly und Christian Düren suchen "Deutschlands dümmster Promi"

Wer hier gewinnt, der hat verloren. In der neuen sechsteiligen Comedy-Game-Show geben die acht prominenten Spieler alles, um auf keinen Fall zu gewinnen. Denn wer die Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben am besten meistert, ist raus und scheidet jeweils am Ende der Sendung aus. Nur einer kann "Deutschlands dümmster Promi" werden.

Amira Aly und Christian Düren moderieren zum ersten Mal gemeinsam eine Show und laden die Zuschauer:innen bei "Deutschlands dümmster Promi" zum Mitgrübeln, Mitfiebern und Mitlachen ein. Welcher Promi hat (k)einen Plan? Wer überrascht mit Lösungsgeschick? Wer steht auf dem Schlauch? Und wer spielt sich schnell raus? "Deutschlands dümmster Promi" ist ein Lizenzformat der BBC und wird von Redseven Entertainment produziert.

Vertraut und neu. Die Kult-Game-Show "Crash Games" ist zurück

Sechs Zweier-Teams bestückt mit Realitystars. Ihre Gegner: Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch. Ihr Ziel: Möglichst wenige Bruchlandungen. ProSieben und Joyn bringen im Herbst die Kult-Game-Show "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" zurück. Rutschige, glitschige, witzige Unterhaltung - garniert mit einer Prise Schadenfreude. Denn nur die Teams, die den Parcours mit den wenigsten Fails absolvieren, dürfen am Ende in der finalen Bruchlandungs-Challenge antreten. In der ersten Folge stürzen sich Chris Broy mit Diogo Sangre, Annemarie Eilfeld mit Tim Sandt, Matthias Mangiapane mit Enrico Elia, Yvonne Woelke mit Peter Klein, Alessia Herren mit Menderes und Béla Klentze mit Marvin Linke ins Parcours-Abenteuer. Peter Rütten kommentiert die Erfolge und Fails der Teams gewohnt pointiert. Die neuen Fieldreporter, Influencerin Laura Maria Rypa, Ex-Playmate Julia Römmelt und Content Creator Max Weißenböck sammeln Stimmen auf dem Spielfeld. Produziert wird die Neuauflage von "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" von Banijay Productions Germany.

Der neue ProSieben-Montag, ab dem 1. September 2025, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn:

"Deutschlands dümmster Promi", um 20:15 Uhr

"Crash Games - Bruchlandung der Realitystars", um 21:20 Uhr

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer, Emma Voltmer phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 7956 email: frank.wolkenhauer@seven.one, emma.voltmer@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell