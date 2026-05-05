Dyer Baade & Company

Unternehmensverkauf im Mittelstand: Wie Dyer Baade & Company Unternehmern Zugang zu internationalen Investoren und optimale Bewertungen ermöglicht

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London (ots)

Viele eigentümergeführte Unternehmen im deutschsprachigen Raum sind über Jahrzehnte gewachsen, wirtschaftlich stabil und klar positioniert – doch wenn es um den Unternehmensverkauf geht, geraten selbst erfahrene Unternehmer schnell an ihre Grenzen. Während internationale Investoren gezielt nach genau solchen Firmen suchen, fehlt es häufig am Zugang, an Struktur und an einer klaren Strategie. Dyer Baade & Company setzt genau hier an und begleitet Unternehmer auf dem Weg zu einem erfolgreichen Verkauf.

Über 20 oder 30 Jahre hinweg wurde das eigene Unternehmen aufgebaut – mit unternehmerischem Gespür, harter Arbeit und langfristigen Entscheidungen. Für viele Eigentümer ist ihr Unternehmen weit mehr als ein wirtschaftlicher Vermögenswert: Es ist Lebenswerk, Identität und Verantwortung zugleich. Doch mit zunehmendem Alter stellt sich unweigerlich die Frage nach der Zukunft – persönlich wie unternehmerisch. Gleichzeitig rücken Themen wie Nachfolge, Wachstum oder ein möglicher Verkauf stärker in den Fokus. Gerade im Mittelstand zeigt sich dabei ein wiederkehrendes Muster: Unternehmer wünschen sich eine Lösung, die sowohl ihre persönliche Situation berücksichtigt als auch das Unternehmen in eine stabile und erfolgreiche Zukunft führt. Doch der Weg dorthin ist komplex und voller Unsicherheiten. „Viele Unternehmer unterschätzen, wie stark sich die Perspektive von Investoren von ihrer eigenen unterscheidet und welche Konsequenzen das im Verkaufsprozess haben kann“, erklärt Dr. Daniel Baade, CEO von Dyer Baade & Company.

„Gleichzeitig sehen wir immer wieder, dass Unternehmer mit großem Potenzial unter ihren Möglichkeiten verkaufen – nicht, weil ihr Unternehmen es nicht hergibt, sondern weil der Prozess nicht optimal aufgesetzt ist“, ergänzt Stuart Dyer, Chairman. Genau hier setzt die Zusammenarbeit mit Dyer Baade & Company an – einer auf den Verkauf eigentümergeführter Unternehmen spezialisierten M&A-Beratung mit Sitz in London. Mit Fokus auf Private Equity, internationalem Investorenzugang und einem strategiebasierten Ansatz begleitet das Team Unternehmer durch einen der wichtigsten Schritte ihrer Laufbahn. Im Mittelpunkt stehen dabei die gezielte Steigerung des Unternehmenswerts und die Entwicklung einer optimalen Transaktionsstruktur. Die Ergebnisse sprechen für sich: mehr als 40 begleitete Transaktionen, eine Erfolgsquote von etwa 90 Prozent und im Schnitt rund 34 Prozent höhere Bewertungen im Vergleich zu nicht begleiteten Prozessen. Als reguliertes Unternehmen unter Aufsicht der britischen Finanzaufsicht FCA und Mitglied der British Venture Capital Association erfüllt Dyer Baade & Company zudem hohe Qualitätsstandards. Die Partner Dr. Daniel Baade und Stuart Dyer verbinden dabei strategische Analyse, operative Erfahrung und ein tiefes Verständnis der Investorenperspektive.

Warum Unternehmer im Verkaufsprozess oft im Nachteil sind

„Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf beginnt lange vor dem eigentlichen Prozess“, betont Dr. Daniel Baade. In der Praxis bedeutet das: Zunächst wird analysiert, wo ein Unternehmen aus Investorensicht steht und welches Potenzial noch ungenutzt ist. Während Unternehmer ihr Unternehmen oft operativ betrachten, fokussieren sich Investoren auf Wachstum, Skalierbarkeit und Exit-Fähigkeit.

Gleichzeitig agiert die Käuferseite hochprofessionell: Häufig sind 20 bis 50 Spezialisten beteiligt – darunter Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Strategieberater. Im Rahmen der Due Diligence werden teils mehrere hundert Fragen gestellt, die gezielt auf Preis und Vertragsbedingungen abzielen. Für Unternehmer entsteht dadurch ein strukturelles Ungleichgewicht. Denn während Investoren mit klaren Prozessen, spezialisierten Teams und strategischer Vorbereitung agieren, fehlt auf Verkäuferseite häufig ein vergleichbar strukturierter Ansatz.

Dyer Baade & Company greift genau an dieser Stelle ein: Das Team strukturiert die relevanten Informationen bereits im Vorfeld, steuert den gesamten Informationsfluss gezielt und stellt sicher, dass sensible Daten nicht unkontrolliert in den Prozess gelangen. So behalten Unternehmer die Kontrolle über die Darstellung ihres Unternehmens und verhindern, dass einzelne Punkte später gezielt gegen sie verwendet werden.

