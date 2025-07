ProSieben

O'zapft wird: Heidi Klum lädt zum "HeidiFest" nach München

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Es war einmal ein Mädchen namens Heidi, das lebte hoch oben auf der Alm ... aber sie träumte nicht nur von "Germany's Next Topmodel" - sie träumte von bayrischen Knödeln und Schweinshaxn und jeder Menge Gaudi!"

Maßkrug bereit, Musi spielt auf, Dirndl sitzt: Am Donnerstag, 18. September 2025, lädt Heidi Klum um 20:15 Uhr zum "HeidiFest" ins legendäre Hofbräuhaus in München. Gemeinsam mit ihrer Familie, mit exklusiv von Heidi Klum geladenen Gästen und einem Staraufgebot wird das weltweit bekannte Münchner Brauhaus zum Schauplatz der ultimativen Pre-Wiesn-Party - inklusive musikalischer Highlights und jeder Menge bayerischer Tradition. Schlagerlegenden, Partygrößen und internationale Gäste verwandeln das Hofbräuhaus mit ihren bekannten Hits und Wiesn-Klassikern in eine Festzelt-Bühne.

Heidi Klum: "Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen. Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen. Dass nun viele dieser Künstlerinnen und Künstler beim 'HeidiFest' auf der Bühne stehen, macht das Ganze für mich sehr besonders. Ich freue mich jetzt schon die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen, mitzusingen."

Unter anderem treten folgenden Künstlerinnen und Künstler beim "HeidiFest" auf:

Jürgen Drews, Weather Girls, Michelle und Eric Philippi, Wildecker Herzbuben, Peter Kraus, Schick Sisters + Opus Band, Thomas Anders, Roberto Blanco, Kerstin Ott, Hermes House Band, Lucas Cordalis, Haddaway, Michael Holm, Lou Bega, Kristina Bach, Howard Carpendale, Nik P., Marianne und Michael, Vincent Gross, Ross Antony, Münchener Freiheit und viele weitere Überraschungen.

"HeidiFest", am Donnerstag, 18. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell