Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Hilfestellung bei Beschaffung, Ausbildung und Einsatz von Drohnen bei der Feuerwehr

Neue Fachempfehlung beleuchtet rechtliche Hintergründe und Einfluss auf Taktik

Berlin (ots)

Drohnen und andere unbemannte Fluggeräte (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) sind mittlerweile bei den Feuerwehren, den Unterstützungseinheiten und weiteren Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Einsatz angekommen und werden in vielen Bereichen eingesetzt. "Drohnen sind ein wichtiges taktisches Mittel im Einsatz, etwa bei der Koordinierung großer Lagen. Es ist wichtig, dass die Feuerwehren hierfür bereits in der Planung von Beschaffung, Ausbildung und Einsatz eine Hilfestellung an die Hand bekommen", ordnet Dr. Frank Kämmer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), die neue Fachempfehlung "Drohnen und UAV in den Feuerwehren" ein.

Erstellt wurde die Publikation von Stephan Peltzer (Schleswig-Holstein), Mitglied des Fachausschusses Einsatz und Taktik der deutschen Feuerwehren. Der Ausschuss ist ein gemeinsames Gremium des Deutschen Feuerwehrverbandes und der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland.

"Das Spektrum der Geräte reicht von kleineren, handelsüblichen Drohnen für eine einfache Lagebilderstellung aus der Luft bis hin zu größeren, komplexen UAV für spezialisiertere Einsätze und besondere Bereiche bzw. mit umfangreicherer Ausstattung. Besonders für Feuerwehren ist diese Technologie interessant und auch attraktiv, da sie neben der fachlichen Erweiterung des Einsatzspektrums und der Informationsgewinnung auch eine interessante Betätigung für technikaffine Mitglieder in den Einsatzabteilungen und Unterstützungseinheiten ist", erläutert Stephan Peltzer den Inhalt des Dokuments.

Die zwölfseitige Fachempfehlung soll den Feuerwehren, besonders den Führungskräften, einen Überblick und Anhalt über die doch komplexen Situationen in der rechtlichen Betrachtung, bei der Beschaffung, im Einsatz und im Betrieb von Drohnen/UAV geben. Behandelt werden konkret folgende Themen:

Einsatzspektrum von Drohnen/UAV

Gemeinsame Empfehlungen

Privilegierung der BOS, eine rechtliche Betrachtung

Abgrenzung nicht-polizeiliche und polizeiliche Gefahrenabwehr

Anwendungen von Drohnen/UAV

Einfluss auf Taktik und Einsatz/Verteilung von Drohnengruppen

Organisation bei der Zusammenarbeit mehrerer Einheiten oder Systeme

Trennung bemannte und unbemannte Luftunterstützung

Beschaffung von Drohnen/UAV

Personalstärke einer Drohneneinheit

Aus- und Weiterbildung

Weitere technische Anforderungen

Quellenverzeichnis

Das Dokument steht unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/fachempfehlungen/ zum Herunterladen zur Verfügung.