Dyer Baade & Company: Vom Ungleichgewicht zur strukturierten Verkaufsstrategie

Genau hier setzt Dyer Baade & Company an. Gemeinsam mit dem Unternehmer entwickelt das Team eine klare Strategie – oft mit dem Ziel, den Verkaufszeitpunkt bewusst zu verschieben. In dieser Phase treiben sie gezielt Maßnahmen voran: Sie professionalisieren interne Strukturen, schärfen die Wachstumsstrategie und bereiten das Unternehmen konsequent auf die Anforderungen internationaler Investoren vor. „Unser Ziel ist es, Unternehmen so zu positionieren, dass sie aus Sicht internationaler Investoren maximal attraktiv sind“, so Dr. Daniel Baade. Dabei profitieren Mandanten insbesondere vom Standort London: Als eines der weltweit wichtigsten Zentren für Private Equity bietet die Stadt Zugang zu einem breiten Netzwerk an Investoren.

Im Verkaufsprozess selbst geht Dyer Baade & Company gezielt anders vor: Die Experten sprechen mehrere Investoren parallel an und steuern den gesamten Bieterprozess aktiv. Gleichzeitig entwickeln sie eine klare Verhandlungsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, nicht nur den Kaufpreis, sondern auch zentrale Vertragsbestandteile aktiv zu beeinflussen – etwa bei Garantien, Haftungsregelungen oder zukünftigen Beteiligungsstrukturen. So entsteht ein echter Wettbewerb und damit ein entscheidender Hebel für höhere Bewertungen und bessere Vertragsbedingungen. Dabei übernehmen sie die vollständige Koordination, von der Aufbereitung aller Unterlagen bis zur Verhandlungsführung auf Augenhöhe mit professionellen Käuferteams. „Auf Käuferseite arbeiten oft Dutzende Spezialisten mit klaren Strategien – ohne entsprechende Erfahrung ist es kaum möglich, hier auf Augenhöhe zu agieren“, erklärt Daniel Baade.

Wie stark sich dieser Ansatz auswirkt, zeigt ein konkretes Beispiel: Ein eigentümergeführtes Unternehmen lag bereits ein attraktives Angebot vor. Statt es anzunehmen, entschied sich das Unternehmen gemeinsam mit Dyer Baade & Company für eine strategische Vorbereitung und einen internationalen Bieterprozess und konnte am Ende eine deutlich höhere Bewertung erzielen.

Neue Realität: Mehr Kontrolle, bessere Ergebnisse und klare Perspektiven

„Wenn der Prozess richtig aufgesetzt ist, verändert sich die Ausgangslage für Unternehmer grundlegend“, betont Dr. Daniel Baade. Statt reaktiv auf Investoren zu reagieren, entsteht eine aktive Verhandlungsposition – mit klaren Optionen und echter Entscheidungsfreiheit. So sichern sich Unternehmer nicht nur einen attraktiven Kaufpreis, sondern gestalten auch die zukünftige Entwicklung ihres Unternehmens gezielt mit. Gerade im Kontext von Private Equity stoßen sie eine zweite Wachstumsphase an: Zusätzliches Kapital, klare Strukturen und internationale Skalierung treiben das Unternehmen auf ein neues Niveau.

Häufig wird dabei bewusst nicht das gesamte Unternehmen verkauft. Stattdessen ermöglichen strukturierte Teilverkäufe, bereits heute Vermögen zu realisieren und gleichzeitig weiterhin am Unternehmen beteiligt zu bleiben – und so aktiv an der nächsten Entwicklungsphase zu partizipieren. Ein professionell geführter Prozess liefert dabei vor allem eines: Kontrolle. Kontrolle über Struktur, Verhandlungen und Timing – und damit über das Ergebnis. Genau das macht den Unterschied, wenn es um die Zukunft eines über Jahre aufgebauten Unternehmens geht.

Fazit: Der Unternehmensverkauf als strategische Entscheidung

Die Frage nach dem Unternehmensverkauf stellt sich früher oder später für nahezu jeden Unternehmer. Wer diesen Prozess ohne klare Strategie angeht, verliert schnell an Verhandlungsmacht und riskiert finanzielle, strukturelle und persönliche Nachteile. Ein professionell geführter Verkaufsprozess schafft dagegen klare Vorteile: Unternehmer sichern ihre Lebensleistung gezielt ab, eröffnen sich neue Perspektiven und bestimmen aktiv die Bedingungen des Verkaufs. Mit der richtigen Vorbereitung, einem internationalen Netzwerk und einem erfahrenen Partner lassen sich auch komplexe Transaktionen kontrolliert und erfolgreich steuern.

Die Experten von Dyer Baade & Company stehen Unternehmern dabei als erfahrener Partner über den gesamten Prozess hinweg zur Seite. Gemeinsam wird die strategische Ausgangsbasis entwickelt, Entscheidungen werden abgestimmt getroffen und der Verkaufsprozess aktiv sowie vorausschauend gesteuert. Unternehmer behalten dabei jederzeit die Kontrolle, während sie gleichzeitig von der Erfahrung und Struktur eines spezialisierten Teams profitieren. In den Verhandlungen agiert Dyer Baade & Company als starke Schnittstelle zu professionellen Käuferteams, gleicht strukturelle Nachteile aus und sorgt dafür, dass die Interessen des Unternehmers konsequent vertreten werden. So entsteht ein Verkaufsprozess, der nicht nur effizient umgesetzt wird, sondern auch die bestmögliche Lösung für jede individuelle Situation ermöglicht.

Stehen Sie vor der Entscheidung, ob und wann Sie Ihr Unternehmen verkaufen – und möchten dabei keine Potenziale verschenken? Dann sprechen Sie mit Dr. Daniel Baade von Dyer Baade & Company und lassen Sie Ihren Verkaufsprozess strategisch einordnen. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ein unverbindliches Gespräch!

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