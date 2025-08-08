Wer spielt diesen Herbst bei Joko & Klaas live um 100.000 Euro? Neue Folgen "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ab 20. September, samstags auf ProSieben

ProSieben

Ein Autohof direkt an der A6, eine Seebrücke an der Ostsee, ein Skigebiet in Österreich oder ein Landgasthof irgendwo in Sachsen - "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" braucht kein Studio, um ein sehr gutes Quiz zu sein. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben neue, überraschende Orte gefunden und laden alle ein, live um 100.000 Euro zu quizzen.

ProSieben zeigt vier neue Folgen "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ab 20. September 2025, um 20:15 Uhr an vier Samstagen in Folge. Live, irgendwo in Deutschland.

Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat samstags die Möglichkeit, Joko & Klaas in ihrem mobilen Quizstudio zu besuchen und um 100.000 Euro zu spielen. Wo #ESGQ in der neuen Staffel seine Quizpulte aufschlagen wird? Das bleibt bis zum Start jeder Folge ein Geheimnis.

Der sehr gute Weg zur hohen Gewinnsumme von 100.000 Euro

Teamwork und Wissen oder die Bereitschaft zum Zocken sind nötig, um "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" für sich zu entscheiden und sich gegen die Mitspielerinnen und Mitspieler durchzusetzen. Drei Personen treten in 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei Spieler:innen die Show verlassen. Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt 100.000 Euro.

Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen, ab 20. September 2025, samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben oder kostenlos streamen auf Joyn

