Abenteurer, Extremsportler und Weltrekordhalter Jonas Deichmann hält Keynote zu Medizinalcannabis bei "Golden Leaf Gala"

Neue, starke Unterstützung für die "Golden Leaf Gala - The Night of Cannabis Pioneers": Abenteurer, Extremsportler und Weltrekordhalter Jonas Deichmann wird als Key-Note-Speaker am 31. Oktober 2024 in der Flora Köln dabei sein. Aktuell sorgt er für Schlagzeilen, weil er 120 Triathlons in 120 Tagen absolviert hat. Bei der Veranstaltung wird er in seiner Key Note unter anderem darüber sprechen, wie man extreme Herausforderungen meistert und scheinbar unerreichbare Grenzen überwindet. Auch die Bedeutung moderner Gesundheitslösungen, wie zum Beispiel Medizinalcannabis, wird er hier aufgreifen.

Das er dafür der richtige Impulsgeber ist, hat er in der Vergangenheit vielfach bewiesen, denn Jonas Deichmann ist weltweit für seine herausragenden sportlichen Leistungen bekannt. Vor seinem aufsehenerregenden Triathlon um die Welt stellte er unter anderem Rekorde für die schnellste Überquerung Eurasiens, die Durchquerung des amerikanischen Kontinents sowie die schnellste Weltumrundung auf - jeweils mit dem Fahrrad. Seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und sein unerschütterlicher Wille machen ihn zu einem Vorbild für Menschen auf der ganzen Welt.

Die Therapieform aus unterschiedlichen Perspektiven

Die "Golden Leaf Gala" ist eine exklusive Plattform, die zur Entstigmatisierung von Medizinalcannabis beitragen und gleichzeitig die Potenziale dieser Therapieform in einem eleganten Rahmen hervorheben soll. Neben der Keynote von Jonas Deichmann können sich die Gäste auf ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen und Diskussionsrunden mit führenden Köpfen aus Medizin, Forschung und Gesundheitspolitik freuen. Auch der Austausch zwischen Experten, Patienten und der Öffentlichkeit steht im Mittelpunkt der Veranstaltung.

"Deichmann spiegelt wider, was wir erreichen wollen"

Thomas Schatton ist Gründer und CEO der Four 20 Pharma GmbH, die die Gala mit initiiert hat. Er freut sich besonders über die Teilnahme und die Keynote des Extremsportlers: "Jonas Deichmann ist eine echte Inspiration. Sein Mut, immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen, spiegelt genau das wider, was wir mit der 'Golden Leaf Gala' erreichen wollen: alte Vorurteile überwinden und den Weg für neue, innovative Lösungen wie Medizinalcannabis ebnen."

Für Pressevertreter besteht im Rahmen der Gala die Möglichkeit, Interviews mit Jonas Deichmann und anderen Prominenten zu führen. Nähere Informationen zu den weiteren Teilnehmern folgen in Kürze. Bei Fragen oder Akkreditierungswünschen können sich Interessierte gerne an presse@golden-leaf-gala.de wenden.

2018 von Thomas Schatton, Torsten Greif, Wilhelm Schoening und Ireneusz Storm in Paderborn gegründet, ist die Four 20 Pharma GmbH heute bereits der führende Hersteller von Medizinalcannabis in Europa. Das Unternehmen liefert ausschließlich unbestrahlte, handverarbeitete und schonend getrocknete Blüten im Goldstandard. Das bedeutet, dass die Produkte die vorgegebenen Produktionsanforderungen weit übertreffen.

Bei Four 20 Pharma steht das Wohl der Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Deswegen hat das Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung mit hochqualitativem Medizinalcannabis sicherzustellen, so dass Ärztinnen und Ärzte den Erkrankten bestmögliche Therapiemöglichkeiten bieten können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, betreibt Four 20 Pharma massive Aufklärungsarbeit zur Wirksamkeit der Cannabispflanze, die nach wie vor mit althergebrachten Stigmata und Vorurteilen belegt ist.

Four 20 Pharma ist in den vergangenen Jahren schnell gewachsen und inzwischen Teil von Curaleaf Holdings, dem weltweit größten Anbieter von Cannabis-Konsumgütern mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 21 Staaten der USA. Seit September 2022 gehören Curaleaf 55 Prozent der Four 20 Pharma-Firmenanteile. Thomas Schatton und Torsten Greif sind noch heute als Geschäftsführer (CEO) tätig und am Firmensitz in Paderborn für rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Inzwischen ist das Paderborner Unternehmen bereits in fünf europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Großbritannien, Tschechien, Schweiz und Polen.

