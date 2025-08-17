ProSieben

Bitte erheben Sie sich. Für den "TV total Stand Up Club". Und für "TV total". Ab Dienstag. Auf ProSieben. Und auf Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

17. August 2025. Das Beste am Ende des Sommers: "TV total" kommt zurück. Und zwar nicht allein. Ab Dienstag, 19. August, kehrt Sebastian Pufpaff auf ProSieben und auf Joyn aus der Sommerpause zurück. Jeden Dienstag, um 20:15 Uhr, mit "TV total". Drei Mal bringt er im Anschluss den "TV total Stand Up Club" mit. Der Gastgeber lädt mit seiner Band "Klinke Supreme" die besten Comedians zu einzigartigem Stand-Up ein. Seinem Ruf folgen in der ersten Ausgabe Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy.

"TV total" und "TV total Stand Up Club" werden produziert von Brainpool.

"TV total" dienstags, ab 19. August, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.

"TV total Stand Up Club" erste Folge am Dienstag, 19. August, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Nadine Vaders

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161

email: nadine.vaders@seven.one

Infos & Fotos: presse.prosieben.de

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell