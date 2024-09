AMZ-Seller-System

Amazon vs. Temu und Shein - Experte verrät, ob der neue Billigableger von Amazon eine Chance hat

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Die aggressive Expansion von Temu und Shein durch ihre unschlagbar günstigen Angebote stellt eine ernsthafte Bedrohung für etablierte Onlinehändler dar. Amazon reagiert nun mit Plänen, selbst preiswerte Mode- und Lifestyleprodukte direkt aus China anzubieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Amazon setzt hier auf eine strategische Offensive gegenüber den aufstrebenden chinesischen Playern. Ob dies erfolgreich sein wird, hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich schnell an die Marktdynamiken anzupassen und gleichzeitig ihre Stellung als Qualitätsanbieter zu wahren. Ob der neue Billigableger von Amazon eine Chance hat und warum Billigprodukte langfristig nicht die Lösung sein können, erfahren Sie hier.

Typische Kundengruppe der Billigshops

Eine Vielzahl von Kunden nutzt inzwischen Billigketten wie Temu und Shein und kauft dort ein. Nicht alle Amazon-Händler stehen jedoch mit diesen Plattformen im Wettbewerb. Es sind vor allem Händler mit einer vergleichbaren Preisstrategie, die von solchen Onlineshops bedroht werden.

Generell ist festzuhalten, dass es drei unterschiedliche Arten von Kunden gibt. Zur Gruppe der sogenannten Sparer zählen diejenigen, die von Haus aus nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung haben und besonders preisbewusst kaufen. Die zweite Kundengruppe, die "Masse", entscheidet sich für einen Kauf, wenn sie direkte Vorteile oder einfach die Notwendigkeit einer Investition sieht. Dies kann die Erfüllung von Grundbedürfnissen sein, aber auch Anerkennung oder die Sicherheit des eigenen Nachwuchses sind mögliche Beweggründe. Die dritte Kundenschicht ist die High-Quality-Gruppe, also Menschen, die vor allem zu exklusiven Angeboten und Premiumprodukten greifen. Die Billigketten aus China adressieren vor allem die Gruppe der Sparer und locken sie mit ihren extrem niedrigen Preisen an.

Strategien gegen die Niedrigpreis-Konkurrenz

Amazon-Händler, die ihre Produkte gegenüber billigeren Alternativen hervorheben möchten, haben verschiedene Strategien zur Auswahl. Eine wirkungsvolle Methode besteht darin, die Qualität der eigenen Produkte hervorzuheben, indem man beispielsweise als Händler Produktprüfungen vornehmen lässt, etwa von Plattformen wie Warentest Online. So lässt sich die Qualität des eigenen Sortiments glaubwürdig und transparent darlegen und spricht gezielt Kunden an, die Wert auf gewisse Standards legen. Dies lässt sich außerdem durch die Gestaltung des eigenen Shops erwirken, zum Beispiel durch den Sprachstil und das Design von Bildern und Videos. All dies adressiert vor allem Kunden, die in erster Linie Qualität erwerben möchten und für die der Preis weniger entscheidend ist. Auch das emotionale Storytelling eignet sich hier optimal als Distinktionsmerkmal.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Lieferzeit, in dem Billigketten oft nicht mithalten können. Da deren Waren meist aus Asien kommen, dauert der Versand entsprechend länger. Amazon verfügt im Gegensatz zu Temu und Shein über mehrere große Distributionszentren in Deutschland und ist dadurch in der Lage, Artikel innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Überdies bietet Amazon eine extrem hohe Vielfalt an Waren. Zu guter Letzt ist das Vertrauen, das viele Kunden einem bekannten Namen wie Amazon entgegenbringen, ein Merkmal, mit dem sich Händler von der Konkurrenz aus China abheben. Im Gegensatz zu Plattformen wie Temu oder Shein sind bei Amazon Rücksendungen und die Kontaktaufnahme zu Händlern schnell und unkompliziert. Mit guten Kundenservices ist es möglich, Zielgruppen langfristig zu binden.

Über Butrus Said und Kilian Sell:

Butrus Said und Kilian Sell sind die Geschäftsführer der Agentur AMZManager und offizieller Amazon Advertising Partner. Mit ihrem Amazon Seller System bieten sie außerdem ein Mentoringprogramm für alle Interessenten, die sich als Amazon-Händler im Onlinemarkt etablieren möchten. Gemeinsam erarbeiten sie mit ihren Klienten eine Strategie und stellen den Zugang zu wertvollen Kontakten und Netzwerken her. Mehr Informationen unter: https://www.amzsellersystem.de/start

Original-Content von: AMZ-Seller-System, übermittelt durch news aktuell